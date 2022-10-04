“5. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi” gerçekleştirildi

2016 yılında BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 5. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, “Hayat Birlikte Güzel” mottosuyla organize edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Her alanda eşitliğin, daha güzel bir dünya için şart olduğunun bilincindeyiz” diyerek şunları söyledi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsiyoruz ve savunuyoruz. Yüzde 8,5 olan kadın üye sayımızı artırmak için uğraşıyoruz. Yönetim kadrolarımızdaki kadın üye sayımızı artırıyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerle bu konuda üyelerimizi ve kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki ne kadar eşit olursak o kadar güçlü oluruz. Birlikten doğan bu kuvvetin, ülkemizi ve dünyamızı daha eşit bir yere döndürmesini yürekten arzuluyoruz. Hayat Birlikte Güzel!”

Küçükkayalar, konuşmasının ardından sahneye, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu’nu davet etti. Eroğlu da, toplumsal cinsiyet eşitliğini tanımlayarak başladığı konuşmasında, 2021 yılında açıklanan Küresel Cinsiyet Eşitliği raporunda 156 ülke arasında Türkiye’nin 133. sıraya gerilediğini söyledi. Eroğlu, toplumsal yaşamda kadın ve erkeğin eşit olmasını hedeflediklerini kaydederek, “Emeğin cinsiyeti olmaz. Eşit hak, eşit maaş ve ayrımcılık gözetmeden kadının iş hayatında yer alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sözlerimi mottomuz olan Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir sözüyle bitiriyorum” dedi.