Havacılık ve savunmayı buluşturan fuar

Savunma sanayinde atağa kalktık

Eskişehir Endüstri Fuarı’nda, havacılık, savunma, makine ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknolojiye sahip inovatif ürünler sergilendi.

22 ülkeden 103 markanın, 205 firmanın ve temsilcilerinin katıldığı fuarda 10 Bursa firması yenilikçi ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

9-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı’na 11 Bursa firması başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden sektör lideri firmaları ile 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilcileri katıldı.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB’in destek ve iş birlikleri ile düzenlendi.

ERDEM ACAY COŞKUNÖZ HOLDİNG CEO

UAVERA İLE İLKLERE İMZA ATACAĞIZ

Coşkunöz Savunma ve Havacılık ile Türkiye’nin yenilikçi İHA üreticisi UAVERA, Eskişehir Endüstri Fuarı’nda havacılık ve uzay alanında sabit ve döner kanatlı platformlar için gövde montajı, yapısal parça üretimi, kabin içi bitmiş ürün üretimi ve montajı konularında yeteneklerini ziyaretçilere aktardı. UAVERA’nın Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan bulut altı İHA’ları ve hedef platform İHA’ları fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Uavera ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefliyoruz. İHA ve askeri projelerin yanı sıra yarı özel ve özel kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamak gündem konularımız arasında yer alıyor. Tamamen milli bir İHA üreticisi ve hizmet sağlayıcısı olan UAVERA, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek geniş ürün yelpazesine sahiptir.

Uavera markamızda en belirgin farkımız ve teknolojimiz, yerli olduğu için rakiplerine göre oldukça uygun maliyetli. Ayrıca geliştirdiğimiz İHA’lar farklı tip görevler için müşteri isteklerine göre geliştirmeler yapılarak istenilen hizmete cevap verebilir hale getirilebiliyor. En önemli hedeflerimizden biri UAVERA ile Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak ve Hedef İHA pazarında ülkemizi bu alanda ithalattan kurtarmak.



İBRAHİM DOĞANGÜN ETİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SAVUNMA VE HAVACILIKTA LİDER FİRMALARLA ÇALIŞIYORUZ

2001 yılından bu yana otomotiv başta olmak üzere, metal eşya, beyaz eşya, mobilya, savunma sanayi gibi pek sektöre yönelik olarak “Elektrolitik Metal Kaplama ve Yüzey İşlem” Tesisleri üretimiyle pek çok yeni teknolojiyi sektörüne kazandıran öncü ve yenilikçi firmayız. Endüstriyel ürünlerin elektrolitik daldırma yöntemi ile metal kaplanmasına yönelik tam otomatik, yarı otomatik, manuel tesis sistemlerinin tasarımı, üretimi, montajı, bakım onarımı ve modernizasyonu konularında faaliyet gösteren firmamız Almanya ve Almanya orjinli Avrupa ülkeleri başta olmak üzere A.B.D, Meksika, Mısır, Hindistan, Ukrayna, Tunus, İran gibi dünyanın farklı coğrafyalarında dekoratif ve fonksiyonel elektrolitik metal kaplama tesislerinin anahtar teslimi kurulumunu gerçekleştirmektedir. 2020’den itibaren ürün teslimi projelerde yapmaya başladık.

Eskişehir farklı ana sanayilerin olduğu endüstri merkezlerinin tam ortasında konum ve potansiyel olarak çok değerli. Uzun aradan sonra özlediğimiz fuar buluşması bizim için birkaç açıdan çok olumlu oldu. Ülke olarak özellikle savunma ve havacılık alanında geldiğimiz konumu; katılımcı ve ziyaretçi profili olarak potansiyel insan kaynağımızı bir kez daha görme şansını elde ettik.

Ülkemizde alanımızda öncü, globalde tanınmış bir firma olarak 3 yıl öncesinde koyduğumuz 2023 hedefimiz dünyada ve ülkemizde büyük önem kazanan Havacılık ve Savunma Sanayisine girmekti. 2018 de koyduğumuz bu hedefimizi 2. yılımızda sektörün lider kuruluşları ile gerçekleştirdik ve artan hızda yol alarak yurt dışı pazarları da kapsayan savunma, havacılık ve haberleşme sektörlerinde yeni projelerin imzalarını atmış bulunmaktayız. Fuarda yaptığımız B2B görüşmelerinde bu sektörlerin bugüne kadar ulaşamadığımız diğer önemli oyuncuları ile de tanışarak; kendimizi de tanıtmak imkanını elde etmiş olduk.



