Tekstilin Paris şovu

İplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar ve tasarım sektörlerini bir araya getiren Paris Premiere Vision Fuarı’na sürdürülebilir ürünler damga vurdu. Bursalı tekstilciler bu alandaki deneyim ve tecrübesiyle fuarın gözdesi oldu.

Tekstil sektörünün global anlamda en önemli fuar organizasyonlarından olan Premiere Vision, Münih’ten sonra ikinci fuarını Paris’te gerçekleştirdi. Sürdürülebilir tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı fuara Bursa firmaları damga vurdu.

SEMİH AYDIN / GÖKSEL BAŞARAN

Dünyada ve Avrupa’da hayatın normale dönmesiyle birlikte fuar organizasyonlarında da hareketlilik başladı. Tekstil sektörünün global anlamda en önemli fuar organizasyonu olan Premiere Vision da Münih’ten sonra ikinci fuarını Paris’te gerçekleştirdi. Ziyaretçi sayısının beklentileri aştığı Premiere Vision Paris 2021’e Türkiye’den de yoğun katılım oldu. 130’u aşkın Türk firmasının katıldığı fuarda Bursa’dan 41 tekstilci stant açtı. Çevreci üretim ve ürünlerin önem kazandığı bu süreçte ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler sürdürülebilir tekstil oldu. Sürdürülebilirlik alanında önemli deneyim ve kaliteye sahip olan Bursalı tekstilciler, sergiledikleri ürünlerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin büyük takdirini topladı.

Premier Vision Paris 2021’e Katılan Bursa Firmaları

Firma Adı

Akbaşlar Tekstil

Altınsu Tekstil

Asy Tekstil

Avrupa Pasifik

Barutçu

Batmaz Tekstil

Beztaş Tekstil

Bims Tekstil

Bz Jacquard

Confetti Fabrics

Derhan Tekstil

Dilek Tekstil

Elyaf

Er-Ez Dokuma Kumaş Tekstil

Ezgi Tekstil

Güldoğan

Gülipek Tekstil

Hamzagil Hemprime

Hantaş Tekstil

İlay Tekstil

İpeker

Joyteks Tekstil

Korucu Tekstil

Luno Tekstil

M.A.C. Tekstil

Marsala Tekstil

Meltam Tekstil

Nara Tekstil

Nilba Tekstil

Özçimen Tekstil

Pakipek Tekstil

Parlamış Atadan Tekstil

Pastel by Yılmaz İpek

Polyteks

Rabek Tekstil

Seçen Tekstil

Seriko Group

Sönmez ASF

Sönmez Rasel Teknik

Yekpa Tekstil - Syk Tekstil

Özel Tekstil

İhsan İPEKER

İpeker Tekstil YKB

Sezonun iyi geçeceğinin kanıtı

Uzun bir aradan sonra sektörde hem üreticilerin hem de alıcıların Premiere Vision Paris 2021’de buluşması büyük heyecan yarattı. Pandeminin yarattığı olumsuz etkilerden dolayı fuarın nasıl geçeceği konusunda tereddütlerimiz vardı ancak beklediğimizin çok üstünde katılım oldu. Buradan aşı tedavisinin yaygınlaşmasıyla birlikte pandeminin olumsuz etkilerini yitirdiğini gözlemledik. Bu durum ilerleyen süreçte sektörümüzde ciddi hareketlenmelerin önünü açacaktır. Premiere Vision Paris’e katılan firmalar ürün gamlarını ve koleksiyonlarını gayet iyi hazırlamışlar. Alıcı tarafındaki müşteriler ve tasarımcıların da fuara katılan firmalarla aynı heyecanı taşıdığını gördük. Bu da sektörümüz açısından sezonun iyi geçeceğinin kanıtı oldu. Avrupa ve ABD’den yoğun ziyaretçilerin katıldığı fuarda, sürdürülebilir kumaşlara yoğun ilgi olduğunu gözlemledik. İpeker’in de vizyonu bunun üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Blue Balance Sürdürülebilir Programı’nı başlatmıştık. Çalışmalarımız neticesinde geri dönüştürülmüş polyester koleksiyonu (GRS sertifikalı) ve Vegan Cupro koleksiyonu (Vegan sertifikalı) gibi sürdürülebilir yaklaşımla imal edilmiş, katma değerli ürünlerimizi Paris’te görücüye çıkardık. Rayon, viskon, pamuk, tencel, modal, keten, polyester, polyamid ve bunların karışımları ile streç versiyonları ürün grubumuz ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sami BİLGE

