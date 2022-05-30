BALKANTÜRKSİAD Bijeljina’da yatırım peşinde
BALKANTÜRKSİAD, Bosna Hersek’in Bijeljina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic ve beraberindeki heyeti ağırladı.
BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, Balkantürk Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı İlhan Uslu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette BALKANTÜRKSİAD ile Bijeljina Belediyesi arasındaki iş birlikleri ve Bijeljina kentindeki yatırım olanakları değerlendirildi.
Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, 12 Balkan ülkesiyle iletişim halinde olduklarını Balkanlardaki yatırım olanaklarını değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Fatih Şakir, “Biz sadece Bosna Hersek ile değil aynı zamanda 12 Balkan ülkeleriyle de iletişim içindeyiz. Bu hafta sonu da 25 iş insanıyla Romanya’ya gideceğiz. Her Balkan ülkesindeki yatırım olanaklarını üyelerimizle ayrıntılı olarak inceliyoruz. İş insanları derneği olarak iş birliklerini önemsiyor ve geleceğe dönük yatırım olanaklarını değerlendiriyoruz. Somut yatırım fırsatları ve projelerini masaya yatırmak üzere en kısa zamanda Bosna Hersek’e gelip sizi ziyaret edeceğiz” dedi.
Bosna Hersek’in Bijeljina Belediye Başkanı Ljubisa Petrovic ise “Hem ekonomi hem de gönül üzerinden dostça ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ülkemizdeki iş imkanlarını değerlendirmenizden mutluluk duyarız. Birçok Türk firması ülkemizde faaliyetlerini yürütmekte, yakında Bursa ve Belinay yolları bağlanacak. İnşası devam eden otoyollarla bağlanacak. Bu ziyaret uzun bir ilişkinin oluşmasını sağlayacaktır inancındayız” konuştu.