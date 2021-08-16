İş dünyası üretim artışından memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23,7 artış oldu. Sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazdaki artışını değerlendiren Bursa iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şu şekilde:

Erol GÜLMEZ

NOSAB YKB

Pandemide biriken taleplerden kaynaklı bir üretim artışı var. Bununla birlikte Uzakdoğu’dan tedarik edilen ürünlerden ülkemize kaymalar oldu. Bunların sürekliliği konusunda umutluyum. 2022’de de böyle devam edeceğine dair göstergeler var.

Yalçın TOY

Kayapa OSB YKB

Sanayi üretim endeksinin beklentilerin üzerinde artması bizleri mutlu etti. Pandemiye rağmen üretimde çarklar dönüyor. Özellikle Çin’in dünyadaki düşüşünü bir nebze de olsa biz karşıladık ve talepler bize yoğunlaştı. Umarım bu ivme böyle devam eder.

Engin ÇETİNER

GÖRSİAD YKB

Ekonomideki bu toparlanma ve ivmelenme yaklaşık 8-9 aydır devam ediyordu zaten. Yanı sıra Uzakdoğu’daki lojistik maliyetlerinin çok artması Türkiye’yi Avrupa’daki imalatçıların gözde ülkesi haline getirdi. Bu gelişmelerin neticesinde ekonomik verilerin yılın son çeyreğinde daha da artacağını düşünüyorum.

Nihat ALPAY

MÜSİAD Bursa

Şubesi YKB

Sanayi üretim endeksinin beklentinin üzerinde gerçekleşen artışı sevindirici. Bu artışın ihracatımıza da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü ülke ekonomisi için ihracat vazgeçilmez unsurlarımızdan birisidir. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte önemli bir husus olan hizmet sektöründeki daralma bu yaz sezonunda iyi noktaya geldi. İş dünyası olarak; topyekün iş hayatı açısından dövizdeki ani dalgalanmaların olmaması en büyük beklentilerimizden birisidir. Bundan sonraki gelecek projeksiyonunda imalat ve hizmet sektörlerinde ülkemizin tekrar yukarı yönlü kalkınma ivmesi yakalayacağını düşünüyoruz.

Mustafa ANDIÇ

İMSİAD YKB

Sanayi üretim endeksindeki artış olumlu olmakla birlikte sektörümüzde yaşanan maliyet ve tedarik sorunlarının çözümü de önem arz etmektedir. İnşaat malzemesi ihracatında iç piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak ihracat yapılmalıdır. Aksi halde lokomotif sektör olan inşaatta yaşanan tedarik ve maliyet artışı sorunu sektörün daralmasına ve dolayısıyla işsizliğe sebep olabilir. Bu anlamda sektörümüze yönelik ilave tedbir ve desteklerin ivedilikle alınmasını beklemekteyiz.

Ömer YILDIZ

BEKSİAD YKB

Sanayi üretimindeki artış, pandemiye ve ülkemizin son aylarda yaşadığı doğal afetlere rağmen yüzümüzü güldüren bir gelişme oldu. Sanayide çarkların dönmesi, üretimin ve ihracatın sürmesi ekonomimizin toparlanmasının hızlandığına dair bir işaret olmasının yanı sıra önümüzdeki süreç için de iş dünyasına moral veriyor.

Fatih ŞAKİR

BALKANTÜRKSİAD YKB

Sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda artması elbette memnuniyet verici.

Bu, ekonomideki toparlanmanın hız kazandığını ve gelecek dönemde ekonomimizin tekrar ivme kazanabileceğinin göstergesi.

Zarif ALP

RUMELİSİAD YKB

Sanayi üretim endeksinin beklentilerin de üzerinde artması, iş dünyası olarak bizleri son derece mutlu etti. Ortaya çıkan verileri değerlendirdiğimizde, pandeminin etkileri sürse de ülkemiz ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını görüyoruz. Sanayide çarkların dönmesi, geleceğe dair de yüzleri güldüren bir gelişme oldu. Umuyorum ki böyle devam eder. Ülke olarak, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı ilerleyerek, ekonomimizi çok daha iyi noktalara taşımamız gerekiyor. Bu noktada sanayiciler olarak bizler; ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Murat KAYA

GESİAD YKB

Pandemi şartlarının tam anlamıyla bitmemesine rağmen ekonomide görülen toparlanma iyiye işaret. Açıklanan sanayi üretim endeksinin haziranda aylık ve yıllık bazda artması bunun önemli bir göstergesi. Yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı bir modelle ekonomimizi daha da güçlendirmeye devam etmeliyiz.

Gürsel DURMUŞ

ARSİYAD YKB

Sanayi üretiminde olumlu gelişmeleri görüyoruz. Ancak dövizdeki dalgalanma, enflasyondaki yükseklik, Merkez Bankası’nın rezervlerinin düşüklüğü, yabancı yatırımcının ilgisinin azlığı piyasada tedirginlik yaratabiliyor. Bu sorunlar giderilir ve güven ortamı oluşursa, ihracat rakamları ve sanayi üretim endeksi artışı gibi verilerin daha olumlu bir ortam oluşturması sağlanır.

Osman AYBİL

İMOS YKB

Sanayi üretim endeksindeki artış rakamları sevindirici. Zaten piyasadaki canlılıktan bu yönde bir artışın olacağını gözlemlemiştik. Pandemiye rağmen üretim ve ihracat hız kesmiyor, sanayinin çarkları dönüyor. Türkiye’nin mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 2 milyar doları aştı. Bölgemizin bu rakamlarda payının olması bizleri mutlu ediyor. Mobilya sektörü olarak, ülkemizin üretimine, ihracatına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