Elyaf Tekstil YKB

Sürdürülebilir moda oluşturmak istiyoruz

Dünyanın önde gelen firmalarını buluşturan Premiere Vision Fuarı’na uzun yıllardır katılıyoruz. İlkbahar – yaz ve sonbahar – kış kreasyonlarına yönelik yılda iki defa düzenlenen fuardan her zaman büyük kazanımlarla döndük. Dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 salgınından tüm sektörler etkilendi. İnsanlar bu dönemde harcamalarından kısıtlamaya gitti. Bu süreçte ev tekstili ve örme kumaş gibi ürünlerde artışlar yaşansa da bizim gibi fantezi giyim imalatı yapan firmaların işlerinde durağanlık yaşandı. Fakat aşı uygulamasının hız kazanmasıyla birlikte son dönemde sektörümüzde bir toparlanma yaşanıyor. Bu pozitif ivmenin fuarla birlikte daha da hız kazanacağına inanıyorum. Elyaf Tekstil olarak sürdürülebilir moda oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden de boya işlemlerimizde doğal elementler kullanıyor ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. İçinde hiçbir kimyevi madde olmayan, yüzde yüz doğal bitkilerden ürünler imal ediyoruz. Bu konseptte ürettiğimiz ürünleri Premiere Vision Paris 2021’de de sergileme fırsatı bulduk. Ürünlerimizin ziyaretçilerden büyük ilgi görmesi bizleri oldukça mutlu etti.



Selçuk YEDİKARDEŞ

SYK Group YK Bşk. Vkl.

Paris, Münih’e göre daha kapsamlı

Pandemiyle geçen yaklaşık 2 yılın ardından fuar organizasyonlarının hız kazanmasıyla birlikte biz de fuarlara katılmaya başladık. Premiere Vision Paris 2021 Fuarı, Almanya’dan sonra katıldığımız ikinci fuar oldu. Beklenenin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı fuar, ikili iş görüşmeleri anlamında firmamız için de oldukça güzel geçti. Bizim haricimizde, fuara katılan Türk firmalarına ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini gözlemledik. Görüşmeyi umduğumuz müşterilerimizin hemen hemen hepsiyle burada buluşma fırsatı yakaladık. Bu da bize gelecek dönem için umut verdi.

Münih’deki fuara kıyasla Paris fuarının bizim için daha verimli geçtiğini söyleyebilirim. Almanya’da düzenlenen fuar daha lokal olduğu için genellikle Almanya, Belçika ve Hollanda’daki müşteriler katıldı. Ancak Premiere Vision Paris, dünyanın dört bir yanından ziyaretçinin ağırlandığı daha geniş kapsamlı bir fuar. Bu yıl da fuara Fransızların yanı sıra İtalya, İspanya ve İngiltere gibi önemli ülkelerden çok sayıda ziyaretçi geldiğini gözlemledik. Bu yıl fuarda kalite grubu satenlere ve sürdürülebilir ürünlere büyük ilgi vardı. Eko, recycle iplikli, natürel ve doğal iplikler gibi ürünlere çok fazla talep oldu. SYK Tekstil olarak bu konuda yeterli deneyim ve hazırlığa sahip olduğumuz için müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap verdik. Bu da bizim verimli bir fuar geçirmemize imkan sağladı.

Bu sene kalite grubu satenlere yoğun ilgi oluyor ve de sürdürülebilir ürünlere. Eko iplikli, recycle iplikli, natürel, doğal iplikler gibi ürünlere talep çok fazla. Bunlara da yeterli hazırlığımız olduğu için fuar güzel geçti bizim için.



