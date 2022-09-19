Automechanika’da Bursa ağırlığı
Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından milli katılım sağlanan Automechanika Frankfurt, otomotiv sektörünün uluslararası kilit oyuncuları ile dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini buluşturdu.
Semih AYDIN – Göksel BAŞARAN
Fuara rekor katılım
Dünyanın en önemli otomotiv fuarı olarak gösterilen Automechanika Frankfurt’ta Türkiye rüzgarı esti. 13 – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara Türk firmaları adeta çıkarma yaptı. Türkiye’den 310’u aşkın firmanın katıldığı fuara Bursa’dan 65 firma katıldı. Bursa otomotivdeki ağırlığını Almanya’da da gösterdi.
Beklentiler karşılanmadı
Pandemi nedeniyle 4 yıl aradan sonra düzenlenen Automechanika Frankfurt, Rusya- Ukray-na krizi, ekonomik gelişmeler ve vize zorluğu gibi nedenlerden dolayı geçtiğimiz yıllara göre sönük geçti. Sektör temsilcileri İstanbul’da düzenlenen fuarın zi-yaretçi açısından daha hareketli geçtiğini belirtti.
Baran Çelik
OİB YKB
İhracatta kazanımlar sağladı
Automechanika Frankfurt Fuarı, dünya otomotiv endüstrisinin en önemli buluşma etkinliklerinden biri durumunda. Bu kapsamda OİB olarak tedarik sanayimizde faaliyet gösteren 63 ihracatçı firmamıza öncülük ederek fuara milli katılım sağladık. Fuarda gerek Alman gerekse de pek çok AB ve diğer bölge ülkelerinin firmalarıyla ikili görüşme gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Fuarda firmalar arası ikili görüşmelerin Avrupa’nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya’ya yönelik hedeflerimize ulaşmaya katkı sunduğuna ve genel otomotiv ihracatımızı artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inanıyoruz. Fuar, Almanya ve diğer ülkeler için de Türkiye pazarı başta olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ulaşmak için önemli bir fırsat yaratıyor. Almanya halen otomotivde en büyük pazarımız durumunda. Ağustos ayında ihracatımız yüzde 4 artışla 323 milyon dolar oldu. Bu yıl ocak-ağustos döneminde ise Almanya’ya ihracatımız yüzde 3 artışla 2 milyar 829 milyon dolar oldu.
Erol GÜLMEZ
E.G. Pres YKB
Beklentileri karşılamadı
Automechanika Frankfurt Fuarı sektörümüzün en önemli fuarlarından biri. Pandemi nedeniyle fuar 4 yıldır yapılamıyordu. Bu yüzden de tüm firmalar büyük umutlarla buraya geldi. Ancak maalesef fuar kötü geçti. Hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısı azdı. Kimsenin aradığını bulabildiğini sanmıyorum. Ayrıca fuarda hemen hemen herkesi gelecekle ilgili kaygılı gördüm. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin firmaları enerji tedariki ve bedeli anlamında oldukça endişeli.
Biz Automechanika İstanbul Fuarı’na sadece ziyaretçi olarak katıldık. Fakat İstanbul’da haziran ayında düzenlenen fuarın Automechanika Frankfurt Fuarı’na kıyasla katılım olarak daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fuarda mevcut ürünlerimizi sergileyerek, ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Ağırlıklı olarak Güney Amerika ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçiler standımıza ilgi gösterdiler.
Selçuk ÇELİK
Meklas Group Genel Müdürü
Eskiye dönüş zaman alacak
Automechanika Frankfurt Fuarı’na 20 yıldır katılıyoruz. Ancak pandemi ile beraber 4 yıl ara verilen fuarın eski canlılığına dönmesinin zaman alacağını düşünüyorum. Fuarda genel olarak ziyaretçi kitlesinden memnun olmakla beraber, yoğunluğun önceki yıllara göre azaldığını söyleyebilirim.
Geçmişte 30 – 40 Türk firması bu fuara katılırken bugüne geldiğimizde bu rakam 350’ye yaklaştı.
Ancak maalesef ihracatımızdaki artış bu paralelde olmadı. Dolayısıyla firmalarımız pazar payını büyütmek yerine pazardaki firma sayısını artırarak maalesef bölünerek çoğalıyor. Bu da rekabet koşullarında her geçen gün ihracat fiyatlarımızın ve firma karlılıklarımızın geri gelmesine neden olmakta.
