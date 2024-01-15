Heimtextil’e Bursa damgası

Uzak Doğu baskısı ve kurdaki dalgalanmalar ile yeşil dönüşüm gibi konulardan dolayı zor günler geçiren Türk tekstili fuarda yeni pazar imkanlarının kapılarını aralama imkanı buldu.

yılına umutlu başlayan sektör temsilcileri, maliyet baskısı ve Uzak Doğu kıskacından, sürdürülebilir, inovatif ve katma değerli üretimle çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

İbrahim Burkay

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’yi dünyada temsil ediyorlar

Türkiye’nin tekstil sektöründe önemli bir üretim deneyimine sahip. Özellikle ev tekstili sektörü 5 milyar dolara yaklaşan dış satımı ve 8 doları aşan kilogram başı ortalama ihracat değerine ulaştı. Sektör temsilcilerinin üretim yetenekleri ve ihracat başarılarıyla Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürüyor. KFA Fuarcılık organizasyonuyla 50’yi aşkın firma fuarda yer aldı. Türk firmaları tasarım ve kaliteyi birleştiren ürünleriyle fuarda ön plana çıktı. BTSO liderliğinde katma değerli üretimden yurt dışı iş fuar organizasyonlarına, dijital ve yeşil dönüşüm odaklı projelerden alım heyetlerine kadar sektörü küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlayan birçok örnek çalışmayı hayata geçirdik. TETSİAD ile işbirliğinde KFA Fuarcılık organizasyonunda ev tekstili sektörüne yönelik düzenlenen HOMETEX Fuarı da sektöre güç kattığına inanıyorum.

Ufuk Oçak

UTİB ve TETSİAD YKB Yrd.

HOMETEX bizim için dünyanın bir numaralı fuarı oldu

Tekstil sektöründe yaşanan zorluklara karşı mücadeleyi asla elden bırakmayacağız. Burada hem Bursalı hem de ülke genelindeki meslektaşlarımız, ürünlerini sergilerken mücadelelerini de sürdürüyor. Türk tekstilinde artık üçüncü hatta dördüncü kuşaklar işleri devralmaya başladı. Sektörümüzün çok ciddi birikimi var. Büyük katma değerli ürünler yapabiliyoruz. Yüksek teknolojiyi kullanabiliyoruz. Hammaddede ve makinede, bilgi birikiminde yenilikleri yakından takip ediyoruz. Türk tekstili, bu birikim ve yetenek havuzuyla geriye değil, ileriye doğru gidecek bir yapıda. Bizim bir mottomuz var, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür.’ Bizler işlerimizi büyüterek, Bursamızın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Türk ev tekstili için HOMETEX’in önemine çok büyük. Başarımızı ve gerçek gücümüzü HOMETEX’te sergiliyoruz. Sektör temsilcilerimiz İstanbul’da 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuar için şimdiden hazırlıklarına başladı. Bizim için HOMETEX dünyanın bir numaralı fuarı oldu.

Necat Altın

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı

Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak, Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde uzun dönemli değer yaratmaya odaklanıyoruz. Tüm üretim süreçlerimizi, çevreyi, doğayı ve insanı odağımıza alarak gerçekleştiriyoruz. İnovatif, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimizle sektöre yön veriyor; aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliği odağımıza alarak ürettiğimiz ürünler arasında; kendini temizleyen perdeler, serin tutan pikeler, atık pet şişelerden üretilmiş perdeler, pamuk ve tencel ipliklerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen nevresimler ve en son ‘gelecek için bugün’ sloganıyla ürettiğimiz Taç Reborn Koleksiyonu yer alıyor. Sergilediğimiz bu ürünlerimizle fuarın en çok dikkat çeken markaları arasında yer aldık. Ayrıca, sürükleyici gücümüzü oluşturan, Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi Korteks’in sürdürülebilirlik odaklı iplikleri de fuarda büyük ilgi gördü. Bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşmak bizim için mutluluk ve gurur verici. Zorlu Tekstil olarak, daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya ve bu konuda tüm sektörlere ilham vermeye devam edeceğiz.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