Murat ALTINSU

Altınsu Tekstil CEO

İlgi Uzakdoğu’dan Türkiye’ye kaydı

Premiere Vision Paris 2021 fuarı boyunca firmamıza gösterilen ilgiden çok memnun kaldık. Bu yıl daha çok Recycle ürünler ön plandaydı. Standımıza gelen müşterilerimiz bilhassa geri dönüştürülmüş materyallerden imal edilen ürünlerimize büyük ilgi gösterdi. Bu anlamda olumlu bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim. Altınsu Tekstil olarak fuarda sergilediğimiz koleksiyonların hepsi Recycle ürünlerdi. Şu anda farklı firmalardan temin ettiğimiz bu ürünleri, önümüzdeki aylarda geri dönüşüm makinesi yatırımımızla birlikte kendi bünyemizde üretmeye başlayacağız. 1993 yılından bu yana iplik üretimi, büküm, dokuma ve boyahane faaliyetleriyle müşterilerimize tam entegre hizmet sunmaktayız. Premiere Vision Paris Fuarı, pandeminin ardından katıldığımız ilk fuardı ve beklentilerin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşmesi bizleri fazlasıyla tatmin etti. Ancak ben bunun bir sebebinin de Uzakdoğu’dan ürün temininde yaşanan sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Avrupa’dan ve Romanya’dan fuara gelen bir müşterimizle konuştuğumuzda, Uzakdoğu ülkelerinden verdiği siparişlerde tedarik sorunu yaşadığını ve bu yüzden Türk tekstilcilerini tercih ettiğini söyledi. Ülkemizin coğrafi konumunun avantajıyla teslimatlarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden eskiden Uzakdoğu’yu tercih eden müşteriler de artık Türkiye’ye yöneldi.



Haluk PARLAMIŞ

Parlamış Tekstil YKÜ

Ziyaretçi sayısı beklentileri aştı

Bir buçuk yılı aşan pandemi süreci sonrasında ilk olarak 2 hafta önce Almanya’da Munich Fabric Start fuarına katıldık. Premiere Vision Paris de ikinci fuarımız oldu. Premiere Vision Paris 2021, beklentilerimizi aşan, tahminimizden daha iyi geçen bir fuar oldu. Etkinlik boyunca koleksiyonumuz, müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulduk. Aşı ve test zorunluluğu gibi pandemi kurallarından kaynaklı fuara gelen ziyaretçilerin az olacağını düşünüyorduk fakat bunun tam tersi oldu. Ziyaretçi sayısı beklentilerimizi karşıladı ve en önemlisi gerçek alıcıların geldiği ve bu gerçek alıcılara koleksiyonumuzu sergilediğimiz çok verimli bir fuar oldu. Fuarın Fransa’da olmasından dolayı doğal olarak Fransa’dan ayrıca İspanya’dan, İtalya’dan, Almanya’dan, Hollanda ve Amerika’dan müşterilerimiz standımıza geldi. Ancak İngiltere’de uygulanan pandemi kısıtlamalarından dolayı buradan daha az ziyaretçi katıldığını gözlemledik. Parlamış Tekstil olarak son zamanlarda yaptığımız yatırımlarla özellikle sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ürünleri koleksiyonumuza ekledik. Firma olarak şu anda üretimimizin yaklaşık yüzde 80’ini sürdürülebilir ve doğaya saygılı kaynaklardan gerçekleştiriyoruz. Bunlar geri dönüştürülebilir recycle, organik ve özel viskon elyaflar kullanılarak imal edilen kumaşlar. Konvansiyonel dediğimiz std ürünlerin büyük çoğunluğunu üretimimizden çıkardık. 2023 yılına kadar da üretimimizin yüzde 100’ünü sürdürülebilir doğaya saygılı ürünlerden yapma hedefimiz var.

Orhan SERBEST

Derhan Tekstil YKB

Önemli iş bağlantıları kurduk

İplik hazırlık, dokuma, boyahane ve apre departmanlarıyla entegre bir tesiste bay ve bayan dış giyim üretimi gerçekleştiriyoruz. Pandeminin başlamasıyla birlikte yurt dışı müşterilerimizle ilk buluşma noktamız olan Premiere Vision Fuarı bizim açımızdan gayet başarılı geçti. Pamuk, viskon, polyester, polyamid, tencel, keten ve modal kumaş ürünlerimizi bu fuarda tanıtma imkanı bulduk. Bizim gibi ürettiği ürünleri yurt dışı pazarına sunmanın aracı olan bu tarz fuarlar çok büyük önem taşımakta. Yurt dışı alıcıların katıldığı bu fuar beklediğimizin üzerinde geçti ve önemli iş bağlantıları yakalama fırsatı bulduk.



H. Ersan ÖZSOY

DOSAB YKB ve Polyteks Gen. Md.

