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BALKANTÜRKSİAD’dan ‘Başkent Buluşmaları’

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması misyonu ile kurulan ve 11 yıldır bu konuda çalışmalar yürüten Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Ankara’da ‘Başkent Buluşmaları’ düzenledi.

İş Dünyası 25.10.2022, 00:08
BALKANTÜRKSİAD’dan ‘Başkent Buluşmaları’

BALKANTÜRKSİAD’ın Ankara’da Ataku­le’de ilkini gerçekleştirdiği Başkent Buluş­malarına, Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Diplomatik Misyon Tem­silcileri, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Baş­kanı Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Emine Yavuz Göz­geç ve Mustafa Esgin, CHP Bursa Milletve­killeri Prof. Dr. Yüksel Özkan ve Orhan Sarıbal ile İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlı­oğlu’nun yanı sıra TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilleri ile BALKANTÜRKSİAD Üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BAL­KANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Üyemiz olan iş insanları ile Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçile­rini tanıştırmak ve yeni dostlukların ku­rulmasını hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik ilişkilerin temelinde dostluk ve barış vardır” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şen­top da gönderdiği mesajda, “Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişki dünyaya örnek olacak bir kardeşliği yaşatması ba­kımından önemlidir. Balkan ülkeleri ile ortak noktalarımız sadece tarihi kökleri yüzlerce yıl önceye dayanan bir geçmiş­ten değil, orada hala daha yaşayan soy­daşlarımızın varlığından da kaynaklanıyor” dedi.

Toplantıda İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan ve AK Parti Bursa Milletve­kili Hakan Çavuşoğlu da selamlama ko­nuşması yaparak, BALKANTÜRKSİAD, Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile olan ilişki­lerindeki önemine vurgu yaptılar.

#BALKANTÜRKSİAD #Başkent Buluş­maları #Balkan ülkeleri
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