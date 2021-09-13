Ev tekstilcisi fuar mağduru

HABER: SEMİH AYDIN

Salgın nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilemeyen ve 2 yıl aradan sonra sektörün büyük heyecanla beklediği EVTEKS, hüsranla sonuçlandı. CNR’ın erteleme kararı TETSİAD’ı harekete geçirdi. TETSİAD, fuarı Hometex adıyla farklı bir organizasyon şirketiyle, 2022 Mayıs’ta düzenleme kararı aldı.

Türk ev tekstili sektörünün en büyük buluşması olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nın (EVTEKS), iptal edilmesi kararı CNR Holding ve Türk Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TETSİAD) adeta birbirine düşürürken, sektörde de büyük hayal kırıklığı ve mağduriyetler oluşturdu. Sektörünün dünyadaki en büyük ikinci fuarı konumunda olan EVTEKS’in iki yıl aradan sonra kapılarını açmasını heyecanla bekleyen firmalar, bu kararla birlikte hem fuar hazırlıkları nedeniyle yaptıkları masrafların hem de fuara katılacak müşterileriyle buluşamamanın mağduriyetini yaşıyor. CNR’ın erteleme kararını tek taraflı aldığını savunan TETSİAD ise mağduriyetlerin giderilmesi için hukuk yoluna başvuracağını ve fuarın da Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında, Küresel Fuar Acentesi organizasyonu ile Mayıs 2022’de düzenleneceğini duyurdu. Sektör temsilcileri EVTEKS’in ertelenme kararını ve etkilerini Ekohaber’e değerlendirdi.

Hasan Hüseyin BAYRAM

TETSİAD YK Başkanı

Karar mağduriyet oluşturdu

25 yıldır gerçekleştirilen ve 20-24 Eylül 2021’de düzenleneceği açıklanan fuar, organizasyonu düzenleme taahhüdünde bulunan firmanın, kendi sorunları nedeniyle tek taraflı ertelemesinden dolayı yapılamayacaktır. Firmanın, Derneğimizin bilgisi ve onayı haricinde almış olduğu bu yanlış karar, sektörümüz ve ülke ekonomimiz açısından önemli bir mağduriyet oluşturmuştur. Özellikle ihracattaki gücümüze zarar veren bu mağduriyet ile ilgili Dernek Yönetimimiz, her türlü hukuki süreci başlatacaktır. Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise birinci en büyük tedarikçisi konumunda olan Türk ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD’ın sektör temsilcilerini ve alım heyetlerini bir araya getirecek büyük bir buluşmaya imza atmaya hazırlanıyoruz. Sektör temsilcilerinin etkin katılımı ile Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı için hazırlıklara yoğun şekilde başladık. Sektörümüz için büyük önem arz eden fuarı 17 – 21 Mayıs 2022 tarihlerinde Küresel Fuar Acentesi Şirketi organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğiz. Fuarımızın, sektörün ihtiyaçlarına tam karşılık verecek nitelikte düzenlenmesi için kolları sıvadık. Sektörümüzün, üyelerimizin gücünü göstermek için çok prestijli bir organizasyona imza atacağız. İş dünyamızın etkin katılımı ile ev tekstili sektörünün geleceğine damga vuracak fuarımızın önemli iş birliklerini beraberinde getireceğine inanıyoruz.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD ve Nil-San Tekstil YK Başkanı

Kararlar tek taraflı alındı

En baştan pandemi dolayısıyla Eylül 2021 için fuar planlaması yapılmasının doğru olmadığını ilettik. Ancak ilgili organizatör firma, ısrarla yapılacağını dile getirdi. Sonunda da tek taraflı olarak iptal ettiler. Kararın sektör açısından son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Hem zamanlama, hem de yöntem olarak doğru değil. Bu kararın, ihracata büyük katkılar sağlayan ev tekstili sektörüne sadece zaman kaybı yaşatacağını düşünüyorum. Zira firmalarımız, ihracat seferberliğine tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayı sonunda düzenlenmesi planlanan etkinliğe 2 hafta kala gibi kısa bir süre varken erteleme yapılması, tamamen ilgili organizatör firmanın sorumluluğunu işaret ediyor. Zira biz, bu tarihler için çekincelerimizi daha sürecin başında dile getirmiştik. Tek taraflı adımlar, her zaman negatif sonuçları beraberinde getirir. Zararların giderilmesi adına başlatılan hukuki girişimleri yakından takip ediyor olacağız. Burada sorun, kimin haklı kimin haksız olduğu değil, ortada büyük bir mağduriyetin olmasıdır. Firma olarak da, DOSABSİAD Yönetimi olarak da Mayıs 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuarda yerimizi alacağız.

