İhracatta gaza bastık

SEMİH AYDIN

Pandeminin olumsuz etkilerini üzerinden atmaya başlayan Türkiye, geçen yıl Covid – 19 tedbirleri nedeniyle kapanmaların yaşandığı döneme göre ihracatını yüzde 343 artıran Bursa da 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracatla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı.

Bu dönemde Bursa’dan gerçekleştirilen dış satım ise 1 milyar 360 milyon 214 bin dolara ulaştı. Bursa, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 211, geçen aya göre ise yüzde 2 ihracatını artırma başarısını gösterdi. Bursa, bu rakamla nisan ayında İstanbul’un ardından en fazla ihracat yapan il oldu. Bursa’da otomotiv endüstrisi en fazla ihracat yapan sektör olma başarısını yakalarken, bu ayda en fazla ihracat yapılan ülkelerde ise Avrupa ağırlığı dikkat çekti. Türkiye’nin 2021 yılı ihracat performansı Bursa iş dünyasında da mutluluk yarattı.

Hüseyin DURMAZ

Bursa OSB Başkanı

Nisan ayında ülkemizin ihracatının, pandemiye rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 109’luk artışla, 18 milyar 766 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek nisan ayı ihracatına ulaşılmış olması çok önemli bir gelişme. Bu, Türk sanayicisinin, işadamının, ihracatçısının büyük bir başarısıdır. Bu anlamda en çok ihracat yapılan iller arasında ikinci sırada bulunan, geçen yılın nisan ayına göre bu sene nisan ayında yüzde 212 oranındaki ihracat artışına imza atan Bursamızın değerli ihracatçılarını, Bursa OSB’de üretim ve ihracat yapan fabrikalarımızı gönülden kutluyorum.

Ülke olarak lojistik anlamda çok avantajlı bir konumdayız. Avrupa başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri pazarına yakınlığımız bize önemli imkanlar sunuyor. Avrupa ülkelerinin Uzakdoğu ülkeleri yerine bizi tercih ediyor olmasından da görüyoruz.

Bundan sonra ihracatımızı daha da arttırmaya yönelik olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, işimize bakmaya devam etmeliyiz.

Yalçın TOY

Kayapa OSB Başkanı

Türkiye, Çin kadar büyük olmasa da, Çin’in ürettiği ürünlere rakip olduk. Bir başka ifadeyle Avrupa’nın Çin’i olduk. Çin ve diğer Uzakdoğu ülkeleri açısından navlundaki artışlar, üretimdeki zorluklar ve bizim Avrupa’ya yakın olmamız bizi avantajlı hale getirdi. İşin özü bu. Çin’in patlamasında dünyada ve ekonomide söz sahibi olmasında aldıkları radikal kararlar ve uyguladıkları politikalar çok etkili oldu ama bu dönem bizim için bir fırsat. Bu aşamada devlet desteklerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılması sağlanırsa işin önü daha da açılır.

Osman AYBİL

İMOS YK Başkanı

Bursa ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biri. Otomotiv, tekstil ve mobilya gibi pek çok sektörün lider şehri. Öncelikle bu sektörlerden elde edilen üretim ve İhracat deneyimi ile tüm sektörlerde bir ihracat başarısı görüyoruz. 2021’de de ihracatımız bu temelin üzerinde daha da artacak diye düşünüyorum.

Ülkemiz hem üretim kabiliyeti hem lojistik açısından avantajlı coğrafi konumu sebebiyle önemli bir ülke. Uzakdoğu’dan yavaş yavaş uzaklaşan ithalatçılar bu avantajlarımız sebebiyle bizi tercih etmeye başladılar. Ayrıca ithalatçı açısından kur avantajı da önemli bir faktör. 2021 yılının ikinci yarısında da bu ihracat artışının hız kesmeden devam edeceğini bekliyoruz.

Bu artışın yanı sıra diğer önemli bir husus mobilya açısından pazarların da çeşitlenmeye başlaması. Alışılmış pazarların yanı sıra daha önce ihracatımızın düşük olduğu ülkelerde de ihracatımız artıyor.

E. Hadi TÜRKAY

BUSİAD YK Başkanı

İhracatta yaşanan artış, senelerdir üstüne basa basa vurguladığımız, Türk iş insanının, gelişen olaylara çok çabuk adapte olduğunun kanıtıdır. Türk iş insanı çok esnek ve hızlı bir şekilde yeni duruma karşı pozisyon alabiliyor. Aynı zamanda karar vericilerin de, bürokrasinin de aynı esnekliği göstermesi gerek. Ancak onlar arkadan geliyor.

