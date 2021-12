Sirketlerde siber korsanlara önlem

Araştırmalara göre siber saldırıların şirketlere maliyeti dakikada 1,79 milyon dolara ulaştı. Bilgi güvenliğinin en zayıf halkasının insan olduğuna dikkat çeken uzmanlar, gerekli yatırımların yanında siber güvenliğin kurum kültürü olarak benimsenmesi ve çalışanların bu konudaki farkındalıklarının üst seviyede olmasının önemine vurgu yaptılar.

Teknoloji ve internet yaşamlarımızı kolaylaştırıp, önemli kolaylıklar sağlarken, ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Yaşanan teknolojik dönüşüm şirketlerin de iş yapış şekillerini değiştirdi. Firmalar veri tabanlarını, özel projelerini, finansal bilgilerini ve müşteri ilişkilerini dijital platformlara taşıdı. Bu durum kurumlar için büyük öneme sahip verilerin siber hırsızlık ya da saldırılara daha açık hale gelmesine neden oldu. Firmalar, banka hesaplarının boşaltılması, siber casusluk, verilerin şifrelenerek tekrar aynı şirkete ya da rakiplerine satılması gibi siber suçlarla daha sık karşılaşmaya başladı. RiskIQ tarafından yayınlanan 2021 İnternet Dakika Raporu araştırma sonuçlarına göre dakikada 648 siber saldırı gerçekleşirken, bunların şirketlere maliyeti dakikada 1,79 milyon doları bulmakta. Özellikle pandemiyle birlikte evden çalışmanın artması, toplantıların ve özel yazışmaların dijitale taşınması şirketlerin daha fazla siber saldırıya maruz kalmasına yol açarken, siber güvenliğin önemini daha da artırdı. Firmalar siber saldırılardan ve veri hırsızlığından korunmak adına bu alandaki yatırımlarını daha da artırdı. Bursa’nın önde gelen firmalarının yöneticileri şirketlerinde aldıkları siber güvenlik önlemlerini ve bu konuya gösterdikleri hassasiyeti Ekohaber’e anlatırken, alanında uzman isimler siber güvenlik konusunda atılması gereken adımları paylaştı.

Siber güvenliğin bütçemizdeki payı artıyor

Barış MERT KORTEKS Genel Md.

Korteks olarak siber güvenlik konusunda dünyanın önde gelen firmalarıyla iş birliği yapmaktayız. Bilgi teknolojileri bütçesinden siber güvenliğe ayırdığımız payı her geçen yıl artırıyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte uzaktan çalışma ve online toplantıların artması nedeniyle siber güvenlik yatırımlarının yapılması daha önem kazandı. Firma olarak bilgi teknolojileri sistemlerinde iş sürekliliğini sağladık. Merkez sistem odasında problem olduğunda Disaster (DR) sistem odasındaki sistemler otomatik olarak devreye girmekte. Verilerin korunması amacıyla gerekli yazılım, donanım ve altyapı yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Ayrıca tüm sistemler için periyodik yedekleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Pandemi süreci ile artan uzaktan çalışma ve online toplantılar nedeniyle firmamız güvenli erişim yöntemleri ile uzak erişimin yaygınlaştırılması konusunda yatırımlar yapıldı. Çalışanlarımıza sosyal mühendislik ve verilerin korunması konularında gerekli bilgilendirme ve eğitimler verilmekte. Aldığımız bu tedbirlerin etkinliğini testler yaparak kontrol ediyor ve test sonuçlarına göre gerekli aksiyonları alıyoruz.

En önem verdiğimiz konulardan

Yalçın YEŞİLOVA Yeşilova Holding İcra Kurulu Bşk.