Ufuk OCAK

TETSİAD Bşk. Yrd., Fuar Komisyon Bşk.- Güleser Tekstil YKB

Ülke imajımız için olumsuz

Eylül ayındaki fuara ilişkin erteleme kararı, tamamen tek taraflı bir tasarruftur. Karar alınırken de duyurusu yapılırken de TETSİAD’ın herhangi bir bilgisi ve onayının olmaması itibariyle tümüyle yanlış bir davranıştır. Ne iş ahlakına, ne de ticaret ritüellerine uygun bir işlem değildir. Sektör temsilcilerinin zararlarının karşılanması noktasında Hasan Hüseyin Bayram Başkanlığındaki TETSİAD Yönetimimiz, gelişmeler ile ilgili hukuki süreci süratle başlattı. Fuarı düzenlemeyi çok uzun süre önce taahhüt eden ve ödemeleri de tahsil eden firmanın pandemiyi bahane olarak gösterilmesi, ülke imajımız açısından olumsuz bir unsurdur. 25 yıldır gerçekleştirilen ve her yıl 180 ülkeden binden fazla firmanın katılımıyla yapılan fuar, adeta ev tekstili sektörünün kalbinin attığı bir platform özelliğinde. Dolayısıyla fuarın, ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu olan TETSİAD’ın öncülüğünde gerçekleştirilmesi çok önemli. Biz 17-21 Mayıs 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuarda, sektör olarak güçlü şekilde yerimizi alacağız. Fuarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bülent YAŞAR

Prestige Mensucat YK Başkanı

Suçlu yok mağduriyet var

EVTEKS’in son dakika kararıyla organizasyon firması tarafından ertelenmesi yanlış bir karar. Fuara katılan firmalar tüm hazırlıklarını tamamladı. Stantlarımızı yapan firmalar malzeme alımlarını yaparak üretime başladı. Bizler bu firmalara tüm ödemelerimizi yaptık. Ancak bu kararla hem firmalar hem de ziyaretçiler açısında bir mağduriyet oluştu.

Pandemiden dolayı 2019’dan beri bu organizasyon yapılamıyor. Şu anda İtalya’da Propeste Fuarı gerçekleşiyor. Biz de katılımcılar arasındayız. Birçok yeni ürün geliştirdik. Çeşidimizi artırdık. Bu ürünlerin lansmanlarını gerek müşterilerimizi birebir ziyaret ederek gerekse de onları buraya davet ederek gerçekleştireceğiz.

Erteleme kararında bir suçlu aramıyoruz. Sadece kararın organizasyona çok kısa bir süre kala verilmiş olması büyük bir yanlıştı. Zararımız konusunda firma olarak kimseden bir talebimiz olmayacak.

TETSİAD’ın fuarı başka bir organizasyon firmasıyla 2022’nin Mayıs ayında yapacak olmasını memnuniyetle karşıladık. EVTES, dünyanın en büyük fuar organizasyonlarından. 2022’de inşallah bu fuara iştirak edeceğiz.

Özkan İRMAN

Minteks Şirketler Grubu Başkanı

BTSO ve TETSİAD kar amaçlı ticaret yapmaz

CNR ve TETSİAD’ın düzenlediği fuara yıllardır katılıyoruz. CNR fuarcılık alanında faaliyet gösteren özel sektör firması. Çatı kuruluşumuz olan TETSİAD’ın da sektörümüzü koruyup, kollayan bir kurum olması gerek. Kurucu üyelerinden biri olarak, ilk günden itibaren içinde olduğum TETSİAD’ı bu amaçla kurduk.

Minteks olarak TÜYAP’ın düzenlediği Tepebaşı Fuarı’na katılan ilk havlu firması olarak, fuarların önemini oldukça iyi biliyoruz. Fuarlar sayesinde dünyaya açılma fırsatı yakaladık. Fuarların müşteri ve üreticiyi bir araya getirmesinin ne kadar önemli olduğunun somut bir örneğiyiz.