ABDULLAH ÖZDEMİR KARMAK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Fuar ile yeni pazarlar oluşturduk

2007 yılında kurulan KARMAK Makina olarak NOSAB’ta 1000 m2 alanda üretim yapmaktayız Malafasız Boru Bükme Makinaları, Mekanik Profil Kıvırma Makinaları, Hidrolik Profil Kıvırma Makinaları, Hidrolik Yatay Presler, Demir Bükme Makinalarını KarbenD markası ile üretip satışını yapmaktayız. Boru bükme ve sac makinaları üretimi konusunda öncü firmayız. Ürettiğimiz makinaların yüzde 80’ni yurt dışına ihraç etmekteyiz. Makinelerimizde kullandığımız tüm parçalar CNC Tezgâhlarda işlendikten sonra kalite kontrol aşamasından geçirilerek özenli şekilde monte edilmektedir. Yedek parçalar ise CNC datalara uygun ölçülerde işlenmektedir ve hepsi birbirinin aynısıdır. Tüm elektrik ve hidrolik aksamlar dünya lideri firmaların ürünleridir ve CE sertifikalıdır.

Eskişehir Endüstri fuarında ise mevcut müşterilerimizle bir araya geldik ve yenilerini eklemek için B2B görüşmeleri gerçekleştirdik. Fuar, KarbenD markası açısından çok verimli geçti. Bu tür fuarların yapılması biz sanayicilerin kendilerine yeni pazarlar oluşturmasına fayda sağlamaktadır.



SERDAR KANLIOĞLU SURFENCE GENEL MÜDÜRÜ

ALMANYA SURFENCE GMBH FAALİYETE BAŞLADI

SURFENCE Makine Endüstriyel Panel, makina ekipman güvenlik sistemleri sektöründe yüzde yüz yerli üretim ilkesiyle 2017 yılında Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde kurulmuştur. Şirketimiz halen Bursa Tahtalı bölgesinde 2000m2 kapalı alandaki fabrikasında ticari faaliyetini sürdürmektedir. İş güvenliğinin ön planda olduğu tüm sektörlere hizmet vermekteyiz. SURFENCE’in patentli bağlantı sistemi, basit bir koruma konseptinin ilerisine geçmek için tasarlanmış, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını doğrultusunda geliştirilerek nihai halini almıştır. Müşteri taleplerini, uygulanabilir üretim projelerine dönüştürme ve bunları yüksek kalite standartlarında üretme yeteneği SURFENCE’e sektörde benzersiz bir avantaj sağlayarak kısa sürede alanının en önemli hizmet sağlayıcıları arasında yer almasını sağlamıştır. Yurt içi piyasanın yanı sıra yurt dışında da 8 ülkeye ihracat yapmaktayız. Birkaç ay önce de Almanya SURFENCE GMBH fabrikamızı faaliyete geçti.

2020 yılından itibaren tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisinin etkisiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sağlam duran üretim gücümüzü herkes görmüş oldu. Bu süreçten sonra Eskişehir Endüstri Fuar’ına katılmak bizleri memnun etti. Koronavirüs önlemlerinde gerçekleşen fuarda hem katılımcılar hem ziyaretçiler açısından özlenilen bir ortam olduğunu hep birlikte gördük. İlk günler katılım seviyesi kısıtlıda olsa diğer günlerde gördüğümüz ilgi bizleri mutlu etti. Umarım pandemi etkisi olmadan sağlıklı bir şekilde daha birçok fuarda müşterilerimizle kavuşmayı temiz ediyoruz.



RAMAZAN ÇELİK MTK TEKNİK KAPLAMA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÇELİK KAPLAMADA SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜYÜZ

MTK Teknik Kaplama olarak 25 yıllık tecrübemizle Nitrasyon, siyah nitrasyon ve oksidasyon pas alma ve yağ alma işlemleri uygulamasında hizmet vermekteyiz. Bursa’nın en büyük fırınlarına sahip olan işletmemizde 24 saat hizmet esasına göre çalışmaktayız.

Çeliğin içinde bulunduğu her sektöre hizmet eden işletmemizdeki Modern ölçüm cihazlarıyla donatılmış laboratuarımızda mikrowickers ile ESD ölçümü, yüzey sertliği ölçümü ve iç yapı kontrolü yapılmaktadır.

