Teşvikte aslan payı Bursa’ya



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nisan ayı yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Ülke genelinde bin 189 firmanın teşvik almaya hak kazandığı bu ayda, yatırımların toplam tutarı 20 milyar 652 milyon 258 bin lira oldu. Bursa’da ise 27’si komple yeni yatırım, 56’sı tevsi, 4’ü modernizasyon ve 1 tanesi de ürün çeşitlendirmeye yönelik toplam 88 yatırıma teşvik verildi. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 370 milyon 860 bin lirayı bulan teşviklerin 84 milyon 511 bin doları ithal makine ve teçhizat için kullanılacak olup, yatırımların tamamlanmasıyla bin 615 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Bursa’nın Türkiye geneli toplam yatırım tutarının yüzde 6,63’ünü aldığı nisan ayında, 40 yatırımın destek aldığı Nilüfer bu alandaki birinci ilçe oldu. Bu ilçeyi 16 teşvik belgesi alan yatırımla Osmangazi ve 11 yatırımın teşvik almaya hak kazandığı İnegöl takip ediyor.