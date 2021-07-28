BALKANTÜRKSİAD'dan üyelerine ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ bilgilendirmesi

Seminerin açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçil Bulcan Ürküt, “Avrupa Yeşil Mutabakatını, iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda Avrupa Birliği’nin önceki taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan bir yol haritası olarak biliyoruz. Bu yol haritasında, doğal kaynak tüketimi azaltılırken, ekonomik büyümenin sağlanması ve 2050’de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması hedeflerine ulaşmak için yeni stratejilerin belirlenmesi de tabii ki gündemde. Sanırım burada püf noktası, sürdürülebilir bir gelecek için ekonomide nasıl bir dönüşüm yaşanacağı sorusudur” değerlendirmesinde bulundu.

BALKANTÜRKSİAD’ın geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Makbule Çetin’in moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü katılımcılara, iklim değişikliği ile mücadele, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve hedeflediği sektörler, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki döngüsel ekonomi eylem planı, temiz enerji dönüşümü, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejisi konularında açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNDEN SONRAKİ İLK SEMİNER

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Temmuz 2021 tarihli ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ Genelgesine de değinen ve seminerin Genelgenin yayınlanmasından sonra düzenlenen ilk etkinlik olduğunu belirten Güçlü, “AB pazarına arz edilecek ürünler için yeni mevzuatlar ve yeni standartlar getirilmektedir ve bunlar Ülkemizin de uyum sağlaması gereken konular olmaktadır” dedi.

Konuşmasında sanayicilere hatırlatmalarda da bulunan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dönemde bilhassa özel sektörün atması gereken adımlar önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak. Bu hazırlıkların son dakikaya kalmaması için özel sektörün de kendi tarafında sürdürülen çalışmaları takip etmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında her sektörü farklı şekilde etkileyecek düzenleneler söz konusu. Onun için KOBİ’ler dahil tüm işletmeler Avrupa Yeşil Mutabakatına şimdiden hazırlanmalıyız. İşletmeler kendi sektörleri için belirlenen hedeflere ulaşmak için kendilerini düzenlemeli. Tabii ki STK’lar da üyelerine yönelik bazı projelendirmeler yapabilmeli.”

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü açıklamalarının sonunda online gerçekleştirilen seminere katılan BALKANTÜRKSİAD üyelerinin sorularını cevaplandırdı.