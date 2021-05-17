İnşaat malzemeleri  ihracat rekoru kırdı

Buna göre, pazarlardaki iyileşme ve artan talep, yeni rekorları beraberinde getirdi. Mart 2020’de salgın nedeniyle dış ticarette başlayan zayıflama, bu yıl yerini artışa bıraktı.Martta, hem miktar hem de değer açısından tüm zamanların aylık ihracat rekoru yaşandı. Söz konusu ayda 2,45 milyar dolarlık 5,94 milyon ton inşaat malzemesi ihracatına imza atıldı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisiyle yüksek bir performans gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı. 2020 Mart ortalama fiyatı, salgın ortamında önemli ölçüde düşmüştü. Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı önceki ay 0,41 dolar oldu. Emtia fiyatlarındaki artış ihracat birim fiyatını yukarı taşıdı. Pazarlarda aşılama ve iyileşme beklentileri ile talep artışının sürdüğü görülüyor.