Tekstil sektöründe gücümüzü oraya koyduk

Bursa ev tekstili sektörünün, dünyadaki önemli fuarlardan biri olan Heimtextil Frankfurt'ta yoğun bir katılım göstermesi, bölgenin ev tekstili endüstrisindeki gücünü ve uluslararası alandaki varlığını önemli ölçüde pekiştiriyor. Bu yıl gerçekleşen fuarda Bursa’dan toplam 94 firma katılırken bu firmaların arasında DOSAB Bölgesinden ise 35 firma katılım sağlayarak Bursa’nın diğer alanlarda olduğu gibi tekstildeki gücünü ortaya koydu. Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımız, sağladıkları yüksek katma değerle ihracatta önemli bir yere sahip. Bursa, ev tekstili üretimindeki kalitesi ve çeşitliliğiyle bilinirken, uluslararası fuarlarda bu kadar büyük bir temsil gücü ile yer alması, bölgenin küresel pazardaki etkileyici konumunu gösteriyor. Firmaların uluslararası platformlarda gösterdikleri katılımlar, Bursa'nın ev tekstili ürünlerini sergileme ve dünya çapında tanıtma konusundaki başarısını yansıtarak uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Tekstil sektörü, son yıllarda bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı. Bu durum, üretim maliyetlerinde artışa, tedarik süreçlerinde aksamalara ve talep değişikliklerine yol açarak sektörde çalışan ve değer yaratan herkesin rekabet gücünü ve iş yapma yöntemlerini gözden geçirmesini gerektirdi. Çıkış yolu olarak, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi unsurlar, tekstil sektörünün bu zorlu dönemde başarılı olabilmesi için hayati öneme sahiptir. Yalnızca iyi üretim yapmak yeterli değil; inovasyona odaklanmak, ürünlerin kalitesini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için önemli. Aynı zamanda, uluslararası arenada ürünlerin etkili bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması da ihracat açısından kritik öneme sahip. Bu hedeflere ulaşmak için, inovasyon ve dijital dönüşüm projelerine odaklanmak gereklidir. Yapısal politikalarla desteklenen yatırım ortamının güçlendirilmesi, finansmana erişimin çeşitlendirilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması sektörün büyümesi için önemlidir. Yeşil dönüşümün teşvik edilmesi, ekonomi yönetimi tarafından gerekli sübvansiyonların sağlanması da sektördeki sürdürülebilirliği artıracaktır.