Ümit OKYAY
Yamas A.Ş. YKB
Nitelikli ziyaretçiler fuardaydı
Bu yılki fuara katılım sayısı daha düşüktü. Çünkü Çin hükümeti Çinli firmaların fuara katılımı ve vize konusunda engeller çıkardığı için çok sayıda Çinli firma bu fuarda yoktu. Sadece Avrupa’da temsilcisi olan Çinli firmalar fuara katıldı. Tabii bu da katılım alanlarındaki yoğunluğun ve ziyaretçi sayısının veya genel yoğunluk oranındaki kalabalığın daha az görünmesine yol açıyor. Ama bunun yanında Türk firmalarından ciddi bir katılım vardı. Biz kendi beklentilerimiz doğrultusunda fuarın çok faydalı geçtiğini düşünüyoruz. Ziyaretçilerin birçoğu nitelikli ve ne istediğini bilerek geldi. Bu da bizlere yeni müşteriler kazanma konusunda pozitif yansıdı. Bunun yanı sıra Avrupalı firmaların satın alma müdürleri fuarı ziyaret etti. Firma olarak bizim ana pazarımız Avrupa olduğu için öncelikli beklentimiz de Avrupalılarla iletişime geçmekti. Bu anlamda verimli bir fuar geçirdiğimizi söyleyebilirim.
İstanbul’daki fuarda katılımcı değildik. Sadece ziyaret ettik. İstanbul’daki fuarda genel ziyaretçi profili daha çok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden gelenlerdi. Frankfurt ve İstanbul fuarları aynı yıl düzenlendiğinde İstanbul’un etkisi azalıyor. Ancak İstanbul ve Frankfurt fuarlarının ziyaretçi profilinin farklı olduğu kanaatindeyim. Frankfurt Fuarı’nı daha çok Avrupalı ve ABD’li firmalar ziyaret. ediyor.
Automechanika Frankfurt’ta yeni ürün gruplarımızı sergileme fırsatı bulduk. Kendi ürün gamımızda yani süspansiyon sistemleri, titreşim ve gürültü sönümleyici parçalar ile yeni yaptığımız ürünlerin numunelerini misafirlerimize tanıttık.
İbrahim TATAR
İbraş Kauçuk YKB
Az ama verimli ziyaretçi
Bu yılki fuarı 2018 yılında düzenlenen fuar ile kıyasladığımızda ziyaretçi sayısında yüzde 50 oranında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Automechanika Frankfurt bu anlamda beklentilerimizi tam olarak karşılamamakla birlikte farklı ülkelerden yeni bağlantılara sahip olmak memnuniyet vericiydi.
Biz haziran ayında İstanbul’da düzenlenen fuara da katılım sağladık. İstanbul’daki fuar pandemi sonrası tüm dünyanın gerçek anlamda katılım sağladığı ilk Automechanika fuarıydı.
İstanbul’da daha fazla katılım vardı ama Frankfurt’ta az ama daha verimli, potansiyel müşteri görüşmeleri gerçekleştirdik. Fuar boyunca Avrupa ve Amerika kıtalarından gelen ziyaretçilerimizi ağırladık.
İlhami AKIN
Meha Automotive YKB Vekili
Üreticiler markalarıyla fuardaydı
Katılımcı sayılısı beklenenin çok altındaydı ve hareketlilik azdı. Ama fuara katılmamızın karşılığı olarak birkaç olumlu iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bu da görece olarak beklentilerimizi karşıladı.
Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirilen fuarda katılımcı olarak bulunmadık. O fuarı sadece ziyaret ederek, iş görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Almanya’nın vize uygulaması katılımcı sayısını etkilemiş. Aynı zamanda Rusya’da bulunan işletmelerin İstanbul Fuarı’nı daha hareketli hale getirdiğini düşünüyorum.
Fuarda yeni sergilediğimiz ürünlerden ziyade yurt dışında yaptığımız yatırımların bilgisini vermeye çalıştık. Global Cars Part isimli online, ziyaretçilerin araba plakasıyla kendi arabalarıyla parçalarını bulabileceği sistemi tanıtmaya çalıştık. Bu en önemli ürünlerimizden biriydi. Aynı zamanda MIM Software’de ürünlerimizin varlığını tanıtmaya çalıştık. MIM Software Birleşik Krallık’a bağlı ülkelerde önemli bir ürün tanıtma platformu. Diğer taraftan da ürün çeşitliliğimizi artırdığımızı mevcut bayilerimize ve potansiyel bayi adaylarımıza gösterdik. Standımızda genellikle Polonya, İngiltere ve Kuzey Afrika’dan gelen ziyaretçilerimizi ağırladık.
