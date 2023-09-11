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Başkan Erdem, Nilüfer’in çehresini anlattı
İş Dünyası 11.09.2023, 17:02
Bursa’da İnşaat sektörüne yön veren isimleri aynı çatı altında buluşturan YAPISİAD, kurulduğu günden bu yana sektörün önemli konu ve konuklarını gündeme taşımaya devam ediyor. Cemil Usta’da düzenlenen çarşamba buluşmalarında bu hafta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ağırlayan YAPISİAD, ‘Bursa İçin’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda, Nilüfer perspektifinde Türkiye konusunu masaya yatırıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ise; sanayiden tarıma, eğitimden ulaşıma, konuttan sağlığa Nilüfer’in tüm çehresi hakkında üyelere bilgi verdi.
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