Bakan Varank’tan sanayiye destek sinyali

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayapa ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri ve bölge­deki sanayicilerin konuğu oldu. Hasanağa OSB hizmet bina­sında gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Latif Deniz, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, TSE Bursa Bölge Koordinatörü Meh­met Hüsrev, OSB’lerin yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.

“Şehri kalkındırmak için çalışacağız”

Mustafa Varank, Bursa’nın her anlamda potansiyeli en yüksek şehirlerden bir tanesi ol­duğunu belirterek, şehri kalkın­dırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Va­rank “Bunun içinde yeni sanayi tesislerinin şehre doğru bi­çimde kazandırılması, mevcut sanayi tesislerinin doğru şe­kilde yönlendirilmesi, dijital ve yeşil dönüşüme destekler veril­mesi olacak” dedi.

Başkanlardan katma değer vurgusu

Organizasyona ev sahipliği yapan HOSAB’ın Yönetim Ku­rulu Başkanı Ömer Faruk Korun da bölgedeki üretimi, istihdam hacmini ve katma değeri artıra­bilmek için gerekli tüm çalışma­ları yürüttüklerini ifade etti.

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise bölgele­rindeki yapısal ve altyapı so­runlarının Bakanlığın destekleri ile teker teker çözül­düğünü söyleyerek, “Çevreciliği ile örnek olan bölgemizi her yönüyle büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.