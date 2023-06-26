İşte ihracatın yıldızları
Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda kendine yer bulan 50 Bursa firması, geçtiğimiz yıl 8 milyar 20 milyon 634 bin dolarlık ihracata imza attı.
Semih AYDIN
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2022 verilerine göre hazırladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında yer alan 50 Bursa firması, geçtiğimiz yıl 8 milyar 20 milyon 634 bin 543 dolarlık dış satış gerçekleştirdi.
Bu verilere göre Bursa firmaları, ilk 1000 ihracatçının gerçekleştirdiği toplam dış satışın yüzde 4,95’ini gerçekleştirdi.
TİM’in araştırmasına göre Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısının geçtiğimiz yıl yaptığı ihracat ise 161 milyar 856 milyon 291 bin 361 dolar oldu.
İstanbul başı çekti
Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 1000 şirket listesinde 51 il yer alırken, başı 448 firmayla İstanbul çekti.
Bunu sırasıyla 76 firmayla İzmir, 63 firmayla Gaziantep, 61 firmayla Kocaeli ve 50 firmayla Bursa takip etti.
21 şirket 1 milyar doları geçti
Araştırma sonuçlarında toplam 21 şirketin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı kayıtlara geçti.
23 şirketin 500-999 milyon dolar, 251 firmanın 100-499 milyon dolar, 331 işletmenin 50-99 milyon dolar, 374 şirketin ise 31-49 milyon dolar aralığında ihracat yaptığı görüldü.