BEST Grubu’nun gündemi ekonomi

Bursa’nın en eski dostluk grubu BEST Grubu’nun aylık toplantısı, Mustafa Taşdelen’in ev sahipliğinde Bademli Gümüş Raket toplantı salonunda yapıldı. Yemekli toplantıya misafir olarak Hayati Kurtcan, Mahmut Yılmaz, Ethem Dizdar ve Ersan Özsoy katılırken; BEST Grubu üyeleri Mustafa Taşdelen, Işık Uğurtuğ, İlker Oral, Nuri Tike, Sinan Baykal, Tahsin Ardıç, Prof. Dr. Ali Ceylan, Ahmet Özenalp, Nurullah Altınsoy ve Coşkun İrfan katıldılar. BEST Grubu üyeleri, toplantıda ekonomi gündemini değerlendirdi.