Ülkenin, lojistik, bilişim, ekonomik alt yapıları, bu yeni normale hazır olmalı. Tabii ki en önemlisi, yine hep vurguladığımız eğitim konusu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde eğitim sektörü iyi bir sınav veremedi. Kaldı ki, eğer ihracatımızı arttırmak istiyorsak, çağımızın gerektirdiği eğitim becerilerini kazanmalı, şartlara hazır olmalıyız. Bir de katma değeri yüksek, tasarım ve Ar-Ge gerektiren ürünler üretebilmek ancak bu işlere uygun personeli yetiştirdiğimizde olur.

Türkiye’mizin, hızlı döviz girdisini arttırması, tarım ve turizm sektörlerinde doğru stratejik kararlar almasıyla olur. Yüksek teknolojili katma değerli ürün üretmek ise elbette ki zaman alacaktır.

Fatih ŞAKİR

BALKANTÜRKSİAD Başkanı

Ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerin ilk sırasında olması yönüyle ihracatımızdaki artış elbette sevindirici bir gelişme. Bundan memnunuz.

Ülke olarak hem lojistik imkanlarımız, hem Avrupa pazarına yakınlığımız, hem de işçilik ücretlerinin uygun olması bizim için bir avantaj.Bundan sonra ihracatımızın daha da artması için araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vererek, inovatif ürünlerin imalatına yönelmeliyiz. Bir başka konu da hammaddemizi kendimiz üretebilmeliyiz.

Türk sanayicisinin işadamının ve ihracatçısının girişimci özelliği ile önümüzdeki dönemler çok daha iyi olacak.

Murat KAYA

GESİAD Başkanı

İşadamlarımız ve sanayicilerimiz ihracatı öğrendi ve benimsedi. Bu ülkemiz için sevindirici. İhracatın artmış olması özellikle kapalı olan AB ülkelerinin Çin yerine ülkemize yönelmelerinden kaynaklandı. Bu dönemde Avrupa pazarı Uzakdoğu yerine bizi tercih ediyor. Pandemi sürecini en az hasarla atlatabilmek adına üretimimizi kısmadan çalışmaya devam etmemizin yansımalarını görüyoruz. İhracat artışının devam edebilmesi için emtia fiyatları ile navlundaki artışın kontrol altına alınması gerekiyor. Bu iki faktör ihracatçının belini büküyor. Son aldığımız duyumlara göre hammadde sıkıntısı da had safhaya geldi. Korkumuz 1-2 hafta içinde hammadde bulunamaması olacak.

Mustafa ANDIÇ

İMSİAD Başkanı

Genel olarak baktığımızda ihracatımız artıyor olması ülkemiz ekonomisi adına çok önemli. Fakat bizim sektörümüzü ilgilendiren ihracatla alakalı olumsuzluklar var. Bunlara da değinmeden geçemeyiz. Özellikle mobilya hammaddeleri ile malzemelerinde ihracatın artması iç piyasayı tedarik anlamında zora soktu. Bu durum hala daha devam ediyor. Yine çimento ihracatı artarak devam ediyor. Bunlar da zamların gelmesine sebep oluyor. Ayrıca malzeme tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle terminler çok uzuyor, malzeme bulunamıyor ve karaborsa oluşuyor. Bu çok tehlikeli bir konu. İç piyasadaki müteahhitlik sektörünün alımlarındaki terminlerin uzaması nihai tüketiciye olumsuz yansıyor. Bir diğer taraftan, fahiş fiyat artışları maliyetleri artırıyor.

Gürsel DURMUŞ

ARSİYAD Başkanı

Bu senenin ilk 4 ayındaki ihracat artışı elbette sevindirici bir gelişme. Pandemiye rağmen bu durum Türk sanayicisinin, işadamının ve ihracatçısının önemli bir başarısıdır. Bu artışın sebeplerine baktığımızda her şeyden önce pek çok ülkenin üretimine ara verdiği görüyoruz. İhracatçılarımız bunu fırsata çevirmiş durumdalar. Bir başka husus ülkemizdeki döviz kurumun yükselmesin nedeniyle ihraç ürünlerimizin fiyatları alıcılara daha uygun geliyor ve bu durum uluslararası piyasalarda bize rekabet avantajı sağlıyor.

