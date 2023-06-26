İşte ihracatın yıldızları

Semih AYDIN

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2022 verilerine göre hazırla­dığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracat­çısı” araştırmasında yer alan 50 Bursa firması, geçtiğimiz yıl 8 mil­yar 20 milyon 634 bin 543 dolar­lık dış satış gerçekleştirdi.

Bu verilere göre Bursa firma­ları, ilk 1000 ihracatçının gerçekleştirdiği toplam dış satışın yüzde 4,95’ini gerçek­leştirdi.

TİM’in araştırmasına göre Türkiye’nin ilk 1000 ihracat­çısının geçtiğimiz yıl yaptığı ihracat ise 161 milyar 856 milyon 291 bin 361 dolar oldu.

İstanbul başı çekti

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 1000 şirket liste­sinde 51 il yer alırken, başı 448 firmayla İstanbul çekti.

Bunu sırasıyla 76 firmayla İzmir, 63 firmayla Gaziantep, 61 firmayla Kocaeli ve 50 fir­mayla Bursa takip etti.

21 şirket 1 milyar doları geçti

Araştırma sonuçlarında toplam 21 şirketin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ka­yıtlara geçti.

23 şirketin 500-999 milyon dolar, 251 firmanın 100-499 mil­yon dolar, 331 işletmenin 50-99 milyon dolar, 374 şirketin ise 31-49 milyon dolar aralığında ihra­cat yaptığı görüldü.