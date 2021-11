Makine sektörünün gövde gösterisi

Güçlü sanayi üretimiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa, makine imalat sektörünün kıtalararası buluşmasına ev sahipliği yaptı. Tüyap Bursa Fuarcılık ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknoloji Fuarları yılın en büyük makine imalat buluşması oldu. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören fuar, yeni iş birlikleri kurulmasını sağlayarak sektör önemli katma değer sağladı.

Ahmet ÖZKAYAN

Ermaksan YK Bşk.

Vkl. ve Gen. Md.

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları çok fazla kişinin ziyaret ettiği, yoğun ilgi gören bir fuar. Bursa, makine sektöründe dünyada bir merkez konumunda. Bursa makine sektörü sürekli büyüyor, büyümesini de ihracat yaparak gerçekleştiriyor. Dünyada marka olmuş, ürünlerini dünyanın 100 ülkesine ihraç eden Bursalı makine imalatçıları var. Firmamız Ermaksan da bunlardan biri. Fuarda sac işleme makineleri ve 3D yazıcılarımızı ve lazer kesim tezgahlarının lazer rezanatörlerini sergiledik. Ermaksan’ın yüksek teknoloji Opto Elektronik Merkezi’nde üretilen lazerin ışın kaynağı olan bu üründe dışa bağımlıydık. Ancak biz bu cihazı büyük bir yatırımla, yerli imkanlarla üretmeyi başardık. Geleceğin teknolojileri olan, metal eklemeli imalat yapabilen 3D yazıcılarımız da fuarda büyük ilgi. gördü. Bu ürünlerle tasarımda sınır olmadan herhangi bir malzemeyi 3D üretebiliyorsunuz.



Engin ÇETİNER

Beka – Mak Makina YKÜ

Teknolojinin ilerlemesiyle hız çağına geçtik. Bunun için biz de firma olarak hızlı kesim, akıllı kesim makineler üretmeye başladık. Buna ilk olarak daire kesim testerelerde başladık. Sonrasında şerit testerelerde CNC üretimine geçtik ve son olarak da dik kesim makineler imal etmeye başladık. Bu ürünlerimizi fuarda sergileme fırsatı yakaladık. Salgın nedeniyle iki yıldır çok fazla fuar düzenlenemedi, o yüzden hem firmalar hem de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BUMATECH Fuarları’na oldukça önem verdi. Böylece çok sayıda yabancı ağırladık. Ziyaretçilerin alım odaklı olması sevindiriciydi. Bursa bizim şehrimiz. Bursa’yı marka haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Artık Bursa deyince makine akla geliyor.



Orhan ER

Erbend ve Erfab YKB

Bu fuarı katılımcılar da ziyaretçiler de dört gözle bekledi. Erfab olarak biz de fuarda bütün makinelerimizi sergiledik. Türkiye’de fuarcılığın merkezi İstanbul. Uluslararası büyük fuarlar İstanbul’da düzenleniyor. Ancak Bursa fuarı da artık iyi bir konuma geldi. Çünkü sektörün güzide firmaları, büyük imalatçıları Bursa’da. Bundan dolayı da Bursa fuarlarına da her zaman ilgi oldu ve olmaya da devam ediyor. Biz de fuarımızın gelişimine katkı koymak istiyoruz. Makine sektöründe Bursa en önde giden ilimiz. Büyük imalatçıların hemen hemen hepsi zaten burada. Ancak kat etmemiz gereken daha çok yol var. Bunun için de hep birlikte Ar – Ge yatırımlarımızı artırmalı, yeni gelişmelere açık olmalıyız.

Alper KÖRÜSTAN

NUKON Lazer YKB.Vkl.