Ömer YILDIZ

BEKSİAD Başkanı

İhracatımızda 2020 yılındaki düşüşten sonra yeniden artışa geçti, biz zaten sektör olarak da ülke olarak da 2021’den umutlu olduğumuzu söylemiştik. Pandeminin seyri ve vaka sayılarındaki azalmayla orantılı olarak da işlerin hızlanacağını, ihracatımızın yeniden artışa geçeceğini bekliyorduk. Bu beklentimiz yılın ilk 4 ayında gerçekleşti. Hem ülke hem de sektör olarak ihracatta güzel bir dönem geçirdik.

Bundan sonrası için ihracattaki artış trendinin böyle devam etmesini arzu ediyoruz. Sektörümüz açısından ise, ticaretimizin iyi olduğu bazı ülkelerle siyasi olduğunu tahmin ettiğimiz değişik sebeplerle ticaretimiz şu anda durdu. Biz isteriz ki, bu konular siyaset nezdinde nasıl devam eder bilmiyorum ama ticareten sıkıntıların çözümünü bekliyoruz. Biz ülkemizin ve sektörümüzün ihracatının artarak devam edeceğine inanıyoruz.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YK Başkanı

Olumlu görülen bu gelişmenin istikrarlı olabilmesi için devlet destekleri büyük önem taşıyor. İhracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki güçlü artış tüm zamanların en yüksek ikinci aylık performansı olarak kayıtlara geçti. İhracat oranlarında rekor, geçen ay 18 milyar 984 milyon dolar ile kırılmıştı. Tüm dünyada küresel bir kriz yaratan Covid-19 pandemisi henüz devam ederken, ülkemizin böyle başarılara imza atması olumlu bir gelişme. Dış ticaret açığının yüzde 31.9 azalmasına katkı sunan, koşulların zorluğuna rağmen üretime devam eden ve Türkiye’nin ekonomik anlamda koyduğu büyük hedeflere ulaşması için önemli bir yapı taşı olan ihracatçılarımız, devlet desteklerini her koşulda yanlarında hissettikleri takdirde bu tablo her geçen gün iyileşecektir.

Engin ÇETİNER

GÖRSİAD Başkanı

Bu yılın ilk 4 ayından hedeflerin üzerinde bir ihracat gerçekleşti. Siparişlerde bile geçen yılın aynı dönemine göre minimum yüzde 50’lik gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ülkemizin bu dönemde çalışıyor olması ve buna devam etmesi. Sanayinin çalışması, üretimin devam etmesi ihracata yansıdı, diğer ülkelerin büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle siparişle ülkemize yöneldi. Bu aşamada Uzakdoğu ülkeleri nakliye ücretlerindeki artıştan etkilendi. Ülkemiz lojistik anlamda da avantajlı durumda. İhracat artışının devamı için her zaman söylediğimizi tekrar edeceğim, sanayide ara eleman bulamama sıkıntımızın giderilmesi gerekiyor. Biz üretime devam edebilirsek yeni gelen siparişlerle bilhassa yılın ikinci yarısından itibaren ihracatın daha da artacağını öngörüyoruz.

Nihat ALPAY

MÜSİAD Bursa Şb. Bşk.

Açıklanan verilere göre Nisan ayı ihracatı 2020 yılına kıyasla yüzde 109 artarak 18 milyar 766 milyon dolar oldu. Böylece Nisan ayı Mart 2021’den sonra Cumhuriyet tarihinde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu. Pandemi şartlarında olmamıza rağmen üretimden, kalkınmadan ve ihracat odaklı büyümeden vazgeçmeyen bir Türkiye olduğunu görmek gelecek adına hepimizi daha da umutlandırıyor. Ülkemizin ihracat gücüyle daha da büyüyeceğine olan inancımız artıyor.

Tüm dünyayla birlikte bizler de zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle hizmet ve turizm sektörü maalesef sıkıntılar yaşıyor. İhracattaki bu artışın saçtığı ışıkla birlikte, aşı uygulamalarının artması ve yaz aylarıyla birlikte tüm sektörlerdeki toparlanmanın 2021’in ikinci çeyreğiyle birlikte gerçekleşeceğini düşünüyoruz.