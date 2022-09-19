Automechanika’da Bursa ağırlığı

Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN

Fuara rekor katılım

Dünyanın en önemli otomotiv fuarı olarak gösterilen Automechanika Frankfurt’ta Türkiye rüzgarı esti. 13 – 17 Eylül tarihleri ara­sında gerçekleştirilen fuara Türk firmaları adeta çıkarma yaptı. Türkiye’den 310’u aşkın firmanın katıldığı fuara Bursa’dan 65 firma katıldı. Bursa otomotivdeki ağırlığını Al­manya’da da gösterdi.

Beklentiler karşılanmadı

Pandemi nedeniyle 4 yıl aradan sonra düzen­lenen Automechanika Frankfurt, Rusya- Ukray-na krizi, ekonomik gelişmeler ve vize zorluğu gibi nedenlerden dolayı geçtiğimiz yıl­lara göre sönük geçti. Sektör temsilcileri İstan­bul’da düzenlenen fuarın zi-yaretçi açısından daha hareketli geçtiğini belirtti.

Baran Çelik

OİB YKB

İhracatta kazanımlar sağladı

Automechanika Frankfurt Fuarı, dünya otomotiv endüstrisinin en önemli buluşma etkinliklerinden biri du­rumunda. Bu kapsamda OİB olarak tedarik sanayimizde faaliyet gösteren 63 ihracatçı fir­mamıza öncülük ederek fuara milli katılım sağladık. Fuarda gerek Alman gerekse de pek çok AB ve diğer bölge ülkelerinin firmalarıyla ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı yaka­ladık. Fuarda firmalar arası ikili görüş­melerin Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Al­manya’ya yönelik hedeflerimize ulaş­maya katkı sunduğuna ve genel otomo­tiv ihracatımızı artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inanıyo­ruz. Fuar, Almanya ve diğer ülkeler için de Türkiye pazarı başta olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ulaşmak için önemli bir fırsat yaratıyor. Almanya halen oto­motivde en büyük pazarımız durumunda. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu. Bu yıl ocak-ağustos döne­minde ise Almanya’ya ihracatımız yüzde 3 ar­tışla 2 milyar 829 milyon dolar oldu.

Erol GÜLMEZ

E.G. Pres YKB

Beklentileri karşılamadı

Automechanika Frankfurt Fuarı sektörümüzün en önemli fuarlarından biri. Pandemi nedeniyle fuar 4 yıldır yapılamıyordu. Bu yüzden de tüm firmalar büyük umutlarla buraya geldi. Ancak maalesef fuar kötü geçti. Hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısı azdı. Kimsenin aradığını bulabildiğini sanmıyorum. Ayrıca fuarda hemen hemen herkesi gelecekle ilgili kaygılı gördüm. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin firmaları enerji tedariki ve bedeli anlamında oldukça endişeli.

Biz Automechanika İstanbul Fuarı’na sadece ziyaretçi olarak katıldık. Fakat İstanbul’da haziran ayında düzenlenen fuarın Automechanika Frankfurt Fuarı’na kıyasla katılım olarak daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fuarda mevcut ürünlerimizi sergileyerek, ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçiler standımıza ilgi gösterdiler.

Selçuk ÇELİK

Meklas Group Genel Müdürü

Eskiye dönüş zaman alacak

Automechanika Frankfurt Fuarı’na 20 yıldır katılıyo­ruz. Ancak pandemi ile beraber 4 yıl ara veri­len fuarın eski canlılığına dönmesinin zaman alacağını düşünüyorum. Fuarda genel olarak ziyaretçi kitlesinden memnun olmakla bera­ber, yoğunluğun önceki yıllara göre azaldığını söyleyebilirim.

Geçmişte 30 – 40 Türk firması bu fuara katılırken bugüne geldiğimizde bu rakam 350’ye yaklaştı.