Türkiye’nin ilk endüstriyel fiber lazer kesim makinesi üreticisiyiz. Ar-Ge, teknolojik ve tezgâh yatırımlarımız, üretimimiz aralıksız devam ediyor. Hem müşteri hem bayi hem de iş bağlantılarımızı geliştirmek ve pekiştirmek adına BUMATECH Fuarı’nda ürünlerimizi sergiledik. Ülke ekonomisinde ciddi bir yere sahip olan makine sektörü her geçen gün büyüyor. Makine ihracat rakamları da bunu ispatlar şekildedir. Yerli ve yabancı üreticiler arasında her daim bir rekabet söz konusu. Ancak teknolojiyi yakından takip eden ve yenilikçi makineler üreten firmalar her zaman ön plana çıkıyor. Kaliteli, son teknoloji makineler üreterek, satış esnasında ve sonrasında örnek gösterilecek destekler vererek, Türk makine sektörünü çok daha iyi yerlere getirmek için çalışıyor ve çabalıyoruz.

Serdar SAĞLAM

Yavuzlar Dişli Fabrika Md. ve YK Bşk. Yrd.

Dişli imalatı alanında tanınan bir firma olarak geçtiğimiz yıllarda YDS Teknoloji adıyla bir alt oluşuma gittik. YDS Teknoloji’de sert, hassas malzeme kesimi yapıyoruz. Bu makineler yurtdışından ithal ediliyordu. Biz de firma olarak ithalatın önüne geçmek adına bu makinenin üretimini gerçekleştirdik ve ülkemizin hizmetine sunduk. Fuara gelen ziyaretçiler dolu ve bilinçliydi. Pandemiden sonra fuarlara gelen ziyaretçilerin, fuarlara hasret kaldığını gözlemliyorduk. Biz de BUMATECH Fuarı’na bu nedenden dolayı katıldık. Bursa makine konusunda öncü ve birçok büyük firmaya ev sahipliği yapan bir şehir. BUMATECH Fuarı da adeta sektörün gövde gösterisi oldu.



Serdar KANLIOĞLU

Surfance Makina YKB

Bursa makine, tekstil ve otomotiv alanlarında öncü bir şehir. Hem makine hem de diğer sektörlerde faaliyet gösteren Bursa firmalarının imal ettiği ürünler dünyada adını duyurmaya başladı. Bu yüzden hem BUMATECH Fuarı’nın hem de Bursa makine sektörünün önemi her geçen gün artıyor. Firma olarak bu gelişime ayak uydurduğumuzu düşünüyorum. Fuar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Yeni ürünlerimizi sergilemek açısından da fuar bizim için iyi bir fırsat oldu. Güvenlik fencelerinin yanında hareketli kapı sistemlerini de üretimimize dahil ettik. Şifreleme sistemleriyle beraber Avrupa’daki bütün tedarikçilere bu ürünleri gönderebiliyoruz. Aynı zamanda sarmal, gaz altı kaynak kabini ve yanmaz kabin kapıları üretimiyle de bu alana giriş yaptık.

Aytekin KOÇ

Atik Endüstriyel YKB

Firma olarak Alman firmalarının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. BUMATECH Fuarı’nda yeni nesil kaynak masaları ve yeni nesil mıknatısların tanıtımını yaptık. Şu anda insanlar kaynak yaparken eski sistemleri kullanıyorlar. Bu yüzden de kişiye bağımlı olarak hareket etmek durumunda kalıyorlar. Ancak bizim ürünlerimizde fikstür, lego mantığıyla çalışabiliyorsunuz. Daha dayanıklı, yeni nesil bu masalarımızın bir diğer özelliği ise çapak tutmaması ve paslanma – çizilme yapmaması. BUMATECH Fuarı, Bursa için büyük bir prestij. Yabancı müşterilerimiz bize Bursa’yı sorduğunda, Türkiye’nin Detroit’i olduğunu söylüyoruz. Bursa Türkiye otomotiv ve makine sektörünün adeta beyni konumunda. Dolayısıyla bu fuarın Bursa’nın tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.





