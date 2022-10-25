BALKANTÜRKSİAD’dan ‘Başkent Buluşmaları’
Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması misyonu ile kurulan ve 11 yıldır bu konuda çalışmalar yürüten Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Ankara’da ‘Başkent Buluşmaları’ düzenledi.
BALKANTÜRKSİAD’ın Ankara’da Atakule’de ilkini gerçekleştirdiği Başkent Buluşmalarına, Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Diplomatik Misyon Temsilcileri, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç ve Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan ve Orhan Sarıbal ile İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’nun yanı sıra TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilleri ile BALKANTÜRKSİAD Üyeleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Üyemiz olan iş insanları ile Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçilerini tanıştırmak ve yeni dostlukların kurulmasını hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik ilişkilerin temelinde dostluk ve barış vardır” dedi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da gönderdiği mesajda, “Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişki dünyaya örnek olacak bir kardeşliği yaşatması bakımından önemlidir. Balkan ülkeleri ile ortak noktalarımız sadece tarihi kökleri yüzlerce yıl önceye dayanan bir geçmişten değil, orada hala daha yaşayan soydaşlarımızın varlığından da kaynaklanıyor” dedi.
Toplantıda İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da selamlama konuşması yaparak, BALKANTÜRKSİAD, Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile olan ilişkilerindeki önemine vurgu yaptılar.
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