Ancak maalesef ihracatımızdaki artış bu paralelde olmadı. Dolayısıyla firma­larımız pazar payını büyütmek yerine pazardaki firma sayısını artırarak maa­lesef bölünerek çoğalıyor. Bu da rekabet ko­şullarında her geçen gün ihracat fiyatlarımı­zın ve firma karlılıklarımızın geri gelmesine neden olmakta.

Ümit OKYAY

Yamas A.Ş. YKB

Nitelikli ziyaretçiler fuardaydı

Bu yılki fuara katılım sayısı daha düşüktü. Çünkü Çin hükümeti Çinli firmaların fuara katılımı ve vize konusunda engeller çıkardığı için çok sayıda Çinli firma bu fuarda yoktu. Sadece Avrupa’da temsilcisi olan Çinli firmalar fuara katıldı. Tabii bu da katılım alanlarındaki yoğunluğun ve ziya­retçi sayısının veya genel yoğunluk oranındaki kalabalığın daha az görünmesine yol açıyor. Ama bunun yanında Türk firmalarından ciddi bir katılım vardı. Biz kendi beklentilerimiz doğrultusunda fuarın çok faydalı geçtiğini dü­şünüyoruz. Ziyaretçilerin birçoğu nitelikli ve ne istediğini bilerek geldi. Bu da bizlere yeni müşteriler kazanma konusunda pozitif yan­sıdı. Bunun yanı sıra Avrupalı firmaların satın alma müdürleri fuarı ziyaret etti. Firma olarak bizim ana pazarımız Avrupa olduğu için önce­likli beklentimiz de Avrupalılarla iletişime geç­mekti. Bu anlamda verimli bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim.

İstanbul’daki fuarda katılımcı değildik. Sadece ziyaret ettik. İstanbul’daki fuarda genel ziyaretçi profili daha çok Orta Doğu ve Balkan ülkelerin­den gelenlerdi. Frankfurt ve İstanbul fuarları aynı yıl düzenlendiğinde İstanbul’un etkisi azalıyor. Ancak İstanbul ve Frankfurt fu­arlarının ziyaretçi profilinin farklı olduğu kanaa­tindeyim. Frankfurt Fuarı’nı daha çok Avrupalı ve ABD’li firmalar ziyaret. ediyor.

Automechanika Frankfurt’ta yeni ürün grup­larımızı sergileme fırsatı bulduk. Kendi ürün ga­mımızda yani süspansiyon sistemleri, titreşim ve gürültü sönümleyici parçalar ile yeni yaptığı­mız ürünlerin numunelerini misafirlerimize ta­nıttık.

İbrahim TATAR

İbraş Kauçuk YKB

Az ama verimli ziyaretçi

Bu yılki fuarı 2018 yılında dü­zenlenen fuar ile kıyas­ladığımızda ziya­retçi sayısında yüzde 50 oranında bir düşüş olduğunu söyle­yebiliriz. Automecha­nika Frankfurt bu an­lamda beklentilerimizi tam olarak karşılama­makla birlikte farklı ül­kelerden yeni bağlantı­lara sahip olmak memnuniyet vericiydi.

Biz haziran ayında İstanbul’da dü­zenlenen fuara da katılım sağladık. İstanbul’daki fuar pandemi sonrası tüm dünyanın gerçek anlamda katı­lım sağladığı ilk Automechanika fuarıydı.

İstanbul’da daha fazla katılım vardı ama Frankfurt’ta az ama daha verimli, potansiyel müşteri görüşme­leri gerçekleştirdik. Fuar boyunca Av­rupa ve Amerika kıtalarından gelen ziyaretçilerimizi ağırladık.

İlhami AKIN

Meha Automotive YKB Vekili

Üreticiler markalarıyla fuardaydı

Katılımcı sayılısı beklenenin çok altındaydı ve hareketlilik azdı. Ama fuara katılmamızın karşılığı olarak birkaç olumlu iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bu da görece olarak beklenti­lerimizi karşıladı.

Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda ka­tılımcı olarak bulunmadık. O fuarı sadece ziyaret ederek, iş görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Almanya’nın vize uy­gulaması katılımcı sayısını etkilemiş. Aynı zamanda Rus­ya’da bulunan işletmelerin İstanbul Fuarı’nı daha hare­ketli hale getirdiğini düşünüyorum.