Armağan GÜMÜŞ

Teknik 16 Firma Sahibi

Firma olarak yabancı firmaların distribütörlüğünü yapmanın yanında kendi bünyemizde de üretim gerçekleştiriyoruz. Körük imalatında Türkiye’nin önde gelen firmaları arasındayız. Ürün yelpazemize renkli kumaşları kattık. Kumaşlar iş güvenliği kapsamında kullanıyor. Ürünlerimizin belirgin renkleri olduğu için insanların o bölgeye yaklaşmaması için bir uyarıcı görevi görüyor. Bunun yanında Güney Kore’den yeni getirdiğimiz çelik, kablo taşıma ürünlerimiz var. BUMATECH Fuarları, tüketiciyle üreticiyi, satıcıyla tüketici ve üreticiyi buluşturması anlamında çok önemli. Fuara, yurtdışından ve Türkiye’nin dört bir yanından önemli sayıda ziyaretçi gelmesinin Bursa makine sektörüne fayda sağlayacağını düşünüyorum.

Bursa, ülkemizin 4’üncü büyük şehri. Sanayi şehri olarak otomotiv ve sac işleme makinalarının önde ve güçlü olduğu bir şehir.

Ramazan ÇELİK

MTK Teknik Kap. YKB

Hasanağa OSB’de yaklaşık 5 yıldır metal kaplama alanında faaliyet gösteriyoruz. Nitrasyon, siyah nitrasyon ve oksidasyon konularında hizmet veriyoruz. Nitrasyon, yüzey sertleştirme işlemi. Siyah nitrasyon, korozyona dayanımı sağlamak için gerçekleştirmek yapılan bir işlem. Bu alanda Bursa’nın tüm sanayi kuruluşlarına ve Türkiye’nin geneline hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin yüzde 30’u Bursa dışından. Bursa içinde ise müşterilerimizin ürünlerini kapıdan alıyoruz ve gerekli işlemi yaptıktan sonra 24 saat içerisinde teslim ediyoruz.

BUMATECH Fuarları genel olarak iyi geçti. BUMATECH, katma değeri yüksek bir fuar. Bu yıl da yurtdışından yoğun ziyaretçi katılımı oldu. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde katkısı olanlara da teşekkür ediyorum.



Fatih SEZGİN

Sezgin Lazer Mak. Gen. Md.

Bu yıl lazer kaynağı ve lazer temizleme makinesi imalatına başladık. Bunları Türkiye’de üreten tek firmayız. İthalatın önüne geçmek için Türkiye’de üretilmeyen makineleri imal etmeyi ve bunları yerli üreticilerle buluşturmayı kendimize öncelik hedef olarak belirledik. İlerleyen yıllarda ihracatla ilgili çalışmalar yapmak planlarımız arasında. BUMATECH Fuarları’na beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Yeni üretimlerimizi ilk defa burada sergileme fırsatı yakaladık. Bugüne kadar ithal edilen ve Türkiye’de sadece bizim ürettiğimiz ürünlere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Bursa, makine sektörü noktasında önemli bir şansa sahip. Metal – makine sektöründeki imalatın yüzde 80’ni Bursa’da gerçekleştiriliyor ve bu ürünlerin yüzde 75’i ihraç ediliyor. O yüzden Türkiye ekonomisi için Bursa çok önemli bir şehir.

Akif BAYKALDI

Baykal Mak.

Satış ve Paz. Md.

Firma olarak BUMATECH Fuarları’na düzenli katılım gösteriyoruz. Bu yılki fuarda 750 metrekarelik standımızda son teknoloji ürünlerimizi sergiledik. Beklentilerimizin üzerinde katılımın gerçekleştiği fuar, bizim için de oldukça verimli geçti. Yüzde 100 elektrikli abkant preslerimizin lansmanını BUMATECH Fuarı’nda gerçekleştirerek, ilk defa burada görücüye çıkardık. Bunun yanında son teknoloji fiber lazer kesim makinelerimizi de standımızda sergiledik. Yurtdışından oldukça fazla katılımcının ziyaret ettiği fuarda özellikle Avrupa ülkelerinden gelen son kullanıcılara, müşterilere ve bayilere ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Bu anlamda beklentilerimizin üzerinde bir fuar dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim.