Eskişehir Endüstri Fuarı’nın nasıl geçeceği hakkında tereddütlerimiz vardı ve son anda katılmaya karar verdik. Ancak umduğumuzdan daha da iyi geçti. Burada tüm firmalarla yüz yüze görüşme ve tanışma fırsatı bulduk. Yaklaşık 20 firma ile iş bağlantısı yaptık. Başta Bursa olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet veren MTK Teknik Kaplama olarak hedefimiz 2021 yılı sonunda yapacağımız yatırımlarla yurt dışı pazarına açılarak iş hacmimizi büyütmek.



MAHMUT ŞAHİN ORH-MEK GENEL MÜDÜRÜ

PANDEMİ, ÜRETİMİMİZİ ETKİLEMEDİ

ORH-MEK Mekanik Aygıt ve Yedek Parça firmamız 2012 yılında fren ve kavrama imalatı yapan OMPİ ile döner bağlantı elemanlarının bütün serilerini üreten GİROL markalarının birleşmesiyle yüzde 50 İtalyan ortaklı grup şirketi olarak kurulmuştur.

Her gün daha da ileri giden teknolojiye ayak uyduran bu iki firmanın desteğiyle ORH-MEK olarak Türkiye pazarının yanı sıra ihracat yapabilme yeteneğine de sahibiz. Otomotiv, makine ve özellikle pres üreticilerine hizmet veriyoruz ve yüzde 50 iç Pazar yüzde 50 dış pazara hizmet veriyoruz. Orhangazi’de yaklaşık 2000 metrekarelik alanda üretim yaparken yaklaşık 100 kişiye istihdam yaratmaktayız.

Eskişehir Endüstri Fuarı’nda firmalarla yaptığımız görüşmeleri sonrasında iş bağlantısına dönmesini ümit ediyoruz. Pandemiye rağmen üretimimiz durmadı sanayiciler olarak fazla etkilenmedik. Bu süreçten bittikten sonra daha da hızlanacağımızı düşünüyorum tüm sanayiciler olarak ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz.



ARMAĞAN GÜMÜŞ TEKNİK16 HİDROLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FUARDA YENİ BAĞLANTILAR YAKALADIK

Teknik16 Hidrolik Pnomatik firması 2013 yılında otomotiv, saç işleme makinaları ve tekstil sektörünün güçlü olduğu Türkiye’nin 4’üncü büyük şehri Bursa’da kurulmuş, Türkiye distribütörü olduğu dünya markalarının ürünleriyle ve kendi ürettiği ürünlerle yıllardır Türk sanayisine stoktan teslimle hizmet veren bir firmadır.

Teknik16 markası ile, lineer kızakları, vidalı veya düz milleri korumak için veya iş güvenliği amaçlı platform körükleri ve engelli veya yük asansör körükleri imalatının yanında yine tezgahların hassas parçalarını korumak için Teleskopik kapak üretimi yapmaktayız.

Eskişehir Endüstri Fuarına ilk defa katıldım gelen ziyaretçiler ilgililer yeni iş görüşmeleri yaptık ve iş toplantıları için randevulaştık bir sonraki yıl tekrardan katılmayı düşünüyorum.



MURAT GÜLBAYRAK RMK MEKATRONİK A.Ş. PROJE SATIŞ MÜDÜRÜ

RMK OLARAK SEKTÖRDE ÖNEMLİ OYUNCULARI İLE TANIŞTIK

RMK Mekatronik A.Ş., 2009 yılında, Türkiye’de ki makine imalatçılarının ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik etmek amacı ile, THK Lineer Sistemler Türkiye Distribütörlüğünü alarak Bursa’da kurulmuştur. makine imalatçıları, Ar-Ge Merkezleri ve son kullanıcılara; ürün seçimi, teknik hesaplama ve stoktan ürün tedariği konusunda destek sağlamaktayız. THK Lineer Sistemlerin yanında, HSD Spindle Motor ve ekipmanları, NEUGART Planet Redüktörler, SUMITOMO düşük boşluklu redüktör grupları, YASKAWA Servo Motor ve Servo sürücü sistemleri gibi dünyanın önde gelen markalarının da temsilciliklerini alarak müşterilerimize paket çözümler sunmaktayız. Şu an da yaklaşık 35 marka ile ahşap işleme, alüminyum-pvc işleme, metal ve cam işleme, özel ve proje bazlı makina imalatı sektörlerine ürün, hizmet ve mühendislik desteği konularında öncü firmayız.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Eskişehir Endüstri AR-GE, Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na katılmaktan mutluluk duymaktayız. Türk imalat ve savunma sanayisinin önde gelen firmaları ve kuruluşları ile aynı organizasyonda bulunmak ve iş birliği imkanlarını arttırarak ülkemiz ekonomisi ve sanayinin gelişimine sağlayacağımız katkılardan dolayı heyecanımızı gizleyememekteyiz. RMK Mekatronik A.Ş. olarak, bu tür organizasyonların sürekliliği ve devamının olmasını temenni etmekteyiz.