Yeşilova olarak, siber tehditleri takip etmek ve oluşabilecek açıklıklar için hızlıca aksiyon almak en önemli konularımızdan. Ayrıca felaket kurtarma senaryolarına ve yedekleme konusuna da büyük önem veriyoruz. Amacımız karşıdan gelecek tehditlere göre önlemlerimizi almak ve sağlam bir savunma kurarak olası tehditleri bertaraf ederek şirketlerimizi siber tehditlere karşı korumak. Son dönemde pandemi ile hayatımıza giren uzaktan çalışma ve online toplantılar da IT departmanımızın iş yükünü artırıyor. Dolayısıyla olası tehditleri önleyebilmek adına bu alandaki güvenlik açıklarına ve alt yapıya odaklanıyor; bu kapsamdaki çalışmalarımızı yıllık olarak bir plan dahilinde yürütüyoruz.

Bunların yanı sıra, geçmiş 45 yılımızdan aldığımız tecrübeyi geleceğe taşımak adına hayata geçirdiğimiz “+45 Dönüşüm Programı” içerisinde yer alan dijital dönüşüm projemiz ile teknolojik gelişimlerimize ilişkin çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Alt yapımızı her geçen gün yeni teknik donanımlarla güçlendiriyoruz. Ayrıca siber güvenliğe ve verilerin korunmasına ilişkin çalışma arkadaşlarımıza farkındalık eğitimleri veriyor, bilgilendirme çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Önemini çalışanlarımıza hissettiriyoruz

Ayhan KORGAVUŞ Ünver Group YK Başkanı

Gelişen teknoloji ve yenilenen anlayış ile birlikte bilgi teknolojileri faaliyetleri de üretim ve yönetim süreçlerinin olmazsa olmazı haline geldi. Buradaki en önemli unsur; bilginin doğru işlenmesi, saklanması ve saklanan bilginin gelecekte bizlere ışık tutmasıdır. Ünver Group olarak ISO27001 ve ISO27701 ile ilgili IT ve diğer departmanlarımız çalışmalarına devam ediyor. Dijitalleşmenin getirdiği siber risklerden dolayı bütçemizin yüzde 4 ile 5’ini IT departmanımızla paylaşıyoruz. Dünyada son 2 yılda gerçekleştirilen veri sızıntısı ve siber saldırı istatistiklerine baktığımızda zaafiyetlerin yüzde 90’ının kullanıcı kaynaklı hatalardan olduğunu görmekteyiz. Biz de bu noktada eğitimler, bilgilendirmeler ve dokümanlar ile çalışanlarımızın bilgilerini güncel tutmaya ve sınırları belirlemeye özen gösteriyoruz. Aynı zamanda IT departmanımız ile birlikte doğru güvenlik uygulama ve donanım çözümlerini projelendirip devreye alıyoruz. Her yıl belirli periyodlarla IT Gap Analizi ve sızma testi yaptırıp boşlukları tespit ediyor, eksikliklerimizi gideriyoruz. Siber güvenlik ve veri güvenliği konusunda en önemli şeyin çalışanlarımıza bu bilinci hissettirmek olduğunu biliyoruz.

Yatırımlarımız pandemiyle hız kazandı

Eren SÖZAL Sözal Kimya YK Başkanı

Gelişen teknoloji ve pandemi sürecinin ardından alışverişlerimiz, bankacılık işlemlerimiz, bilgi depolama ve bilgiye ulaşım gibi hayatımızda birçok noktada dijitalleşme hız kazandı. Siber suç dünyadaki tüm işletmeler ve firmalar için en büyük tehditlerden biri haline geldi, güvenliğin önemini ortaya koydu. Ağ güvenliği, hedefli saldırganlar veya fırsatçı kötü amaçlı yazılımlar olması fark etmeksizin, bir bilgisayar ağını davetsiz misafirlerden korunmak en önemli gereklilik. Bu noktada Sözal Kimya olarak güvenliğimizi sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Sözal Kimya olarak, içeriden ve dışarıdan gelen tehditleri önlemek için güvenlik duvarımız, virüs programımız ve ağ izleme sistemimiz (loglama) bulunuyor. Ayrıca ISO27001 kapsamında sızma testlerimiz yapılıyor. Pandemi süreci, uzaktan çalışmamızı çok etkilemedi, dijital altyapı için bir süredir çalışmalarımız mevcuttu. Pandemiyle birlikte bu çalışmalarımız hız kazanmış oldu. Mevcut altyapımızı daha da güçlendirmeye devam ediyoruz, dışarıdan güvenli bağlantı ile serverlarımıza ve verilerimize bağlanabiliyoruz.