Tekstil pandemiden daha az etkilendi

Pandemi 2019 yılı sonundan itibaren tüm dünyayı ve sektörleri etkilediği gibi Türk tekstil sektörünü de etkiledi. Ancak tekstilde pandeminin olumsuz etkileri diğere sektörlere göre daha kısa sürdü. Bizim sektörümüz tekstile ham madde sağlayan iplik sektörüdür. Sektörümüz pandeminin ilk aylarında negatif etkilenmesine rağmen sonraki aylarda ciddi bir taleple karşılaştı. İvmeyle birlikte sektör, pandemi öncesi seviyesinin üzerine çıkmış vaziyette. 2 yıldır fuarlarımız dijital ortamda gerçekleşiyor. Bizler de firma olarak fuara katılma kararı aldık. Doğru bir karar aldığımızı görüyoruz. Özellikle Avrupalı müşterilerin fuara ilgisi yoğun.



Şeyma ÖZÇİMEN

Özçimen Tekstil YKÜ

Birebir iletişimi özlediğimizi anladık

Erkek, kadın ve çocuk giyim üzerine yaptığımız üretimin yüzde 85’ni başta Avrupa, ABD ve Rusya’ya ihraç eden firma olduğumuz için uzun bir aradan sonra Premiere Vision Fuarı’nda müşterilerimizle yüz yüze bir araya gelmek çok keyifliydi. Pandemiden sonra katıldığımız ilk fuar olduğu için beklentilerimiz düşüktü ancak beklediğimizin üstünde olumlu geçti. Gelen ziyaretçilerin tamamı çok hevesli ve heyecanlıydı. Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler olarak buradaki atmosferi ve birebir iletişim kurabilmeyi çok özlediğimizi anladık. Tekstil sektörü olarak bu tarz fuarlar firmalarımızın ihracat potansiyelini artırma açısından çok önemli organizasyonlar. Umarım ülkemiz ve tüm dünya için salgın tamamen sona erer ve bu gibi özlenen organizasyonlar eskisi gibi yeniden canlanır ve daha da hızlanır.

Özlem ÖZEL

Marsala Pazarlama Direktörü

Yüzler gülüyor

Öncelikle, yaşadığımız zor şartların ardından tekrardan fuarda olmak, müşterilerimizle, aynı sektörde faaliyet gösteren dostlarımızla yeniden bir araya gelmek bizler için mutluluk verici. Yaklaşık iki hafta önce katıldığımız Münih ve Moskova fuarlarında beklentimizin üzerinde bir yoğunluk yaşadık. Bu da Premiere Vision Paris’e katılırken heyecanımızı daha da artırdı. Biz de bu heyecanımızı, mutluluğumuzu ve enerjimizi yansıtmak amacıyla “Keep Smiling” konsepti ile müşterimizle buluştuk. Yaşadığımız olumsuz koşullardan sonra bu enerji çok güzel paylaşıldı. Bu anlamda Paris’teki fuarın etkin katılımla, çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Tekstilde dünya trendlerine yön veren markaların, sektör temsilcilerinin buluştuğu bir platformda yer almak bizim için her zaman müthiş bir deneyim.



Hilal Gülseçen

Seçen Tekstil ceo

Sürdürülebilirliği 6 sezon önce gündemimize aldık

Tekstil sektöründe özellikle son dönemde geri dönüşümden elde edilmiş ve sürdürülebilir ürünlere talep arttı. Biz, bu alandaki yatırımını hızla gerçekleştiren ve koleksiyonunu geliştiren öncü firmalardan biriyiz. Yaklaşık 6 sezon önce sürdürülebilirliği gündemimize aldık ve koleksiyon çalışmalarımıza bu doğrultuda yön verdik. Uzun bir aranın ardından da en yeni kreasyonlarımızı Paris’te görücüye çıkardık. Burada aynı zamanda Premiere Vision Trend Komitesi tarafından da önemli ürünlerimiz trend alanına seçildi. Koleksiyonumuza da beklentinin üzerinde bir talep ve ilgi oldu, bu da bizi oldukça memnun etti. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı “Sürdürülebilirlik bizim geleceğimiz” mottosuyla devam edeceğiz ve koleksiyonlarımıza yeni sürdürülebilir ürünler ekliyor olacağız.