Barış Mert

Korteks Genel Müdürü

Sürdürülebilirliği odağımıza aldık

Korteks olarak sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle ortaya koyduğumuz yenilikçi ürün ve çözümlerimizle, dünyanın en önemli uluslararası ev tekstili fuarı olan Heimtextil Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yılda katılım sağladık. Bu sene de fuar bizim için çok verimli geçti, yeni çıkardığımız ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra kendimizi geliştirmemiz ve yenilikleri takip edebilmemiz adına da güzel bir fırsat oldu. Buradaki birçok firma sahipleriyle görüşme imkânımız oldu, fikir alışverişlerinde bulunduk. Ürün çeşitliliği, ürün kalitesi, hızlı ve esnek çözümleri, özellikle teknik tekstil alanında fark yaratan ve pazarda aranan marka özelliğini pekiştirmeye devam eden bir şirket olarak, en yenilikçi ürünlerimizle fuardaki yerimizi aldık. Sergilediğimiz; Taç Reborn, Dope Dyed, Taç Bioloop gibi daha birçok iplik çeşidimiz ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilirliği odağına alarak tüm iş süreçlerini yürüten bir şirket olarak, elbette sürdürülebilir tekstil ürünlerinin koleksiyonlarımızdaki yeri çok büyük. Sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak döngüsel ekonomiyi işimizin en temel unsurlarından biri olarak görüyor, tüm faaliyetlerimizi buna göre yeniden şekillendiriyoruz. Sürdürülebilirlik bizim iş yapış şeklimizin bir parçası. Son beş yılda sürdürülebilirliği tüm organizasyonumuza yayarken büyümeyi de başardık. Bundan sonra da daha iyi bir dünya daha sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi ve doğayı merkezimize alarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Aslında sadece tekstil sektöründe değil genel olarak dünyada bütün sektörlerde bir sıkıntı var. Bütün sektörlerde bir daralma yaşanıyor. Elbette tekstil sektörü de bu durumdan etkilendi. Yanı sıra daha önce de söz ettiğim gibi dünyada sürdürülebilirlik odaklı büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor yalnızca bu değişim ve dönüşüme ayak uydurabilenler, yeniliklere açık olan şirketler varlığını sürdürebiliyor. Hepimiz bir ekosistem içinde çalışıyoruz dolayısıyla sürdürülebilir bir başarı için gerektiğinde iş birliklerine gidilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bunun dışında tüm şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına daha büyük önem vermeleri ve daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu da en önemli çıkış yollarından biri. Çünkü uzun vadede değer yaratan bir karlılık üretebilmek için Ar-Ge çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Ar-Ge ve inovasyon ile geliştirilen ürünlerin yarattığı katma değer şirketlerin rekabetçilik kapasitesini de artıyor. Tüm bunlar ise uzun dönemde değer odaklı bir büyüme sağlıyor. Biz Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyonu kendi bünyemizde üretebilme kapasitesine sahip olan bir şirketiz. Türkiye’de tekstil alanında ilk tescilli Ar-Ge merkezini kuran şirketiz. Ar-Ge Merkezlerimiz ve hatta tasarım merkezimizle ürettiğimiz değeri sürekli yukarı taşıyarak sunduğumuz ürünlerle uluslararası pazarda rekabetçi konumumuzu pekiştiriyoruz.

Özkan İrman

Minteks Şirketler Grubu YKB

Heimtextil'den beklentimiz her yıl olduğu gibi çalışmakta olduğumuz müşterilerle buluşmak ve de yeni müşterilerle tanışmak. Bu anlamda Suudi Arabistan, Kuveyt, B.A.E., Filistin gibi ülkelerdeki eski müşterilerimizi standımızda karşılamak ve onlara yeni ürünlerimizi sunmak bizi memnun etti. Ayrıca Japonya, Ekvator, Finlandiya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden gelen yeni müşteri adayları ile iş görüşmeleri yapmak da bizi heyecanlandırdı. Bu yıl da geniş bir ürün koleksiyonu hazırladık. Üst düzey kalitede havlularımız, yine aynı kalitedeki gipür ve nakışları, karton ve ahşap ambalajlarda sunumu ile katma değeri yüksek günlük kullanım için uygun ve hediyelik ürünlerdir. Daha çok natural, organik sertifikalı ürünler olup, ucuz olması nedeniyle daha önceden daha çok tercih edilen polyester karışımlı ürünlerin daha az tercih edildiğini gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda ürünlerin ambalajlarında da çevreye zararı olmayan doğal ambalajlar tercih edilmektedir. Fuara Bursa’dan birçok firma katılım gösterdi. Bursa tekstil sektöründe Türkiye’deki önemini bu fuarda da yansıtmış oldu.

