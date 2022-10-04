BTSO’da komiteler belli oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘Meslek Komiteleri’ ve ‘Meclis Üyesi’ seçimleri 1 Ekim Cumartesi günü BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. 70 komiteden 378 komite üyesinin belirlendiği seçimde, 50’den fazla meslek komitesinde tek listeyle seçime gidildi.

Seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplamda 12 binden fazla üyenin seçimde oy kullandığı belirterek, meclis ve komitelerin yüzde 35’inin yenilendiğini söyledi. Burkay, “BTSO’yu bugünkü seçkin konumuna taşıyan ve güçlü kılan temel unsur, birlik ve dayanışma içindeki hareket olgusudur. ‘Kendine İnan Ülkene Güven’ anlayışıyla hareket eden tüm iş dünyası temsilcilerimizi kutluyorum” dedi.

Meclisin kadın gücü

BTSO Meclisi’nde önümüzdeki dönem 6 kadın meclis üyesi görev alacak. Sevgi Saygın, Elif Özhan, Gülçin Güleç, Neslihan Binnaz, Selin Sakder ve Rengin Eren Bursa iş dünyasının

BTSO Meclisi’ndeki kadın temsilcileri olacak.