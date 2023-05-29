Bakan Varank’tan sanayiye destek sinyali
Kayapa ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgeleri’nin yönetimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile istişare toplantısında bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayapa ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri ve bölgedeki sanayicilerin konuğu oldu. Hasanağa OSB hizmet binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Latif Deniz, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, TSE Bursa Bölge Koordinatörü Mehmet Hüsrev, OSB’lerin yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.
“Şehri kalkındırmak için çalışacağız”
Mustafa Varank, Bursa’nın her anlamda potansiyeli en yüksek şehirlerden bir tanesi olduğunu belirterek, şehri kalkındırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Varank “Bunun içinde yeni sanayi tesislerinin şehre doğru biçimde kazandırılması, mevcut sanayi tesislerinin doğru şekilde yönlendirilmesi, dijital ve yeşil dönüşüme destekler verilmesi olacak” dedi.
Başkanlardan katma değer vurgusu
Organizasyona ev sahipliği yapan HOSAB’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun da bölgedeki üretimi, istihdam hacmini ve katma değeri artırabilmek için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.
Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise bölgelerindeki yapısal ve altyapı sorunlarının Bakanlığın destekleri ile teker teker çözüldüğünü söyleyerek, “Çevreciliği ile örnek olan bölgemizi her yönüyle büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.