BTSO’da yeni dönem başladı

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda komite ve meclis üyelerini belirlemek üzere 1 Ekim’de gerçekleştirilen seçimin ardından yönetim kurulu ve meclis başkanlığı da 7 Ekim’de yapılan seçimin ardından belli oldu.

Seçimin ardından konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Önümüzde oyunun kurallarının değiştiği benzeri görülmemiş yepyeni bir dönem var. Vizyonumuzu ve algılarımızı açarak köklü tarihimizin bizlere yüklediği sorumlulukla üretim ve ticaret merkezi Bursa’mızı bu hızlı dönüşüme rehberlik etmeye ve yeni fırsatlarla dolu bu yeni dönemin lider şehirleri arasındaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Seçimlere tek aday olarak katılan Başkan İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu, BTSO Meclis Üyelerinin tamamının desteğini aldı. Burkay’ın başkanlığını üstlendiği yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Hasan Gürses, İbrahim Gülmez, Alparslan Şenocak, Haşim Kılıç, Muhsin Koçaslan, Erol Kılıç, Abidin Şakir Özen ve Hakan Batmaz.

BTSO’nun Meclis Başkanlığı görevine tekrar Ali Uğur seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt oldu. Katip üyeliklerini ise Gülçin Güleç ile Selin Sakder Akyıldız üstlendi.

BTSO’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kurul Delegeleri ise Ali Uğur, Ali Güzeldağ, Aytuğ Onur, Bayram Uçkun, Burhan Sayılgan, Cüneyt Şener, Faik Çelik, Hakan Şenocak, Halil Ersan Özsoy, Hasan Gürses, Hüseyin Durmaz, İsmail Kuş, Mehmet Emin Kasapoğlu, Mustafa Kasapoğlu, Necip Şahin, Nihat Alpay, Ömer Eşer, Salih Kumru, Yavuz Özdemir, Yusuf Ateş, Yusuf Ertan ve Yüksel Taşdemir oldu.