Firmalarımızın bu fuarda daha vizyoner ve agresif hareket ettiğini gözlemledim. Bu da beni çok mutlu etti. Stantların itinayla dizayn edildiği, üreticilerin üründen daha çok isimleriyle varlıklarını gösterdiklerini gözlemledim. Son 5 – 6 yılda katıldığım fuarlardan çok farklı bir izlenim oluşturdu bu durum bende. Üreticilerin isimleriyle, markalarıyla var olmaya çalışmaları gelecek yıllarda daha etkili bir pazar payı almamıza vesile olacaktır.
Taner YILMAZ
May Fren Genel Müdürü
İstanbul daha başarılıydı
Automechanika Frankfurt Fuarı’na katıldık ancak katılıp katılmama konusunda tereddütlerimiz vardı. Çünkü sektörümüzün dünyadaki en büyük fuarı olan Automechanika Frankfurt’un ziyaretçiler konusunda giderek artan kısıtlamalarından dolayı cazibesini kaybettiği görüşündeyiz. Bu yılki Frankfurt Fuarı’na Rus vatandaşları da gelemedi. Bunun haricinde Arap coğrafyası ve Mısır, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilere de büyük zorluklar çıkartılıyor. Bu yüzden o ülkelerden de çok sayıda ziyaretçi fuara gelemedi. Kısacası Avrupa Birliği’nin uyguladığı kriterlerden dolayı neredeyse dünyanın yarısı bu fuara gelemedi. Biz de firma olarak Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika ile Uzakdoğu’dan gelen müşterilerimizi ağırlamak adına fuara katıldık.
Fuarda yeni ürünlerimizi sergiledik. TKC008SE Valf Arıza Tespit Cihazımızı da yine görücüye çıkardık. Bu ürünümüz Türkiye çapında 50 servis noktasında kullanılıyor. Dünya genelinde de 15 servis noktasına yaklaştık. Bu ürüne ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Bunun dışında TKC004 modelinde basit, elle taşınabilir, portatif arıza tespit cihazımızın yurt dışındaki ilk lansmanını bu fuarda yaptık. Bu ürünümüzün de dünya pazarında kendine önemli bir yer edineceği kanaatindeyiz. Tamirciler 3 – 4 cihaz kullanarak tespit edebilecekleri arızayı sadece TKC004’ü kullanarak tespit edebilecek. Ayrıca bu ürünümüz taşınabilir olması özelliğiyle de büyük kolaylıklar sağlayacak. İstanbul’daki fuarda bu ürünümüze büyük ilgi vardı. Almanya’da da bu ilgiyi perçinleştirmeyi amaçladık.
Haziran ayındaki İstanbul Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırladık. Özellikle burada Orta Afrika ve Güney Amerika’dan gelen müşterilerimiz bizleri memnun etmişti. Bu noktada Automechanika İstanbul’un sektöründe dünyanın en büyük fuarı haline geldiğini söyleyebilirim. Bu da fuarın sönük geçmesine yol açtı. Ülkemizin uyguladığı vize politikalarından dolayı Automechanika İstanbul’un popülaritesinin daha da artacağı kanaatindeyim.
Tülay HACIOĞLU ŞENGÜL
Maysan Mando Genel Müdürü
İlgiden memnunuz
Automechanika Frankfurt Fuarı, otomotiv endüstrisi açısından dünyadaki en büyük buluşma noktalarından biri konumunda yer alıyor.
Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak hem mevcut müşterilerimizle hem de potansiyel müşteri adaylarıyla bir araya gelme açısından bu fuarı çok önemsiyoruz.
Oldukça yoğun bir fuar dönemi oldu. Halihazırda şirket olarak mevcut ürün çeşitliliğimizi farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Otomotiv sektöründeki yeni trendlere paralel, ürünümüzün ağırlığını azaltmaya, sürüş konforunu ve yolcu güvenliğini artırmaya yönelik amortisör sistemleri üzerinde inovatif çalışmalar yürütüyoruz.
Fuar süresince de yeni iş geliştirme süreçlerinde neler yapacağımızı değerlendirme fırsatı da yakalıyoruz. Fuarda önemli iş bağlantıları gerçekleştirdik. Yüz yüze iletişimin fark yarattığını biliyoruz. Fuar süresince ürünlerimize ve Maysan Mando’ya gösterilen ilgiden de son derece memnunuz.
Haziran ayında gerçekleştirilen İstanbul Fuarı’na da katılmıştık. Aynı zamanda Güney Afrika’da gerçekleştirilen Automechanika Johannesburg Fuarı’na da katılım göstermiştik. Avrupa, Amerika ve Afrika gibi coğrafyalar ile zaten iletişim anlamında yakınız. Özetle şirket olarak katma değeri yüksek, ileri teknolojili ve çevreci ürünler üretip ihraç etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Automechanika Frankfurt Fuarı da bizim adımıza son derece verimli geçti diyebilirim.
