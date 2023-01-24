Bahri Şarlı güven tazeledi
Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu’nda mevcut başkan Bahri Şarlı, Genel Kurul’a katılan tüm ortakların oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurul’a Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar, Halkbank Bursa Bölge Müdürü Gökhan Fidan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile Bursa’dan ve çevre illerden gelen kooperatif başkanları ile oda başkanları ve kooperatif ortakları katıldı.
Bahri Şarlı yaptığı konuşmada 71 yıldır Bursa esnafına hizmet veren Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığına 2002 yılında seçildiğini anımsatarak, Türkiye’de verilen sıfır faizli kredilerde, pandemi kredilerinde ve normal kredilerde en çok krediyi vererek, Bursa esnafına destek olduklarını söyledi. Şarlı, “2022 sonu itibariyle Bursa Kooperatifi’nin kullandığı kredi bakiyesi 584 milyon 500 bine, Türkiye’de kullanılan kredi bakiyesi ise 116 milyar 288 milyona yükseldi” dedi. Konukların konuşmalarında sonra yapılan oylamada Şarlı bütün katılımcıların oyunu alarak Başkanlığa yeniden seçildi.
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