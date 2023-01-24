Bahri Şarlı güven tazeledi

Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu’nda mevcut baş­kan Bahri Şarlı, Genel Ku­rul’a katılan tüm ortakla­rın oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul’a Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Halkbank Bursa Bölge Müdürü Gökhan Fidan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile Bursa’dan ve çevre illerden gelen koo­peratif başkanları ile oda başkanları ve kooperatif ortakları katıldı.

Bahri Şarlı yaptığı ko­nuşmada 71 yıldır Bursa esnafına hizmet veren Bursa Esnaf Kefalet Koo­peratifi’nin başkanlığına 2002 yılında seçildiğini anımsatarak, Türkiye’de verilen sıfır faizli kredi­lerde, pandemi kredile­rinde ve normal kredi­lerde en çok krediyi vererek, Bursa esnafına destek olduklarını söy­ledi. Şarlı, “2022 sonu iti­bariyle Bursa Koopera­tifi’nin kullandığı kredi bakiyesi 584 milyon 500 bine, Türkiye’de kullanı­lan kredi bakiyesi ise 116 milyar 288 milyona yük­seldi” dedi. Konukların konuşmalarında sonra yapılan oylamada Şarlı bütün katılımcıların oyunu alarak Başkanlığa yeniden seçildi.