Hikmet Sami Bilgiç
Turkas Amortisör YK Üyesi
Geleceğe umutla bakıyoruz
Turkas Amortisör olarak yıllardır katılımcısı olduğumuz Automechanika Frankfurt Fuarı’na pandemiden kaynaklanan uzun bir aranın ardından tekrar katılmanın mutluluğunu yaşadık. İhracatımızın yüzde 90’ını gerçekleştirdiğimiz Avrupalı müşterilerimiz ile bir araya gelip iş geliştirme görüşmeleri ve Avrupa’da bugünlerde hissedilen ve kış aylarında daha da artması beklenen resesyon dönemini en az etki ile nasıl geçirebileceğimiz konusunda görüşme fırsatı bulduk. Katılımcısı olduğumuz İstanbul Automechanika Fuarı’na nazaran Frankfurt Fuarı iş anlamında dünyanın her yerinden gelen katılımcılar ve ziyaretçiler sayesinde çok daha iş odaklı ve verimli görüşmelerin yapıldığı bir fuar. Avrupa’dan, Amerika’dan, Avustralya’dan gelen ziyaretçilerin hem ana ürünümüz olan gazlı amortisörlere hem de yeni ürün grubumuz olan hidrolik amortisörlere gösterdikleri ilgi bizler ziyadesi ile mutlu etti. Ülkemizdeki enerji maliyetleri ve ham madde fiyatlarındaki artışa rağmen işimizi en iyi şekilde yapıp, dünyada sektörümüz ile alakalı pazarın ne kadar büyük olduğunu gördüğümüz Frankfurt Fuarı sonrası geleceğe umutla bakıyoruz.
Said KAZANGİL
NSK Group YKB
Yeni fırsatlar oluşabilir
Şirket olarak Eylül itibari ile yılsonuna kadar her ay iki fuar olacak şekilde yoğun bir fuar programının içerisine giriyoruz. Bu yoğun fuar programının başlangıcını otomotiv sektörünün önemli buluşma noktası olan Automechanika Frankfurt fuarı ile yaptık. Fuar pandemiden sonra Avrupa’da yapılan ilk gerçek manada fuar olması nedeni ile çok önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.
Fuarın ilk iki gününü değerlendirdiğimizde Çinli firmaların stant sayısının geçtiğimiz yıllara göre az olması Türk firmaları için önemli bir avantaj sağlayacaktır. İlk iki gün pandemi nedeni ile uzun zamandır görüşemediğimiz mevcut müşterilerimiz ve pandemide tanıştığımız ve yüz yüze görüşemediğimiz müşteriler ile önemli görüşmeler yaptık. Ayrıca bazı yeni kontaklar da edindik. Avrupalı yedek parça ve sistem üreticilerinin müşterilerine yaşattığı tedarik sıkıntıları nedeni ile Türkiye’deki üreticiler için yeni fırsatlar oluşabileceğini yaptığımız görüşmelerde gözlemledik.
Haziran’da yapılan Automechanika İstanbul fuarı ile Automechanika Frankfurt fuarını karşılaştırdığımızda gelen ziyaretçilerin geldiği ülkeler ve arasında farklılıklar var olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul’da CIS ülkeleri ve Ortadoğu’dan daha fazla ziyaretçi aldık. Frankfurt’ta ise Almanya başta olmak üzere Fransa, İtalya, Belçika, İngiltere’den ziyaretçilerimiz oldu. NSK Group olarak, ROTA markası ile uzun yıllardır ticari araçlar, zirai araçlar, iş makinaları ve diğer bazı sektörler için direksiyon, süspansiyon ve dövme parçalar üretiyorduk. Geçtiğimiz yıl itibari ile hidrolik grubunda hidrolik orta kol ve hidrolik direksiyon silindiri de ürün gamımıza ekledik ve üretmeye başladık. Bu ürünleri ilk kez bir yurt dışı fuarda sergileme imkânı bulduk. Ziyaretçilerin bu ürünlere ilgisinden de oldukça memnun kaldık.
Işıl YARGIÇ
Orjin Automotive YK Üyesi
Satış potansiyeli fazlaydı
Fuara ziyaretçi katılımı beklediğimiz düzeye yakın gerçekleşti. Ziyaretlerin kısıtlı olmasının başlıca sebepleri Avrupa’da Rusya’ya yönelik uygulanan ekonomik ambargo ve Çin’den pandemi nedeniyle gelen katılımcı sayısının az olması olarak belirtilebilir. Bunun yanında yeni iş bağlantıları ve müşteriler ile ilişkiler açısından verimli bir fuarı geride bıraktık.