Fuarda yeni sergilediğimiz ürünlerden ziyade yurt dı­şında yaptığımız yatırımların bilgisini vermeye çalıştık. Global Cars Part isimli online, ziyaretçilerin araba plaka­sıyla kendi arabalarıyla parçalarını bulabileceği sistemi tanıtmaya çalıştık. Bu en önemli ürünlerimizden biriydi. Aynı zamanda MIM Software’de ürünlerimizin varlığını tanıtmaya çalıştık. MIM Software Birleşik Krallık’a bağlı ülkelerde önemli bir ürün tanıtma platformu. Diğer taraf­tan da ürün çeşitliliğimizi artırdığımızı mevcut bayileri­mize ve potansiyel bayi adaylarımıza gösterdik. Standı­mızda genellikle Polonya, İngiltere ve Kuzey Afrika’dan gelen ziyaretçilerimizi ağırladık.

Firmalarımızın bu fuarda daha vizyoner ve agresif ha­reket ettiğini gözlemledim. Bu da beni çok mutlu etti. Stantların itinayla dizayn edildiği, üreticilerin üründen daha çok isimleriyle varlıklarını gösterdiklerini gözlemle­dim. Son 5 – 6 yılda katıldığım fuarlardan çok farklı bir iz­lenim oluşturdu bu durum bende. Üreticilerin isimle­riyle, markalarıyla var olmaya çalışmaları gelecek yıllarda daha etkili bir pazar payı almamıza vesile olacaktır.

Taner YILMAZ

May Fren Genel Müdürü

İstanbul daha başarılıydı

Automechanika Frankfurt Fuarı’na katıldık ancak katılıp katılmama konusunda tereddütlerimiz vardı. Çünkü sektörümüzün dünyadaki en büyük fuarı olan Automechanika Frankfurt’un ziyaretçiler konusunda giderek artan kısıtlamalarından dolayı cazibesini kaybettiği görüşündeyiz. Bu yılki Frankfurt Fuarı’na Rus vatandaşları da gelemedi. Bunun haricinde Arap coğrafyası ve Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilere de büyük zorluklar çıkartılıyor. Bu yüzden o ülkelerden de çok sayıda ziyaretçi fuara gelemedi. Kısacası Avrupa Birliği’nin uyguladığı kriterlerden dolayı neredeyse dünyanın yarısı bu fuara gelemedi. Biz de firma olarak Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika ile Uzakdoğu’dan gelen müşterilerimizi ağırlamak adına fuara katıldık.

Fuarda yeni ürünlerimizi sergiledik. TKC008SE Valf Arıza Tespit Cihazımızı da yine görücüye çıkardık. Bu ürünümüz Türkiye çapında 50 servis noktasında kullanılıyor. Dünya genelinde de 15 servis noktasına yaklaştık. Bu ürüne ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bunun dışında TKC004 modelinde basit, elle taşınabilir, portatif arıza tespit cihazımızın yurt dışındaki ilk lansmanını bu fuarda yaptık. Bu ürünümüzün de dünya pazarında kendine önemli bir yer edineceği kanaatindeyiz. Tamirciler 3 – 4 cihaz kullanarak tespit edebilecekleri arızayı sadece TKC004’ü kullanarak tespit edebilecek. Ayrıca bu ürünümüz taşınabilir olması özelliğiyle de büyük kolaylıklar sağlayacak. İstanbul’daki fuarda bu ürünümüze büyük ilgi vardı. Almanya’da da bu ilgiyi perçinleştirmeyi amaçladık.

Haziran ayındaki İstanbul Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırladık. Özellikle burada Orta Afrika ve Güney Amerika’dan gelen müşterilerimiz bizleri memnun etmişti. Bu noktada Automechanika İstanbul’un sektöründe dünyanın en büyük fuarı haline geldiğini söyleyebilirim. Bu da fuarın sönük geçmesine yol açtı. Ülkemizin uyguladığı vize politikalarından dolayı Automechanika İstanbul’un popülaritesinin daha da artacağı kanaatindeyim.

