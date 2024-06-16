Beyçelik Holding ve Elawan Energy ortaklığı ile yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Bewen Enerji, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın önde gelen ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance tarafından “EMEA Finance Achievement Awards” (EMEA Finans Başarı Ödülleri) kapsamında “Best Renewable Energy Deal” (En İyi Yenilenebilir Enerji Anlaşması) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bewen Enerji, Kayseri Yahyalı’da bulunan Rüzgar Enerjisi Santrali genişletme ve Hibrid Güneş Enerjisi Santrali Projesinin finansmanı için yaptığı anlaşma ile ödül almaya hak kazandı. EMEA Finance tarafından 2023 yılında yapılan çalışmalara istinaden toplam 29 kategoride verilen ve Londra’da gerçekleştirilen törende ödülü Bewen Enerji adına Bewen Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik teslim aldı.

Bewen Enerji Hakkında

Beyçelik Holding A.Ş. ve Elawan Energy S.R.L ortaklığı sonucunda kurulan Bewen Enerji A.Ş. rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteriyor. Turguttepe, Yahyalı ve Adares’te bulunan RES Projeleri ile toplam 137.5 MW kurulu güce sahip. Yılda 160 bin 500 haneyi aydınlatıyor. Bewen Enerji, Kayseri’de bulunan Yahyalı Rüzgar Enerjisi Santrali’ne yardımcı kaynak olarak 71,42 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kurulumu yapıyor. Yatırımın 2024 yılının 3. Çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bewen Enerji A.Ş.’nin iştirakleri; BAK Enerji Üretimi A.Ş., SABAŞ Elektrik Üretim A.Ş.ve YGT Elektrik Üretim A.Ş’dir.