ARSİYAD’da bayrağı Erdin Acar devraldı
Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ARSİYAD) olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla derneğin çıtasını yükselten mevcut başkan Gürsel Durmuş, genel kurul sonucunda görevini Başkan Vekili Erdinç Acar’a teslim etti.
Podyum Davet’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
ARSİYAD faaliyetlerini içeren tanıtım filminden sonra Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren Gürsel Durmuş, çalışmalarının, fikirlerinin temeline her zaman ARSİYAD’ı koymaya çalıştıklarını belirtti.
Yapılan açık oylamada oy birliğiyle Erdinç Acar başkanlığındaki liste ARSİYAD Yönetim Kurulu’na seçildi. Acar, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, yeni dönemde en önemli hedeflerinin Artvin Kültür Evi’ni inşa etmek olduğunu dile getirdi.
Yönetim kuruluyla birlikte görevi devralan Erdinç Acar, “ARSİYAD gibi, başarılı bir dernekte başkanlık yapacak olmak; benim için mutluluk ve onur verici bir durumdur” dedi.
Yönetim Kurulu Asıl
Erdinç Acar
Mehmet Emin Tansi
Mürsel Özay
Ali Dayal
Erdi Altıntaş
İbrahim Muratoğlu
İlhami Leventoğlu
Ali Sinan Duran
Yener Özemre
Armağan Gümüş
Öner Bilgin
H.Devrim Atabey
Şevket Etyemez
Nihal Altunkaya
Mine Satır
Mesut Küçük
Çağlar Aydın
Denetim Kurulu Asıl
Gökhan Demir
Önder Türemen
Sevda Altun