Son kullanıcı eğitimi, en önemli siber güvenlik faktörünü ele almasıyla bizim için önemli konulardan biri. Çalışanlarımızı hem bilinçlendiriyor, hem de düzenli olarak farkındalık eğitimleri veriyoruz. Kullanıcıları şüpheli e-posta eklerini silmeleri, tanımlanmamış USB sürücüleri takmamaları konusunda bilgilendiriyoruz.

5 yıldır teknoloji yatırımlarına yoğunlaştık

Selim ÖZENÇ Beyçelik Gestamp BT Müdürü

Verinin ve dijital altyapıların korunmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Ağ güvenliği, uygulama güvenliği, şifreleme, sızma testleri, saldırı tespit ve önleme sistemleri, veri kaybı önleme yazılımları, veri sınırlandırma çözümleri, yedekleme, güvenlik duvarları, güncel anti-virüs sistemleri, e-mail güvenlik çözümleri ve sunucu güvenliği ve yama yönetimi çözümleri/sistemleri devreye alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Başta ISO27001 ve KVKK olmak üzere uluslararası bilgi teknolojileri standartları ışığında oluşturulan politikalar ile günlük operasyonlarımız yürütülmektedir. Şirket olarak özellikle son 5 yıldır yoğun teknolojik yatırımlar yapıyoruz. Merkez fabrikamızda hizmet veren uluslararası Bilgi Teknolojileri standartlarına uygun veri merkezimiz de yine bu dönemde tamamlandı. Beyçelik Gestamp teknolojiyi iyi kullanan ve bu alana yatırım yapan bir şirket. Üretimden lojistiğe tüm karar alma mekanizmalarına kadar birçok süreci dijitalleştirdik. Sürekli gelişen yeni teknolojilerin gerisinde kalmamak için de dijitalleşme çalışmalarımız, siber güvenlik risklerini de birlikte ele alarak devam ediyor.

Güvenlikte en zayıf halka insan

İdris DOĞRUL BİSİAD YK Başkanı

Kurumların, regülasyonlar ve kanunlar gereği verilerini en yüksek seviyede önlem alarak koruma zorunluluğu vardır. İstenmeyen bir veri kaçağı durumunda, önlem alınmaması suç arz etmekte. Firmaların siber saldırılardan korunmak adına alabilecekleri önlemleri farkındalığın artırılması, bilgi güvenliğinin iş süreci haline getirilmesi, denetim ve devamlılık olarak dört basamakta sıralayabiliriz. Bilgi güvenliği risklerinin temelinde farkındalık eksikliği yatmakta. Bilgi güvenliğinin en zayıf halkası insan faktörüdür. Bu nedenle kurum çalışanlarını olası risklere karşı devamlı eğiterek, farkındalık seviyelerini üst düzeyde tutmak en önemli adımdır. Firmalar bilgi güvenliği önlemlerini çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri için rutin iş süreci haline getirerek, verinin elde edildiği anda korunmasını sağlayabilir. Bilgi güvenliği yöntemlerinin günlük iş süreçlerinin bir parçası olması bunun kuruma hızla yayılmasını ve kurum kültürüne dönüşmesini de sağlamaktadır. Bilgi güvenliği standartlarının takip edilmesi ve denetimlerin yapılması kurumlara karşılaşacakları olası problemlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği açısından yardımcı olacaktır.

