İnşaatta kendimize yeteriz

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği (İMSİAD) tarafından, üyelerini birbirleriyle ticaret yapmaya teşvik etmek için organize edilen Sanayici-Müteahhit Buluşması Kurt Çini ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan İMSİAD üyeleri ve misafirler, Kurt Çini A.Ş. sahipleri Burak Coşkun ve Mehmet Ergen’in eşliğinde fabrikayı gezerek üretim hakkında bilgi alırken, tesiste incelemelerde bulundular.Toplantının açılışında fabrika sahiplerine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, inşaat söz konusu olduğunda ulusalda Türkiye’nin yerelde ise Bursa’nın kendilerine yeterli olduğu anlayışıyla sanayici-müteahhit buluşmasını sürdürdüklerini ve toplantılarının üyeleri arasında ticaret ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

“Kentsel dönüşümün bir ulusal güvenlik sorunu”

Konuşmasında, inşaat sektöründe karşılaşılan sorunlara da değinen Başkan Andıç, “İnşaat sektöründe arsa maliyetleri iki, üç katına çıktı. Arsa stokumuzun azalması gayrimenkul fiyatlarını da etkiliyor ve artmasına neden oluyor. Bunun yanında kentsel dönüşümü bir ulusal güvenlik sorunu olarak görüyoruz. Ülkemizdeki 6 milyon çürük yapı stoku ancak kamunun kaynak ayırması ve önder olmasıyla iyileştirebilir” şeklinde konuştu.

“Kurt Çini 53 yıldır yoluna devam ediyor”

Sanayici-müteahhit buluşmasına ev sahipliği yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirten Kurt Çini sahibi Mehmet Egen de, fabrika hakkında bilgi verirken, “1968 yılında kurduğumuz Kurt Çini fabrikamız çok şükür 53 yıldır sektörde ayakta ve yoluna devam ediyor. Ürünlerimiz inşaat sektöründe ve kamu kurumlarında kullanılmaktadır. Başarılı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz” dedi.