BALKANTÜRKSİAD’dan ‘Başkent Buluşmaları’

BALKANTÜRKSİAD’ın Ankara’da Ataku­le’de ilkini gerçekleştirdiği Başkent Buluş­malarına, Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Diplomatik Misyon Tem­silcileri, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Baş­kanı Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Emine Yavuz Göz­geç ve Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletve­killeri Prof. Dr. Yüksel Özkan ve Orhan Sarıbal ile İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlı­oğlu’nun yanı sıra TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilleri ile BALKANTÜRKSİAD Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BAL­KANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Üyemiz olan iş insanları ile Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçile­rini tanıştırmak ve yeni dostlukların ku­rulmasını hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik ilişkilerin temelinde dostluk ve barış vardır” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şen­top da gönderdiği mesajda, “Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişki dünyaya örnek olacak bir kardeşliği yaşatması ba­kımından önemlidir. Balkan ülkeleri ile ortak noktalarımız sadece tarihi kökleri yüzlerce yıl önceye dayanan bir geçmiş­ten değil, orada hala daha yaşayan soy­daşlarımızın varlığından da kaynaklanıyor” dedi.

Toplantıda İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan ve AK Parti Bursa Milletve­kili Hakan Çavuşoğlu da selamlama ko­nuşması yaparak, BALKANTÜRKSİAD, Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile olan ilişki­lerindeki önemine vurgu yaptılar.