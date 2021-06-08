Ham madde ihracatına kota getirildi

Ticaret Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, “oriented strand board (OSB)” ve benzeri levhalar, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar ile uzunlamasına testereyle biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçen ağaçlar da eklendi.Düzenleme, son dönemde ham madde sıkıntısını dile getiren mobilya sektöründe olumlu yankı buldu.

Ahmet GÜLEÇ - MOSFED YK Başkanı

Sektörü güçlendirecek karar

Mobilya sektöründe ham madde büyük sorundu. Ham maddemiz ihraç edilerek rakipleri besliyordu. Bu karar Türk mobilya sektörünü güçlendirecek bir karardır. Ham maddenin yurt dışına satılmasıyla daha fazla katma değer üretme şansı azalıyor. İhracatta önemli olan katma değerli ürünlere odaklanmak. Bu hem üretici hem de ülke için daha kazançlı olacaktır. Yurt dışına çıkan ham madde ülkemizde kaldıkça dış pazarlarda rekabet edeceğimiz katma değerli ürün imalatımız da o oranda artacak. Öyle ki yıl sonu ihracatımızı yüzde 35 oranında artırarak 4 milyar doları yakalamayı amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girebilmek. Ham madde sorunumuzu aştıktan sonra rakiplerimizle özellikle katma değerli ihracat konusunda çok daha güçlü rekabet edebileceğiz.

Mustafa BALCI - MOSDER YK Başkanı

Öncelik iç piyasa olmalı

Ham madde sorunu geçen yaz sezonundan beri birçok sektörü etkiledi. 36 bin üreticinin bulunduğu mobilya sektöründe ciddi bir ham madde ihtiyacı var. Yerli üreticinin önceliği ham madde teminini iç piyasaya sunmak olmalıdır. En nihayetinde katma değerli mobilya ihracatı yine ülkemize ve ham madde tedarikçisine de yarayacaktır. Ham maddeyi katma değeri yüksek bir mobilya ürünü olarak ihraç etmek ülkemizin kilogram başına ihracat payını da artıracak ve en nihayetinde tedarikçisiyle, üreticisiyle ve satıcısıyla birlikte mobilya sanayi kazanacaktır. Ham madde ihracatının kotaya bağlanmış olmasıyla birlikte üretimde de çarklar normale dönecek ve teminlerimizi zamanında yerine getirebileceğiz.

Nuri GÜRCAN - MOBSAD YK Başkanı

Ham madde ihracatıyla güçlenemeyiz

Ham madde ihraç ederek hem maddi anlamda hem sektörel anlamda Türkiye’yi güçlü bir noktaya getiremeyiz. Ama siz bu ham maddeyi içeride sattığınız zaman çok daha katma değerli çok daha değerli ve marka değerini düzeltecek şekilde Türkiye’ye bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ama ham madde ihraç edilince iç piyasadaki üretici fiyat, termin ve üretim konusunda sıkıntı yaşıyor. Üretim olmayınca istihdam da düşüyor. MOBSAD üyeleri olarak minimumda kilogram başına 25 dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Yani ülkeye daha fazla kazandırmak varken, artan sunta ve MDF ihracatı sektörümüze ve ülkemize büyük sıkıntıya sokuyordu. Sizin sektörel olarak gücünüz düşerse, dünyada rekabetiniz düşüyor. 3,5 milyar dolarlık ihracata karşılık sadece 500 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz. Dış ticaret fazlamız çok fazla. Dünya ihracatında 13. sıradan 8. sıraya çıkmış bir sektörden bahsediyoruz ve ham madde ihracatı bizi dünya sıralamasında yeniden geri sıralara düşürecekti. Bu yüzden ham madde ihracatına getirilen düzenleme kararı hem sektörümüz hem ekonomimiz için olumlu bir karar oldu. Biz de ihracatın durdurulması yerine kota getirilmesini istiyorduk. Tabii bir yandan da ham maddesi petrokimyadan gelen ithalat yapmak zorunda kaldığımız sünger, cila ürünlerinde de ve kumaşta da sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz.

Yavuz UĞURDAĞ - İTSO YK Başkanı

Üreticilerin mağduriyetleri giderilecek

Sunta, MDF, OSB, ağaçtan mamul levhalar gibi üretimin olmazsa olmazı hammadde ve ürünlerimizin iç piyasada yeterli oranda tedarik edilememesinden dolayı firmalarımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada Bakanlığımız, yayınlanan bahse konu Tebliğ ile sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mamul levhalar gibi ürünlerin ihracatını tüm yönleriyle ölçümleme kararı aldı. Umuyoruz ki bu süreç, başta mobilya sanayicimiz olmak üzere sektörün içerisinde yer alan tüm taraflar için mağduriyet yaşatmadan olumlu bir netice getirecektir. Bu süreçte sektörümüze destek veren Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a teşekkürlerimizi sunuyorum.

Osman AYBİL - İMOS YK Başkanı

Sünger ve metalde de sorunlar var

Yayınlanan kararname sektörümüzün uzun zamandır içinde olduğu yonga levha temini sorununa inşallah son verecek bir adım oldu. Bunun için Ticaret Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse üretim yapamayacak hale gelen üreticilerimiz için bu çok önemli bir adım. Levha halinde yapılan ihracattan oluşan katma değer ile mobilya üretimin ardından yapılan ihracattan sonra oluşan katma değer açısından baktığımızda da devletimizin de yararına olan bir hususta sesimizin duyulması ve çözüm üretilmesi bizleri çok memnun etti. Yonga levha dışında cam, sünger ve metale dair de sorunlarımız mevcut. Umarım yakın zamanda bu sorunlarımızı da çözüp yolumuza devam edeceğiz.