Küçük maliyetler büyük kayıpları engelleyebilir

Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım YK Başkanı

Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla gelen yeni dijital dünya düzeninde işletmelerin varlıklarını koruyabilmeleri ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri ancak verilerinden değer yaratmakla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla varlıklarını tehdit etme noktasına veri güvenliğine yönelik gelebilecek her türlü tehdit çok önem arz etmektedir. Verinin güvenliği için bir araya getirilecek teknoloji unsurları, yedeklemenin hangi altyapılarda ne sıklıklarla sağlanacağı ve ekipte bu konudaki bilincin arttırılması için birçok çalışmaya ihtiyaç vardır. Aksi durumda siber saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler işletmeyi ödeme zorbalıklarıyla karşı karşıya bırakabilmektedir. Nihayetinde işletme, tüm ekosistemlerinin gözünde bilgi güvenliği yönetimi kapsamında güvenirliliğini ve prestijini kaybetme noktasına gelebilir. Bu siber güvenlik önlemlerine harcanacak kaynakların çok ötesinde belki de telafi edilemez maliyetlere neden olabilir. Maalesef başına bu konuda bir sorun gelmeyenler çok duyarlı değiller. Şimdilik ‘’ bize gelene kadar ‘’ anlayışı hakim. Bize sıra gelene kadar anlayışı terk edilmelidir. Çok küçük maliyetlerle alınabilecek önlemler büyük kayıpları engelleyebilir.



Fiziksel güvenlikten daha önemli oldu

Durmuş Ali ŞEN BG – TEK Kurucu Ortağı

Şirketler fiziksel güvenlik önlemleri kadar siber dünyadaki saldırılara karşıda gerekli önlem ve tedbirleri almalılar. Yeni teknolojiler ile birlikte artık kapılarımız elektronik olarak uzaktan erişim ile açılabilmekte, kullandığımız malzeme ve ekipmanları telefon veya web uygulamaları üzerinden yönetebilmekteyiz. Olası bir saldırı durumunda da bu sistemlerin devre dışı kalması olası bir durumdur. O yüzden siber güvenlik artık fiziksel güvenlikten daha önemli bir hal almıştır. Şirket verilerini korumak işletmelerin devamlılığı, güvenirliliği ve karlılığı için son derece kritik bir öneme sahiptir. Yapılacak olan bir siber saldırı müşteri ve tedarikçi gözünde firmaya karşı bakış açısını negatif olarak etkileyecek, gerekli önlemler alınmadığı tespit edilirse ilgili regülasyonlar tarafından maddi para cezalarıyla karşılaşılacaktır. Firmalar siber saldırılardan korunmak için öncelikle siber güvenlik farkındalığına sahip olmalıdır. Çalışanlarına mutlaka uzman kişilerce eğitimler verilmelidir. Daha sonra kullandıkları altyapı ve uygulamalara göre gerekli siber güvenlik ürünlerini konumlandırmalılar. Şirketin siber güvenlik düzeyini ölçümlemek adına sızma testleri yaptırılmalıdır.

Yerel firmalar siber güvenliği önemsemiyor

Mustafa AKDEMİR 2Mbt Bilgi Tekn. Gn. Md.

