Bakan Şimşek, Bursa iş dünyasıyla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa iş dünyasıyla buluştu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) sanayici ve iş insanlarıyla toplantıda bir araya gelen Şimşek, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BTSO yönetimi de, sektörlerin sorunlarını, talep ve beklentilerini Bakan Şimşek’e aktardı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İş Dünyası Buluşması’nı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirdik. Sektörlerimizin talep ve beklentilerini aktarma imkanı bulduk. Sayın Bakanımızdan Orta Vadeli Programın hedeflerini ve uygulanan politikaları dinledik. Kurala dayalı ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının sürmesiyle üretim, istihdam, yatırım ve ihracatla ülkemizin büyüme hedeflerinin daha sağlam bir zeminde gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Sürdürülebilir, kalıcı reformlar

Bursa iş dünyası olarak öngörülebilirliği artıran, sürdürülebilir ve kalıcı yapısal reformlara odaklanan programın başarıya ulaşması için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”