Bülent Yaşar

Prestige Mensucat YKB

Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz

Heimtextil’de katılımın düşük olacağını tahmin ediyorduk. Katılımın düşük olmasına rağmen nitelikli müşterilerin olması bizleri memnun etti. Fuarda, recycle, Fr, contract, ev tekstili, natural grup, kadife de yeni koleksiyonlarımızı sergiledik. 2024, birçok farklı trendi bir fikir etrafında birleştirmeyi hedefliyor. Tasarımcılar desen ve formları ön plana çıkararak iyi ve keyifli bir yaşam tarzı ortaya çıkarmayı hedeflemişler. 2024 /25 birçok farklı trendi bir fikir etrafında birleştirmeyi hedefliyor. Tasarımcılar desen ve formları on plana çıkararak, recycle ve organik materyallere öncelik verecek. Bursa firmalarının çok olması memnuniyeti verici. Bursa artık ev tekstili için dünyada tanınan marka bir şehirdir. Tekstil T’sinden L’sine içerisinde pazarı farklı birçok alanı kapsıyor. Mesela konfeksiyon ve hazır giyim ile ev tekstili çok farklı şeyler. Ev tekstili açısından 2023 genel anlamda 2022 ile aynı bitti. 2024 yılı da ülke ekonomisine bakınca zorlu geçecek. Yeni pazarlar, yeni müşteriler ve katma değeri yüksek yeni tasarımlarla bizler elimizden geleni yapacağız.

Murat Zümbülyuva

Akarca Tekstil YKB

Bursa firmaları dünyadaki ev tekstiline yön veriyor

Bu yıl Heimtex Fuarı’nda daha az sayıda ama biraz daha etkili alım grupları beklentimiz vardı. Fakat beklentimizin de altında geçen bir fuar yaşadık. Fuarların dinamiğini ayakta tutan sıcak alım yapacak müşteri profilinin bu fuarda neredeyse hiç olmaması bu problemi tetikleyen ekonomik krizlerin yanına siyasi politikaların eklenmesi fuar ışığını ciddi anlamda söndürdüğü görülmüştür. Bu fuarda sergilediğimiz koleksiyonu oluştururken müşterilerimiz ile ilişkiler sonucu talep edilen renk kalite ve desen tipleri üzerinde durulmuştur. Doğallık daha önceki yıllar da olduğu gibi popülerliliğini kaybetmemiştir. Sürdürülebilir tekstil ürünleri bizim koleksiyonumuzda her yıl artış göstermiş bu yıl ise genel koleksiyon içinde yüzde 30’ları bulmuştur. Yeni sezonda trendler yine naturel kumaşlar üzerinde yürüyecek gibi görünmekte. Birtakım renkler yine revaçta olacak. Kumaşların üzerine yapılan teknik özellikler hergele gün dahada artacak gibi görünüyor. Heimtextil Fuarı’nda çok ciddiye alınacak miktarda Bursa firması bulunmakta. Bu katılım Bursa tekstilinin aslında çok iyi yerlere geldiğini göstermektedir. Bursa tekstilcilerinin de dünyada ki ev tekstilinin yön bulmasında ciddi bir öneminin olduğuna inanıyoruz. Gerek ekonomik sıkıntılar gerekse yeni jenerasyonun alışveriş alışkanlıkları, sektörümüzü gelecek günlerde biraz daha zorlayacağını göstermektedir. Yeni yol haritalarını belirlemek için de bakış açılarımızı biraz daha değiştirip sektörün alıcılarının bizlerden ne istediğini anlamamız gerekir. Fuarların popülerliğini yitirmemesi için en önemli faktörlerden birisini fuar yönetimleri olduğunu bilmekteyiz. Heimtextil Fuar yönetiminin de gelecek te bu görevini en iyi şekilde gerçekleştirip bu fuarın ışığının sönmemesi için gereğini yapacağını beklemekteyiz.

Ali Can Tutar

Harput Tekstil

Sürdürülebilir ürünlere yatırım yapıyoruz

Yılın ilk fuarı olan Heimtextil, ziyaretçi azlığına ve Almanya’daki grevlere rağmen firmamız açısından gayet başarılı geçti ve beklentilerimizi karşıladı. Outdoor ve outdoor sheer ile FR ve Recyle ürünlerimizi sergiledik. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Sürdürülebilir ürün konusuna son yıllarda yatırım yapıyoruz. Koleksiyonumuzda ağırlık kazanmaya başladı. Birkaç yıl içerisinde büyük kısmı bu ürünlerden oluşacak. Türk tekstil firmaları ve Bursa firmaları giderek yoğunluğunu ve başarısını arttırarak devam ediyor.