TETSİAD bir dernek, ticari kuruluş değil; bu yüzden firmalar ile fuar organizasyonu arasında olması gerekir. Yıllardır CNR’ın Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlediği organizasyon; hem fuarcılık şirketinin hem derneğin hem de katılımcı firmaların girişimciliğiyle, dünyanın sayılı ihtisas fuarları arasında yerini aldı. Yaklaşık üç sene önce de fuarda yer almak için paralarımızı peşinen ödemiştik ama araya pandemi girdi.

EVTEKS tekrar gündeme geldiğinde, firmalar olarak fuarın pandemi nedeniyle 2022 Mayıs’ta yapılmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdik. Ancak CNR ve TETSİAD Eylül’de düzenlenmesi için ısrar edince biz de özveriyle ürün ve stantlarımızı bu tarih için hazırladık; masraflar yaptık. Fuarın açılmasını beklerken pandemi nedeniyle iptal edildiğini öğrendik. Hâlihazırda birçok fuar düzenlenirken CNR, EVTEKS’i salgını gerekçe göstererek iptal ediyor ve bununla kalmayıp tüm yabancı ziyaretçilere gelmemeleri yönünde mail atıyor.

Bu kararın arkasında yatan nedenlere gelecek olursak; BTSO, Küresel Fuarcılık adı altında TETSİAD’ın fuar takvimini 2022 Mayıs’ından itibaren satın almış. CNR da bu haberi alınca fuarı iptal etmiş. Fuar organizasyonundan elde edilen ciro yaklaşık 550 milyon TL iken, giderlere ödenecek para devede kulak. Kalan kar da fuar organizasyon şirketi ile TETSİAD arasında pay edilecek.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, yarı devlet kurumu statüsünde olduğundan kar amaçlı ticaret yapamaz, yapmamalı. Biz varsak BTSO ve TETSİAD var. Bu kuruluşların amacı firmaları, sektörü ayakta tutmak. Ama bunun tersi olunca araç amaca dönüşüyor. Daha önce de buna benzer bir durum yaşadık; Türkiye’de aynı anda iki uluslararası ev tekstili fuarı düzenlendi. Bir daha yanlışa düşmeyelim derken, herkesin kucağında nur topu gibi dev bir sorun oldu. Bu kısır çekişme sektöre çok büyük zarar veriyor.

Peki şu sorulara cevap istemek hakkımız değil mi; Koskoca bir sektör eli mecbur bırakılır mı? Biz neden KFA’nın müşterisi olmak zorundayız? TETSİAD farklı fuar şirketlerinden teklif alıp en uygun olanla fuar yapmak zorunda değil mi? Bunun adı tekelleşme değil mi? Rekabete aykırı değil mi? İçeriden bir bilgiyi sektörün aleyhine kötüye kullanmak değil mi? % 50 kar derneğin kar amacı gütmesine aykırı değil mi? TETSİAD yönetimi bu kadar büyük bir parayı her yıl alarak ne yapacak? Bu kadar büyük bir kârı nereye harcayacak? CNR’dan alacağımız ne olacak? CNR’dan alınan % 15 komisyon ne olacak? Dernek stand sahiplerine borçlanmış olmuyor mu?

Herkes müthiş kızgın. Ben de öyle. Bu işe kızmayanın ya fuarla falan işi yok, ya da başka bir maksadı var. Kızmamak hayatın olağan akışına ters. Allah sonumuzu hayır eylesin…



