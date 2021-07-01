BOSİAD’da Rasim Çağan güven tazeledi

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde olduğu Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) pandemi dolayısıyla ertelenmek zorunda kalan 6. Olağan Genel Kurul’u gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2019’da bayrağı devralan kurucu üyelerden Rasim Çağan yeniden başkanlığa seçildi.

BTSO Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan Genel Kurul’a; BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay ile bölge sanayicileri katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Şerif Arı’nın yaptığı Genel Kurul’da konuşan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, dünya ekonomilerinin zorlu sınavlardan geçtiği bir dönemin yaşandığını belirterek, “Koronavirüs salgını ekonomik sorunları ve belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye 2020 yılında yüzde 1.8 büyürken, sanayi sektörümüz yüzde 2 ile daha güçlü bir performans gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğinde de sanayimiz yüzde 11,7 büyüme ile Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı sağladı. Ekonomi büyürken, en güçlü desteği imalat sanayiinden almış olması, sanayicilerimiz için alkışlanacak bir başarıdır. Türkiye sanayisi, en zorlu ekonomik faaliyet koşullarında dahi ülke ekonomisinin güvencesi olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Normalleşme ile birlikte yeni fırsat kapılarının açılacağı yeni dönemde, sanayimiz kaliteli büyümeye, ihracata ve istihdama daha büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

ALİ UĞUR: BURSA’YI DÖNÜŞÜME HAZIRLIYORUZ

Uğur, pandeminin teknolojinin üretimin vazgeçilmez bir parçası haline gelme sürecini bir hayli öne çektiğini vurgulayarak, “Otomasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni yapılar, iş yapış biçimlerini köklü şekilde değiştiriyor. Bu durum küresel rekabeti de farklı bir boyuta taşıyacak. Dünyanın en büyük ekonomileri, teknoloji ve sanayileşme stratejilerine çok büyük kaynaklar aktaracak. Ar-Ge yatırımları hızlanırken, milli ve özgün teknolojilerin gelişimi önem kazanacak. Dünya yeni ekonomiye hızla geçişi gündemine almışken, ülkemizin de artık düşük katma değerli üretim yapan bir sanayi değil, orta ve yüksek teknolojili bir üretim yapısına yönelmesi gerekiyor. BTSO olarak bizler de 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyonla Bursa’yı bu dönüşüme hazırlıyoruz. Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili OSB’si olma özelliği taşıyan projemiz TEKNOSAB’ın yanı sıra, mükemmeliyet merkezleri, model fabrika ve kümelenme projeleri ile Bursa sanayisinde nitelikli bir dönüşüm hamlesini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ali Uğur, bu hedefler doğrultusunda birlikte çalıştıkları kurumların başında BOSİAD’ın geldiğini de belirterek, “BOSİAD ile birlikte özellikle mesleki eğitimin tekrar ayağa kalkması, yetenekli gençlerimizden daha fazla fayda sağlayabilmemiz için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni dönemde bugüne kadar yaptıklarımızı çok daha ileriye taşıyacağız, Yeni dönemde de görevine devam edecek olan Rasim Çağan’a ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇAĞAN: BURSA’NIN EN AKTİF STK’LARINDAN BİRİ OLDUK

Güven tazeleyen Rasim Çağan da, kendilerini yeniden bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, “2011 yılında BOSIAD’ı kurduğumuzda, amacımız OSB firmalarının sesi olan, ihtiyaçları üst mercilere taşıyan bir STK oluşturmaktı. Yıllar içerisinde BOSİAD’ı hep beraber Bursa’nın aktif STK’larından bir tanesi yaparak, amacımıza ulaşmış olduk. 2019 yılında yönetim kurulumuz ile göreve geldiğimizde her çalışmamızda şu soruyu sorduk: Yaptığımız iş üyelerimize ne kadar hizmet ediyor? Bir başka ifadeyle üyelerimiz BOSİAD’a niye üye olsun? Bu düşünce ile çalışmalarımızı şekillendirdik” dedi.

Göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlatan Çağan, “2020 yılında Covid-19’un gelmesi ile bazı projelerimiz yarım kaldı. Şimdi kaldığımız yerden yarım kalan projelerimiz yeni projelerimizle bir dönem daha devam edeceğiz. Üsküdar Üniversitesi desteği ile başladığımız “Z kuşağı projemiz”, İl Milli Eğitimin, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin dahil olması ve ortak protokolü ile daha da güçlendi. Z kuşağı iş hayatına katılmaya başladı ve bu kuşağı iyi anlamaları için üyelerimize faydalı olmayı hedefliyoruz. Bir başka yeni projemiz olan “Büyük Başarıların Kısa Hikâyeleri” ile her ay bir sanayicimizi konuk etmeyi amaçlıyoruz ve sosyal medyada paylaşmaya başladık. Mesleki eğitim konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu dönem dile getireceğimiz bir başka konu da Avrupa Yeşil Mutabakatı. İster direkt ihracat yapalım, istersek bir ihracatçıya üretim yapalım, bu konu şirketlerimizin gündeminde olmalı. Bu konuda TÜSİAD ile çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca bu sene BOSİAD’ın 10. Kuruluş yıldönümü. 10. Yıl Anketi yaparak STK’mızın çalışmaları hakkında sizin düşünce, eleştiri ve katkılarınızı almak istedik. Eylül ayının sonlarına doğru bir etkinlikle sonuçları sizlerle paylaşacağız. 2019 yılında sizler bize görev verdiniz, biz de bu gönül işini yoğun iş tempomuz içinde yapmaya gayret ettik ve yapmaya devam edeceğiz. 2 yıl sonra da emin ellere teslim edeceğiz” diye konuştu.

Görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacak olan Rasim Çağan Başkanlığındaki BOSİAD Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Mefküre Zümbülova, Süleyman Selçuk Çelik, Meltem Turan Koylu, Haluk Arslan, Özgür Şahin, Selim Akbaş, Kerem Bayrak, Ayça Kurtcan, Ertan Demirdüzen, Sadi Cem Türkün.