BOSİAD’ın çevre yarışmasında yeni dönem

Kaybedeni olmayan, kazananı ise Bursa olan Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ile çevreci üretim konusunda farkındalık yaratmayı başaran Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), bu başarının ardından yarışmada yaptığı yeniliklerle daha etkin bir duyarlılık sürecini başlatma kararı aldı. Yarışma soruları, skorlama metodu ve ödüllendirme kriterlerinde yapılan değişiklikleri açıklamak ve yeni dönem Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın startını vermek üzere jüri üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, böylece yapılan çalışmaların uluslararası standartlarda da ölçülebilir olmasını sağlayacaklarını açıkladı. Sorulara verecekleri yanıtlarla Yeşil OSB kriterlerinin yüzde 39’unu da sağlamış olacak katılımcı firmalar, yeşil finans kaynaklarına erişimde de kolaylık elde edecek.

Çevre odaklı büyüme stratejisini benimseyen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında artık herkesin kazanamayacağı bir döneme girildiğini hatırlatan BOSİAD Başkanı Çağan, “Geride bıraktığımız 6 yarışmanın sonunda çevreci üretim konusunda artık farkındalık yarattığımıza inanarak daha etkin bir duyarlılık dönemi başlattığımızı önemle vurgulamak isterim. Yarışma sorularında skorlama metodu ve ödüllendirme kriterlerinde yaptığımız değişikliklerle ayrışmanın başladığını fazlasıyla hissedeceğiz” dedi.

Sadece 3 firma ödüllendirilecek

Bundan önce Lisans Yönetmeliği’ne bağlı olarak Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan, Çevreye Kirletici Etkisi Olan ve İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler olmak üzere 3 farklı kategoride ödül verirken bu yıl ise bu kategorilerin tamamen kaldırıldığını açıklayan BOSİAD Başkanı, şöyle devam etti:

“Dedik ki; Yeşil Dönüşümü iyi projelendiren kazansın, iyi dönüşüm yapan kazansın. ‘Yükü ne kadar’ kısmını değil dönüşümü projelendiren, dönüşmeyi hedefleyen tarafı artık değerlendiriyoruz ki rol model olsunlar. Bir diğer yenilik de, bundan önce 3 farklı kategoride birinciler ve teşvik ödülleri veriyorduk. Ancak artık Platin, Altın ve Gümüş olmak üzere sadece 3 firmayı ödüllendireceğiz.”

Yarışma takvimi

Bu arada yarışma için başvurular 15 Mart 2024’ten itibaren alınacak. Son başvuru tarihinin 26 Nisan 2024 olarak belirlendiği yarışmada, kazanan firmalara ödülleri ise 5 Haziran’da verilecek.