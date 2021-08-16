İş dünyası üretim artışından memnun
Sanayi üretim endeksinin Haziran 2021’de aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda da yüzde 23,9 artması iş dünyasında memnuniyet oluşturdu. Sanayide çarkların döndüğünü ifade eden Bursa iş dünyası temsilcileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşen sanayi üretimindeki artışın moraliyle de gelecek dönemden umutlu olduklarını belirttiler.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23,7 artış oldu. Sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazdaki artışını değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şu şekilde:
Erol GÜLMEZ
NOSAB YKB
Pandemide biriken taleplerden kaynaklı bir üretim artışı var. Bununla birlikte Uzakdoğu’dan tedarik edilen ürünlerden ülkemize kaymalar oldu. Bunların sürekliliği konusunda umutluyum. 2022’de de böyle devam edeceğine dair göstergeler var.
Yalçın TOY
Kayapa OSB YKB
Sanayi üretim endeksinin beklentilerin üzerinde artması bizleri mutlu etti. Pandemiye rağmen üretimde çarklar dönüyor. Özellikle Çin’in dünyadaki düşüşünü bir nebze de olsa biz karşıladık ve talepler bize yoğunlaştı. Umarım bu ivme böyle devam eder.
Engin ÇETİNER
GÖRSİAD YKB
Ekonomideki bu toparlanma ve ivmelenme yaklaşık 8-9 aydır devam ediyordu zaten. Yanı sıra Uzakdoğu’daki lojistik maliyetlerinin çok artması Türkiye’yi Avrupa’daki imalatçıların gözde ülkesi haline getirdi. Bu gelişmelerin neticesinde ekonomik verilerin yılın son çeyreğinde daha da artacağını düşünüyorum.
Nihat ALPAY
MÜSİAD Bursa
Şubesi YKB
Sanayi üretim endeksinin beklentinin üzerinde gerçekleşen artışı sevindirici. Bu artışın ihracatımıza da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü ülke ekonomisi için ihracat vazgeçilmez unsurlarımızdan birisidir. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte önemli bir husus olan hizmet sektöründeki daralma bu yaz sezonunda iyi noktaya geldi. İş dünyası olarak; topyekün iş hayatı açısından dövizdeki ani dalgalanmaların olmaması en büyük beklentilerimizden birisidir. Bundan sonraki gelecek projeksiyonunda imalat ve hizmet sektörlerinde ülkemizin tekrar yukarı yönlü kalkınma ivmesi yakalayacağını düşünüyoruz.
Mustafa ANDIÇ
İMSİAD YKB
Sanayi üretim endeksindeki artış olumlu olmakla birlikte sektörümüzde yaşanan maliyet ve tedarik sorunlarının çözümü de önem arz etmektedir. İnşaat malzemesi ihracatında iç piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak ihracat yapılmalıdır. Aksi halde lokomotif sektör olan inşaatta yaşanan tedarik ve maliyet artışı sorunu sektörün daralmasına ve dolayısıyla işsizliğe sebep olabilir. Bu anlamda sektörümüze yönelik ilave tedbir ve desteklerin ivedilikle alınmasını beklemekteyiz.
Ömer YILDIZ
BEKSİAD YKB
Sanayi üretimindeki artış, pandemiye ve ülkemizin son aylarda yaşadığı doğal afetlere rağmen yüzümüzü güldüren bir gelişme oldu. Sanayide çarkların dönmesi, üretimin ve ihracatın sürmesi ekonomimizin toparlanmasının hızlandığına dair bir işaret olmasının yanı sıra önümüzdeki süreç için de iş dünyasına moral veriyor.
Fatih ŞAKİR
BALKANTÜRKSİAD YKB
Sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda artması elbette memnuniyet verici.
Bu, ekonomideki toparlanmanın hız kazandığını ve gelecek dönemde ekonomimizin tekrar ivme kazanabileceğinin göstergesi.
Zarif ALP
RUMELİSİAD YKB
Sanayi üretim endeksinin beklentilerin de üzerinde artması, iş dünyası olarak bizleri son derece mutlu etti. Ortaya çıkan verileri değerlendirdiğimizde, pandeminin etkileri sürse de ülkemiz ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını görüyoruz. Sanayide çarkların dönmesi, geleceğe dair de yüzleri güldüren bir gelişme oldu. Umuyorum ki böyle devam eder. Ülke olarak, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı ilerleyerek, ekonomimizi çok daha iyi noktalara taşımamız gerekiyor. Bu noktada sanayiciler olarak bizler; ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Murat KAYA
GESİAD YKB
Pandemi şartlarının tam anlamıyla bitmemesine rağmen ekonomide görülen toparlanma iyiye işaret. Açıklanan sanayi üretim endeksinin haziranda aylık ve yıllık bazda artması bunun önemli bir göstergesi. Yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı bir modelle ekonomimizi daha da güçlendirmeye devam etmeliyiz.
Gürsel DURMUŞ
ARSİYAD YKB
Sanayi üretiminde olumlu gelişmeleri görüyoruz. Ancak dövizdeki dalgalanma, enflasyondaki yükseklik, Merkez Bankası’nın rezervlerinin düşüklüğü, yabancı yatırımcının ilgisinin azlığı piyasada tedirginlik yaratabiliyor. Bu sorunlar giderilir ve güven ortamı oluşursa, ihracat rakamları ve sanayi üretim endeksi artışı gibi verilerin daha olumlu bir ortam oluşturması sağlanır.
Osman AYBİL
İMOS YKB
Sanayi üretim endeksindeki artış rakamları sevindirici. Zaten piyasadaki canlılıktan bu yönde bir artışın olacağını gözlemlemiştik. Pandemiye rağmen üretim ve ihracat hız kesmiyor, sanayinin çarkları dönüyor. Türkiye’nin mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyar doları aştı. Bölgemizin bu rakamlarda payının olması bizleri mutlu ediyor. Mobilya sektörü olarak, ülkemizin üretimine, ihracatına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.