HÜSEYİN SALİHOĞLU DSC MEKATRONİK A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

BU TÜR FUARLAR SÜREKLİ OLMALI

2007 yılında Destaco markasının Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerine başlayan DSC Mekatronik, 2018 yılında RMK Mekatronik bünyesine katılarak daha güçlü bir şekilde daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye devam etmektedir. Destaco, otomotiv sektörünün hat üretimine geçtiği 1915 yılından itibaren bu alanda ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarıyla klemp üretimine başlamıştır. Yıllar içerisinde medikal, havacılık ve savunma sanayi gibi sektörlere hitap eden ürün ve markaları da bünyesine katarak büyümesini devam ettirmektedir.

DSC Mekatronik olarak otomotiv, makine beyaz eşya ve savunma sanayi sektörlerine mühendislik, proje takibi, doğru ürün seçimi, ürün tedariği ve satış sonrası teknik destek gibi birçok konuda hizmet sunmaktayız. Ayrıca bu sektörlerin tamamlayıcı ürünleri olarak kullanılan, tarafımızdan üretilen patentli klemp montaj ekipmanlarının yerli üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Eskişehir’de ilk defa Tüyap tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Endüstri Fuarı AR-GE, Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na uzay havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar ile birlikte katılmaktan onur duymaktayız. Fuar alanında geliştirilen müşteri ilişkileri ile firmamız gelen talepleri mevcut stoklarımızla karşılamaktayız. Karşılanan bu talepler ile ülkemiz ekonomisine ve gelişen sanayiye katkı vermekteyiz. Faaliyet alanlarımızda ülkemiz sanayisine sağladığımız katkılardan dolayı büyük bir onur ve gurur duyuyor şevk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve savunma sanayimize daha fazla katkıda bulunabilmek adına bu ve benzeri organizasyonların sürekliğinin sağlanmasını arzu ediyoruz.



DR.MUSTAFA HATİPOĞLU BASDEC YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BASDEC OLARAK VERİMLİ FUAR GEÇİRDİK

BTSO’nun vizyonuyla 2013 yılında hayata geçen Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği (BASDEC) stratejik sektörlerde güçlü bir şekilde yerini almak isteyen Bursalı firmalar arasındaki işbirliğini güçlü tutmaya devam ediyor. 124 firmanın tek çatı altında buluştuğu BASDEC Kümelenmesi, Eskişehir Endüstri Fuarı’na katılarak, sektördeki son gelişmelerin nabzını tuttu.

Kümelenmenin vizyonunun getirmiş olduğu değişim ile üye firmalar arasındaki sinerji ve işbirliği birleşince Bursa sanayisi olarak sektöre daha çok ürün ve hizmet sunuluyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğinin yanı sıra ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKEK, HAVELSAN, FNSS gibi ana savunma sanayi kuruluşları ile aktif olarak ortak çalışmalar yürütüyoruz.

COVİD-19 Salgını nedeniyle etkinliklere ve fuarlara uzun süre ara verilmesinden sonra yapılan bu ortak etkinliğin sanıldığından daha fazla ilgi gördüğünü müşahade ettik. Bu kadar bir katılım beklemiyorduk. Bu gerçek şunu gösterdi ki, bundan sonra artık gerçek fuar dönemi yavaş yavaş başlayacaktır. İlk kez Eskişehir Endüstri Fuarı’na katıldık. Verimli bir organizasyon oldu.



İLHAN ERSÖZLÜ TÜYAP ANADOLU FUARLARI A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

FUAR, FİRMALAR AÇISINDAN OLUMLU GEÇTİ

İlk kez düzenlediğimiz Eskişehir Endüstri Fuarı’mızın ana sektörleri, savunma sanayiine yönelik ürün ve hizmet üreten firmalar ve imalat sanayi olarak belirlendi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katıldı. Savunma ve havacılık sanayinin gururu olan bu firmalar ve tedarikçileri beraberinde, makine ve imalat sektörünün lider firmalarının yerli ve yabancı firmalar ile iş birliği yapabilmesi için fuarımız önemli fırsatlar sundu. Bursa başta olmak üzere fuara katılan tüm firmalar açısından olumlu bağlantıların kurulduğu bir fuar olduğunu düşünüyorum.