Murat Canik

Elvin Tekstil Genel Müdürü

Yüksek teknoloji içeren kumaşlara ağırlık verilmeli

Fuar, ziyaretçi sayısı anlamında geçen seneye benzer bir seyir izledi diyebiliriz. Ama bu yılın ilk yarısına bir miktar tüketimin düşük olma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazı müşterilerden bu tip geri bildirimler aldığımızı söyleyebilirim. Batı dünyasında teknik ve sürdürülebilir ürünler ön planda gibi gözüküyor. Bursa’nın oldukça önemli bir yeri olduğu kesin. Özellikle her tip dekoratif kumaşta Bursa hala önemli bir konumda. Ne yazık ki artan işçilik ve enerji maliyetleri rekabetçiliğimizi önemli ölçüde düşürdü diyebiliriz. Türkiye bu artışa tam olarak hazırlıklı değildi benim görüşüm bir anlamda. O nedenle büyük endüstriyel işler uzak doğuya kaçacaktır muhakkak büyük ölçüde. Teknik ve katma değerli nispeten yüksek teknoloji içeren kumaşlar ile bir miktar gelişebilir.

Hasan Moral

Moral Tekstil Genel Müdürü

İleri ve çevreci üretim yapıyoruz

Heimtextile fuarı sektörün ana fuarı olması sebebiyle özenle hazırladığımız bir etkinlik. Bu sene genel ekonomik ve politik sıkıntılara rağmen beklentilerimizi karşılayan bir fuar oldu. Sürdürülebilirlik teması son yıllarda giderek öne çıkmakta. Bizde firma olarak bu konuya odaklandık. Son 2 yıldır yapmış olduğumuz yatırımlarla sadece ürün bazında değil. Fabrikamızı yenileyerek tamamen akıllı yeni jenerasyon tekstil üretimi modelini benimsedik. Yeni tesisimizde 2024 yılı itibariyle üretime başladık. Bu konuda sektördeki en ileri ve çevreci üretim tesislerinden bir tanesi faaliyete sokmanın gururunu yaşıyoruz. Doğal elyaflar ve geri dönüşümlü ipliklerden üretilen kaliteler yeni trend olarak artarak karşımıza çıkıyor. Bursa ev tekstilinde önemli bir üretim üssü. Bu senede katılımcı firmalar en iyi şekilde hazırlanarak gücünü gösterdi.

Tangün Ocak

Güleser Tekstil

Çıkış noktası kaliteli ürün üretmek

Eski yoğunluğu olmasa bile Heimtextil için hala tekstil dünyasının en önemli fuarlarından biri diyebiliriz. Bu anlamda fuar bizim için görevini yerine getirdi diyebiliriz. Sürdürülebilir kalitelere olan talep gün geçtikçe artış gösteriyor. Bunun yanında teknik tekstil içinde yeni firma sorguları artmakta. Ağırlıklı olarak doğal karışımlı ürünler kullandığımızdan dolayı koleksiyonlarımız için doğa dostu diyebiliriz. Bu yıl ülkemizde tekstil üreticileri için sıkıntılı bir süreç yaşanacak. Önceki yıllardan bu tarz bir surecin yaşanabilme ihtimali için Güleser Tekstil olarak pozisyonumuzu almıştık. Fiyat baskısının fazlaca hissedildiği bu dönemde kaliteli ürün gruplarının üretimine yönelmek bir çıkış noktası olabilir.