Şirketler için verilerini korumak, artık fiziki mal ve ekipmanlarını korumaktan daha önemli bir hal aldı. Şirket ERP, muhasebe, üretim, stok, lojistik departmanlarında tutulan veriler, sadece bir kayıt olmanın dışında şirket için sürekli gelişen bir hafızaya dönüştü. Siber saldırılar üzerinden şirket verilerinin çalınması ya da kriptolanması öncelikle şirket verilerinin ifşasına yol açmakta. Verilerin çalınmayıp, kriptolama ile şifrelendikleri durumlarda ise şirketler, siber suçlulara fidye ödemek zorunda kalmakta. Eskiden şirketler, bilgilerini yüzlerce klasör ve binlerce sayfa üzerinden fiziki ortamda tutuluyor ve bu da verileri çalmayı zorlaştırıyordu. Günümüzde ise siber korsanlar için dünyanın herhangi bir ülkesindeki hiç tanımadıkları bir şirketlerin verilerini çalabilmek çok kolay hale geldi. Bursa’daki birçok firma uluslararası regülasyona tabi olan kurumlar. Otomotiv endüstrisi gibi standartlara önem veren sektörlerde faaliyet gösteren firmalar bu alanda hem ekipman hem de istihdam yatırımı yapmakta. Ancak ne yazık ki, yerel firmaların buna önem verdiğini söylemek mümkün değil.

Türkiye en riskli 10 ülke arasında

Murat ÜNAL PenDC YK Başkanı

Veri kaybının geri dönüşü yoktur. Firmalar, siber güvenlik ve yedekleme anlamında profesyonel hizmetler almalı ve herhangi bir olumsuz durumda kaybolabilecek verilerine ulaşabilmelidir. Türkiye, dünyada siber saldırıların en fazla risk teşkil ettiği 10 ülke arasında yer alıyor. Hızla değişen teknolojiler ve bu çerçevede evrilen şirketler, siber güvenlik önlemleriyle kârlılıklarını, itibarını ve yatırımlarını korumalıdır. Kapsamlı ve entegre siber saldırı çözümleri ile büyüme, kârlılık ve rekabet gücü sağlanabilmektedir. Suç ekonomisinin dijital çağda çok önemli boyutlara ulaştığı bu dönemde internet ortamına taşınan siber saldırılar, firmalar açısından büyük maddi kayıplara neden olur. Firmanın ölçeğinin büyüklüğü paralelinde, gizliliğin ihlal edildiği verilerin doğurduğu olumsuz sonuçlar da aynı oranda büyümektedir. Bu riskler, maddi kayıpların yanı sıra manevi kayıplara da neden olmaktadır. ABD’de bulunan Ulusal Siber Güvenlik Birliği verilerine göre siber saldırı nedeni ile mağdur olan orta ve küçük ölçekli şirketlerin yüzde 60’ının mağduriyet yaşamasından sonraki 6 ay içerisinde iflas ettiği tespit edildi. Bu nedenle firmalar çok geç olmadan önlem almalıdır.



Veri güvenliğinin önemi anlaşılıyor

Fatih AKSOY Artı ve Artı Bilgi Tekn.Gen. Md.

İnternet kullanımının hayatın her alanında yaygınlaşmasına paralel olarak siber uzaydaki tehditlerin sayısında da artış gözlenmekte. Siber saldırılar kişi, kurum ve devletleri maddi ve manevi ölçüde etkileyerek, zarara uğratmakta. Benzer şekilde birçok özel şirketin veri tabanları ve gizli proje tasarım bilgileri, finansal bilgileri, iletişim ağları, otomasyon ve üretim sistemleri siber tehdit altındadır. İnternet ortamında, olayların saniyelerle ifade edebilecek zaman dilimleri içerisinde meydana geldiği de göz önünde bulundurulursa etkin ve güçlü savunma sistemlerinin kurulması, farkındalık ve bilinç oluşturulmasının önemi ortaya çıkmakta. Siber suçlar, günümüzde daha çok kredi kartı dolandırıcılığı, banka hesaplarının boşaltılması, şirket bilgisayarlarındaki verilerin şifrelenerek tekrar aynı şirkete satılması, endüstriyel casusluk, bilgi kaçakçılığı gibi yöntemler ile şirketlere ve kişilere maddi zararlar vermektedir. Bu tür zararlardan korunabilmek için siber güvenlik farkındalığının artırılması, bilgi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bursa’da özellikle ihracat yapan firmalarımızın bu konuda hassasiyet gösterdiğini ve yatırımlar yaptığını görüyoruz.