Tülay HACIOĞLU ŞENGÜL

Maysan Mando Genel Müdürü

İlgiden memnunuz

Automechanika Frankfurt Fuarı, otomotiv endüs­trisi açısından dünyadaki en büyük buluşma noktalarından biri konu­munda yer alıyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük amor­tisör üreticisi Maysan Mando olarak hem mevcut müşterilerimizle hem de potansiyel müşteri adaylarıyla bir araya gelme açısından bu fuarı çok önemsiyoruz.

Oldukça yoğun bir fuar dönemi oldu. Halihazırda şirket olarak mev­cut ürün çeşitliliği­mizi farklı ve yeni­likçi opsiyonlarla geliştirmek için ça­lışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Otomotiv sektöründeki yeni trend­lere paralel, ürünümüzün ağırlığını azaltmaya, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amor­tisör sistemleri üzerinde inovatif ça­lışmalar yürütüyoruz.

Fuar süresince de yeni iş geliş­tirme süreçlerinde neler yapacağı­mızı değerlendirme fırsatı da yakalı­yoruz. Fuarda önemli iş bağlantıları gerçekleştirdik. Yüz yüze iletişimin fark yarattığını biliyoruz. Fuar süre­since ürünlerimize ve Maysan Man­do’ya gösterilen ilgiden de son de­rece memnunuz.

Haziran ayında gerçekleştirilen İs­tanbul Fuarı’na da katılmıştık. Aynı zamanda Güney Afrika’da gerçekleş­tirilen Automechanika Johannes­burg Fuarı’na da katılım göstermiş­tik. Avrupa, Amerika ve Afrika gibi coğrafyalar ile zaten iletişim anla­mında yakınız. Özetle şirket olarak katma değeri yüksek, ileri teknolojili ve çevreci ürünler üretip ihraç etme hedefiyle yolumuza devam ediyo­ruz. Automechanika Frankfurt Fuarı da bizim adımıza son derece verimli geçti diyebilirim.

Hikmet Sami Bilgiç

Turkas Amortisör YK Üyesi

Geleceğe umutla bakıyoruz

Turkas Amortisör olarak yıl­lardır katılımcısı olduğumuz Automechanika Frankfurt Fuarı’na pan­demiden kaynaklanan uzun bir aranın ardından tekrar katılmanın mutlulu­ğunu yaşadık. İhracatımızın yüzde 90’ını gerçekleştirdiğimiz Avrupalı müş­terilerimiz ile bir araya gelip iş geliştirme görüşmeleri ve Avrupa’da bugünlerde his­sedilen ve kış aylarında daha da artması beklenen resesyon dönemini en az etki ile nasıl geçirebileceği­miz konusunda görüşme fır­satı bulduk. Katılımcısı olduğumuz İstanbul Auto­mechanika Fuarı’na nazaran Frankfurt Fuarı iş anlamında dünyanın her yerin­den gelen katılımcılar ve ziyaretçiler sa­yesinde çok daha iş odaklı ve verimli gö­rüşmelerin yapıldığı bir fuar. Avru­pa’dan, Amerika’dan, Avustralya’dan gelen ziyaretçilerin hem ana ürünümüz olan gazlı amortisörlere hem de yeni ürün grubumuz olan hidrolik amorti­sörlere gösterdikleri ilgi bizler ziyadesi ile mutlu etti. Ülkemizdeki enerji maliyetleri ve ham madde fiyatlarındaki artışa rağmen işi­mizi en iyi şekilde yapıp, dünyada sek­törümüz ile alakalı pazarın ne kadar bü­yük olduğunu gördüğümüz Frankfurt Fuarı sonrası geleceğe umutla bakıyoruz.