Mehmet Akyıldız

Ustaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi

Zorluklara Rağmen Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Heimtextil Fuarı’na yaklaşık 10 yıldır katılıyoruz. Pandemiden sonra bütün dünyada satın alma gücü düştü. Bu fuar, geçen yıllara göre biraz daha zayıf seyretse de önemini koruyor. Başta enerji olmak üzere maliyetlerimizdeki artışlar ve Uzakdoğu ülkelerinin pazarlardaki agresif tutumu, Türk firmalarını zorluyor. Buna rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. AB ülkelerinde vize konusunda yaşanan sorunlar birçok firmayı olumsuz yönde etkiliyor. Başta Rusya olmak üzere bazı ülkelerden de fuara hiç katılım olmadığını gördük. “Türkiye, bu noktada çok daha iyi durumda. Hem maliyet hem de katılımcı anlamında HOMETEX bizlere çok önemli avantajlar sunuyor.

Pınar Taşdelen Engin

Polyteks YKB

Trendler sürdürebilirlik üzerine şekilleniyor

Biz fuarların üretici ve müşteri ilişkileri açısından en etkili yol olduğunu düşünmekteyiz. Heimtextil fuarından beklentimiz sektörün nabzını tutup yeni trendleri gözlemlemek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde görmek ve yeni projeler için işbirliklerine başlamak. Türkiye tekstilini dünyaya tanıtmak ve yeni iş ortaklıkları kurmaktır. Sürdürebilirlik tüm dünyanın olduğu gibi Polyteks’in de öncelikli gündem maddesi. Son 5 senede sektörün talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürün satışlarımızı 5 kat arttırdık. Geri dönüşümlü ipliklerin yanı sıra doğada çözülebilen biodegradable ipliklerin üretimine başladık. Bu iplikler doğada çözünür ve gübreleşebilir özelliktedir. Böylece tamamen doğaya geri dönebilmektedirler. POLY-Bio markası altında üretimini yaptığımız bu ipliklerin yakın gelecekte oldukça başarılı olacağına inanmaktayız. Sürdürülebilir üretim motivasyonuz, gelecek nesillere yaşamaya değer bir dünya bırakmak konusundaki kararlılığımızdır. Ev tekstilinde trendler sürdürebilirlik üzerine şekilleniyor. Fuara katılım sağlayan firma ve ziyaretçilerin talepleri geri dönüşümlü ürünler kullanmak, kaynakları verimli değerlendirmek yönünde. Türkiye ev tekstili endüstrisi, dünyada bu segmentte, dört büyük ihracatçıdan birisi. Bursa ‘da sektördeki en önemli aktörlerden birisi konumunda. Heimtextil fuarında Bursa firmalarının en son tasarımlarını görme şansımız oldu. Gözlemlediğimiz kadarıyla firmalarımızın standları ziyaretçiler tarafından oldukça ilgiyle karşılandı. Tekstil sektöründeki dinamikler oldukça değişken. Geçmiş yıllarda da bu şekilde sıkıntılı süreçlerden geçmiştik. Biz Türkiye tekstilinin kalitesiyle, yenilikçi yaklaşımıyla ve know how birikimiyle bu zor günleri aşacağına inanmaktayız.

Şule Sağıroğlu

İpekiş Rooms Satış ve Paz. Sor.

98 senelik İpekiş firmasının son 2 senedir yatırım yaptığı Rooms markalı yün keçe ve dış mekan döşemelik kumaş markasını dünya tekstil piyasasına tanıtmak ve yeni pazarlar oluşturmak en büyük beklentimizdi. Özellikle contract tekstil piyasası en önemli hedef pazarımızdır. Bu anlamda verimli geçen bir fuar oldu. Fuarda iç mekanlar için yün karışımlı, dış mekanlar için de olefin, polyester ve akrilik karışımlı kumaşlar, su itici, yüksek uv dayanımlı, yanmaz, akustik özellikli yüksek teknik özellikli ürünler sunuldu. Doğal yün elyafı, solution dyed akrilik, recycled polyester ve recycled olefin tarzı kumaşlar koleksiyonumuzda yer alan en önemli sürdürülebilir özellikli ürünlerdir. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, doğal malzemelerin kullanıldığı tekstiller önümüzdeki senenin devam eden trendi olacaktır. Bursa tekstilin hala en güçlü kalesi durumunda, oldukça yoğun bir katılım olmuştur.