Hasan MORAL

Moral Tekstil YK Üyesi

Sektörün Hometex sürecinden bilgisi yok

EVTEKS fuarı pandemiden dolayı verilen uzun aradan sonra sektörümüz için bir başlangıç olacaktı. Fuar ile ilgili özellikle yurtdışı ziyaretçi anlamında beklenti düşük olmasına rağmen Türk ev tekstili sektörüne ve ülkemize güvenen ciddi alıcıların katılmasını bekliyorduk. Ancak fuara çok az bir süre kala anlam veremediğimiz sebeplerden dolayı fuarın iptal edilmesi bizler için kötü bir sürpriz oldu. Birçok defa fuarın bu sene yapılması ile ilgili çekincelerimizi sektör temsilcilerine iletmemize ve organizatör firmanın sıkıntılarının bilinmesine karşın; fuarın yapılması konusunda alınan karara saygı duyarak katılma kararı aldık. Ancak son dakikada alınan iptal kararı maalesef mevcut mağduriyetlerimizi arttırdı. Firmalarımızın yaşadığı ekonomik zararların yanında, EVTEKS Fuarına ve markasına güvenerek seyahat planlarını yapan müşterilerimiz de mağdur edildi. Maalesef firma olarak yurtdışından gelecek misafirlerimize verilen kararı açıklamakta zorluk çekiyoruz. Bu süreçte sektör olarak ciddi bir prestij ve güven kaybı yaşadık.

Pandemi sürecinde firma olarak ağırlıklı çalışmalarımızı Ar-Ge ve ürün geliştirme üzerine yoğunlaştırdık. Bu süreçte seyahat yapma olanağı olmadığı için online toplantılarla müşteriler ile buluşmaya çalıştık. EVTEKS Fuarı uzun aradan sonra müşterilerimiz ile ürünlerimizi buluşturmak için bir fırsat olacaktı. Ürünlerimizi aynı dönemde yurtdışında gerçekleşecek fuarlarda müşterilerimiz ile buluşturmayı planlıyoruz.

Ev tekstili sektörü ülkemizin lokomotif ve marka olmuş sektörlerinden bir tanesi ancak günümüzün çok gerisinde kalan bir anlayış ile yönetilmekte. Pandemi sürecinde çatı kuruluşumuz olan TETSİAD, maalesef bu süreci fuar organizatörü ile birlikte iyi yönetemedi. Yıllardır üzerinde emek verilerek bir marka haline gelen EVTEKS Fuarı ve sektörümüz bu süreçte büyük zarar gördü. CNR’ın sıkıntıları bilinmesine karşın; bu şartlarda fuarın yapılmasında ısrar edilmesi mağduriyetlerin artmasına sebep oldu. Bizlerin muhatabı seçim ile başa gelen TETSİAD yönetimidir ve organizasyon ile ilgili tüm yetki kendilerindedir. Dolayısıyla sorumluluğun TETSİAD’da olduğuna inanıyorum.

Fuar önemli tecrübe ve organizasyon kabiliyeti gerektiren bir konu; geçmişte yaşanan problemlerden ders alınarak, konusunda güçlü ve bilgi birikimine sahip bir şirket ile anlaşılması gerekli. Gönül ister ki uluslararası bir fuar organizatörü ile yeniden bir yapılanmaya gidilebilsin ve profesyonel anlayış ile adil bir organize edilsin. Ancak bu süreç de sektörün bilgisi olmadan yürütülmekte. Bu nedenle fuarın geleceği ile ilgili kaygılıyım. TETSİAD’ın açıkladığı fuara katılmayı düşünürüz ancak şu anda 2022 Fuarı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Sektörümüz yetkililerinden aydınlatıcı ve güven verici bir açıklama bekliyoruz.



Ali Can TUTAR

Harput Tekstil Gen. Md.

Büyük bir prestij kaybı

EVTEKS Fuarı’nın başlamasına üç hafta kala gelen erteleme kararı, Türk ev tekstili sektörü adına büyük bir prestij kaybı oldu.

Harput Tekstil olarak EVTEKS Fuarı’nda sergilemek üzere, trend eğilimlere göre dizayn edilmiş yeni koleksiyon ve ürünlerimizi hazırlamıştık. Ancak erteleme kararının ardından, Fuar için hazırladığımız bu koleksiyonlardan, iç pazara yönelik ürettiğimiz koleksiyonlarımızı İstanbul’da mini bir lansmanla tanıtmak ve müşterilerimizin beğenisine sunma kararı aldık.

EVTEKS’in iptali ve TETSİAD’ın yeni fuar ile ilgili açıklamaları şu an çok taze konular. Dolayısıyla bu konuda henüz bir değerlendirme yapmadık. Gelişmeleri takip ederek, fuara katılım kararını değerlendireceğiz. Umarım, tüm dünyayı saran Covid – 19 salgını ve beraberinde getirdiği olumsuz süreç en kısa zamanda biter ve bizde sağlıklı günlerde müşterilerimizle buluşma fırsatı yakalarız.