Said KAZANGİL

NSK Group YKB

Yeni fırsatlar oluşabilir

Şirket olarak Eylül itibari ile yılsonuna kadar her ay iki fuar olacak şekilde yoğun bir fuar programının içerisine giriyoruz. Bu yoğun fuar programının başlangıcını otomotiv sektörünün önemli buluşma noktası olan Automechanika Frankfurt fuarı ile yaptık. Fuar pandemiden sonra Avrupa’da yapılan ilk gerçek manada fuar olması nedeni ile çok önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Fuarın ilk iki gününü değerlendirdiğimizde Çinli firmaların stant sayısının geçtiğimiz yıllara göre az olması Türk firmaları için önemli bir avantaj sağlayacaktır. İlk iki gün pandemi nedeni ile uzun zamandır görüşemediğimiz mevcut müşterilerimiz ve pandemide tanıştığımız ve yüz yüze görüşemediğimiz müşteriler ile önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca bazı yeni kontaklar da edindik. Avrupalı yedek parça ve sistem üreticilerinin müşterilerine yaşattığı tedarik sıkıntıları nedeni ile Türkiye’deki üreticiler için yeni fırsatlar oluşabileceğini yaptığımız görüşmelerde gözlemledik.

Haziran’da yapılan Automechanika İstanbul fuarı ile Automechanika Frankfurt fuarını karşılaştırdığımızda gelen ziyaretçilerin geldiği ülkeler ve arasında farklılıklar var olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul’da CIS ülkeleri ve Ortadoğu’dan daha fazla ziyaretçi aldık. Frankfurt’ta ise Almanya başta olmak üzere Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere’den ziyaretçilerimiz oldu. NSK Group olarak, ROTA markası ile uzun yıllardır ticari araçlar, zirai araçlar, iş makinaları ve diğer bazı sektörler için direksiyon, süspansiyon ve dövme parçalar üretiyorduk. Geçtiğimiz yıl itibari ile hidrolik grubunda hidrolik orta kol ve hidrolik direksiyon silindiri de ürün gamımıza ekledik ve üretmeye başladık. Bu ürünleri ilk kez bir yurt dışı fuarda sergileme imkânı bulduk. Ziyaretçilerin bu ürünlere ilgisinden de oldukça memnun kaldık.

Işıl YARGIÇ

Orjin Automotive YK Üyesi

Satış potansiyeli fazlaydı

Fuara ziyaretçi katılımı bekle­diğimiz düzeye yakın ger­çekleşti. Ziyaretlerin kısıtlı olması­nın başlıca sebepleri Avrupa’da Rusya’ya yönelik uygulanan ekono­mik ambargo ve Çin’den pandemi nedeniyle gelen katılımcı sayısının az olması olarak belir­tilebilir. Bunun ya­nında yeni iş bağlantı­ları ve müşteriler ile ilişkiler açısından ve­rimli bir fuarı geride bıraktık.

Frankfurt’ta İstan­bul Fuarı’na göre bi­zimle ilgili ziyaretçi sayısı daha az olmasına karşın, buradaki ziyaretçi­ler daha fazla sektör içinden ve daha fazla satış potansiyeline sahipti. Or­jin Automotive olarak fuarda sergi­lediğimiz yeni ürün olarak Alman binek araçlarına yönelik yaptığımız salıncak kollarını gösterebiliriz. Özellikle Avrupa binek araç parkına parça satışı gerçekleştiren firmalar bu ürünümüze büyük ilgi gösterdi­ler. Fuar süresince standımızı Al­manya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Fas, Tunus ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinden gelen firmalar ile Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika gibi ülkelerin firmaların zi­yaret etti.

Deniz ALAGÖZ

T.Ş.T. Lift Amortisör Dış Tic. Md.

