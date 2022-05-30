BALKANTÜRKSİAD Bijeljina’da yatırım peşinde

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, Balkantürk Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı İlhan Uslu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette BALKANTÜRKSİAD ile Bijeljina Beledi­yesi arasındaki iş birlikleri ve Bijeljina kentindeki yatırım olanakları değerlen­dirildi.

Programın açılışında konuşan BAL­KANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, 12 Balkan ülkesiyle iletişim halinde olduk­larını Balkanlardaki yatırım olanaklarını değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Fatih Şakir, “Biz sadece Bosna Hersek ile değil aynı zamanda 12 Balkan ülkele­riyle de iletişim içindeyiz. Bu hafta sonu da 25 iş insanıyla Romanya’ya gideceğiz. Her Balkan ülkesindeki yatırım olanak­larını üyelerimizle ayrıntılı olarak inceli­yoruz. İş insanları derneği olarak iş birliklerini önemsiyor ve geleceğe dönük yatırım olanaklarını değerlendiri­yoruz. Somut yatırım fırsatları ve proje­lerini masaya yatırmak üzere en kısa zamanda Bosna Hersek’e gelip sizi ziya­ret edeceğiz” dedi.

Bosna Hersek’in Bijeljina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic ise “Hem eko­nomi hem de gönül üzerinden dostça ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ülke­mizdeki iş imkanlarını değerlendirme­nizden mutluluk duyarız. Birçok Türk firması ülkemizde faaliyetlerini yürüt­mekte, yakında Bursa ve Belinay yolları bağlanacak. İnşası devam eden otoyol­larla bağlanacak. Bu ziyaret uzun bir iliş­kinin oluşmasını sağlayacaktır inancındayız” konuştu.