İbrahim UZUNOĞLU

EgemTekstil YK Başkanı

TETSİAD karardan habersiz

20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleneceği duyurulan fuarın, hazırlıklarımızı tamamlamış olmamıza karşın, etkinliği düzenlemeyi taahhüt eden firmanın kendi sorunları sebebiyle tek taraflı ertelemesi nedeniyle yapılamayacak olması yanlış bir karar. 25 yıldır ev tekstili sektörünü buluşturan büyük bir organizasyonun yapılamayacağı açıklanıyor ise gerekçelerine ve zamanlamasına bakarsınız. 2019’da yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle sürekli ertelenen fuarın, katılımcı firmalardan ödemelerin çok önceden tahsil edilmesine rağmen yine pandemi bahanesi ile ertelenmesi doğru bir tutum değil. Hiçbir istişare yolu kullanılmadan keyfi olarak hayata geçirilen bu karardan TETSİAD’ın haberi olmamıştır. Söz konusu tek taraflı erteleme sonrası oluşan mağduriyeti giderme konusunda kararlı bir tavır takınan ve bu noktada girişimleri de yasal zeminde başlatan TETSİAD’ın 17-21 Mayıs 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceği fuar, sektörümüzün potansiyelini etkili bir şekilde ortaya koyma açısından önemli bir fırsat olacaktır.



Harun KÜTÜKDE

Net Tekstil YK Başkanı

Yeni fuar kararı isabetli bir adım

TETSİAD’ın bilgi ve onayı olmadan, pandemi şartları bahane gösterilerek 20-24 Eylül 2021’de yapılacağı uzun süre önce ilan edilmiş bir etkinliğin, sadece 15 gün kala ertelenmesini doğru bulmuyoruz Normalleşme ve aşılamanın hızla sürdüğü bir dönemde ciddi mağduriyetlere yol açan bu kararın sebep olduğu zararın telafisi noktasında TETSİAD’ın hukuki girişimlerinin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Yıllardır olduğu gibi 17-21 Mayıs 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda da son güncel ürünlerimizi yerli ve yabancı alım heyetlerinin beğenisine sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Fuarın, 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde 25 yıldan bu yana olduğu gibi İstanbul Fuar Merkezi'nde yenilenmiş haliyle düzenlenecek olması, mağduriyet sonrası atılmış çok isabetli bir adım. Biz firma olarak hazırlık planlarımızı daha da çeşitlendirerek fuardaki yerimizi alıyor olacağız.



Sadık Şengül

BUTTİM YK Başkanı

Keyfi tavır kabul edilemez

Eylül ayındaki organizasyondan sorumlu firmanın, keyfi bir tavırla fuarın yapılmayacağını açıklaması, ne sektör açısından ne de ülke ekonomisi açısından kabul edilebilir. BUTTİM esnafımızın fuar için yaptığı hazırlıkların askıda kalması, mağduriyet oluşturdu. BUTTİM Yönetimi olarak; esnafımızın gerçekleştirilmeyen bu fuar için yaptıkları ödemelerin iadesi noktasında hukuki sürecin sonuçlanması noktasında üyesi olduğumuz TETSİAD’ın yanındayız. Biz BUTTİM olarak uluslararası bir tekstil merkeziyiz. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da çok sayıda firmanın odak noktasındayız. Dolayısıyla bünyemizdeki firmaların ürünleri, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor ve sergilenen her platformda yoğun ilgi görüyor. 25 yıldır olduğu gibi yine İstanbul Fuar Merkezi’nde BUTTİM Yönetimi olarak fuar katılımcısı firmalarımız ile birlikte yerimizi almış olacağız.

Ebubekir BAYLAN

Aleran Tekstil Gen. Md.

Sektöre darbe vuruldu

CNR yönetiminin sudan sebeplerle düzenlenmesine kısa bir süre kala EVTEKS Fuarı’nı sabote etmesini kınıyorum. Yurtdışındaki müşterilerimizin uzun süredir bu fuarı beklediği bir gerçek. Fuarın iptal olmasına neden olanlar kendi kişisel ve kurumsal çıkarları yüzünden sektörümüze, memleket olarak ihracatımıza darbe vurmuştur.