Almanya özelliğini kaybediyor

Fuar sakin geçti. Katılımcı sa­yısı geçen yıllara göre ol­dukça azaldı. Bazı salonlar kapan­mış, bazıları küçültülmüş. Katılımcı sayısı düşük olduğu kadar ziyaretçi sayısı da az. İstanbul’a kıyasla Frank­furt Fuarı çok sönük geçti. Haziran ayında İstanbul’da düzenlenen Auto­mechanika Fuarı’nda bunun 3 – 5 katı daha fazla bir yoğunluk vardı. Automechanika Frankfurt 4 yıldan beri yapılmıyordu. Bu nedenle daha büyük beklentilerimiz vardı. Avrupa’da yaşa­nan ekonomik krizden dolayı buradaki firma­ların arayış içinde ola­cağı, yeni tedarikçiler bulmaya çalışacağı dü­şüncesiyle bu fuarın daha yoğun geçeceğini düşünüyorduk. Fuara katılan birçok firmanın beklentisi de bu yöndeydi. Ama bu umutlar hüsranla sonuç­landı. 300’ü aşkın Türk firması var. Bunların hepsi ürünlerini pazarla­maya çalışıyor fakat maalesef talep az. Bence Almanya’daki bu fuar özel­liğini kaybediyor. Artık yeni fuar merkezi Türkiye yani İstanbul olacak gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa’dan da Asya’dan da Türkiye’ye bir akım var. Ben Türk fuarlarının Avru­pa’daki fuarların önüne geçeceğini düşünüyorum. Firma olarak gazlı amortisör imalatı yapıyoruz. Otomo­tiv sektöründe 2 bin 600 çeşit araç var ve biz de yeni modeller çıktıkça bunlara yönelik ürün yelpazemizi ge­nişletiyoruz.

Fuar boyunca ağırlıklı olarak Av­rupa’dan gelen ziyaretçilerimizi ağır­ladık. Almanya ve çevre ülkelerden gelen ziyaretçiler fazlaydı. Amerika kıtası ya da Afrika ülkelerinden ge­len fazla olmadı.

Biraz önce değindiğim gibi Frankfurt Fuarı özelliğini kaybetmeye başladı. Katılım ve ziya­retçi sayısı azalarak devam ediyor.

Enis ÖZERDEM

Omtec Otomotiv Pazarlama Md.

Verimli bir fuar

Automechanika Frankfurt sektörün hem katılımcı hem ziyaretçi açısından en büyük ve en önemli fuarlarından birisi. Dolayısı ile hem üreticiler hem de dis­tribütörler açısından çok büyük fırsat­lar yaratıyor, daha doğrusu yarat­ması bekleniyor. Bu da her iki taraf için de çok yüksek bir beklenti yaratı­yor, oluşan bu yüksek beklentiye rağ­men hayal kırıklığı yaşamadığımız bir fuar geçirdik ve beklentilerimiz karşılandı. Covid-19 sü­resince bir araya gele­mediğimiz hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizle gö­rüşme fırsatı yakaladık. Bu kadar önemli bir fuara sektörün yete­rince ilgi göstermemesi ise bizi bir taraftan şaşırttı diyebilirim. Fuarları sektörün gidişatını ve müş­teri taleplerini anlayıp buna adapte olabilmeye hazırlık yapmak için de fırsat görüyoruz aynı zamanda. Auto­mechanika Frankfurt buna çok uy­gun bir ortam. Hem ziyaretçi profili hem de oluşturduğumuz ve geliştirdi­ğimiz işbirlikleri açısından oldukça memnunuz. Omtec olarak tüm Auto­mechanika fuarlarına katılımımızı gerçekleştiriyoruz, Haziran ayında İs­tanbul’da yapılan fuardan da beklen­timiz tüm fuarlardan olduğu gibi yük­sekti tabii fakat ziyaretçi ve müşterili profili açısından Automechanika Frankfurt hacmi ile sektörün beklenti­lerini daha fazla doyuran bir fuar. Kendi hedef kitlemiz ve büyüklük açı­sından karşılaştırmaya müsait değil­ler bir noktada. Katıldığımız diğer fu­arlarda ağırlıklı olarak belli başlı ülkeler ön plana çıkarken, Automec­hanika Frankfurt’ta bu ülkeler arasın­daki dağılım azalıyor.