Frankfurt’ta İstanbul Fuarı’na göre bizimle ilgili ziyaretçi sayısı daha az olmasına karşın, buradaki ziyaretçiler daha fazla sektör içinden ve daha fazla satış potansiyeline sahipti. Orjin Automotive olarak fuarda sergilediğimiz yeni ürün olarak Alman binek araçlarına yönelik yaptığımız salıncak kollarını gösterebiliriz. Özellikle Avrupa binek araç parkına parça satışı gerçekleştiren firmalar bu ürünümüze büyük ilgi gösterdiler. Fuar süresince standımızı Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Fas, Tunus ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinden gelen firmalar ile Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika gibi ülkelerin firmaların ziyaret etti.
Deniz ALAGÖZ
T.Ş.T. Lift Amortisör Dış Tic. Md.
Almanya özelliğini kaybediyor
Fuar sakin geçti. Katılımcı sayısı geçen yıllara göre oldukça azaldı. Bazı salonlar kapanmış, bazıları küçültülmüş. Katılımcı sayısı düşük olduğu kadar ziyaretçi sayısı da az. İstanbul’a kıyasla Frankfurt Fuarı çok sönük geçti. Haziran ayında İstanbul’da düzenlenen Automechanika Fuarı’nda bunun 3 – 5 katı daha fazla bir yoğunluk vardı. Automechanika Frankfurt 4 yıldan beri yapılmıyordu. Bu nedenle daha büyük beklentilerimiz vardı. Avrupa’da yaşanan ekonomik krizden dolayı buradaki firmaların arayış içinde olacağı, yeni tedarikçiler bulmaya çalışacağı düşüncesiyle bu fuarın daha yoğun geçeceğini düşünüyorduk. Fuara katılan birçok firmanın beklentisi de bu yöndeydi. Ama bu umutlar hüsranla sonuçlandı. 300’ü aşkın Türk firması var. Bunların hepsi ürünlerini pazarlamaya çalışıyor fakat maalesef talep az. Bence Almanya’daki bu fuar özelliğini kaybediyor. Artık yeni fuar merkezi Türkiye yani İstanbul olacak gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa’dan da Asya’dan da Türkiye’ye bir akım var. Ben Türk fuarlarının Avrupa’daki fuarların önüne geçeceğini düşünüyorum. Firma olarak gazlı amortisör imalatı yapıyoruz. Otomotiv sektöründe 2 bin 600 çeşit araç var ve biz de yeni modeller çıktıkça bunlara yönelik ürün yelpazemizi genişletiyoruz.
Fuar boyunca ağırlıklı olarak Avrupa’dan gelen ziyaretçilerimizi ağırladık. Almanya ve çevre ülkelerden gelen ziyaretçiler fazlaydı. Amerika kıtası ya da Afrika ülkelerinden gelen fazla olmadı.
Biraz önce değindiğim gibi Frankfurt Fuarı özelliğini kaybetmeye başladı. Katılım ve ziyaretçi sayısı azalarak devam ediyor.
Enis ÖZERDEM
Omtec Otomotiv Pazarlama Md.
Verimli bir fuar
Automechanika Frankfurt sektörün hem katılımcı hem ziyaretçi açısından en büyük ve en önemli fuarlarından birisi. Dolayısı ile hem üreticiler hem de distribütörler açısından çok büyük fırsatlar yaratıyor, daha doğrusu yaratması bekleniyor. Bu da her iki taraf için de çok yüksek bir beklenti yaratıyor, oluşan bu yüksek beklentiye rağmen hayal kırıklığı yaşamadığımız bir fuar geçirdik ve beklentilerimiz karşılandı. Covid-19 süresince bir araya gelemediğimiz hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizle görüşme fırsatı yakaladık. Bu kadar önemli bir fuara sektörün yeterince ilgi göstermemesi ise bizi bir taraftan şaşırttı diyebilirim. Fuarları sektörün gidişatını ve müşteri taleplerini anlayıp buna adapte olabilmeye hazırlık yapmak için de fırsat görüyoruz aynı zamanda. Automechanika Frankfurt buna çok uygun bir ortam. Hem ziyaretçi profili hem de oluşturduğumuz ve geliştirdiğimiz işbirlikleri açısından oldukça memnunuz. Omtec olarak tüm Automechanika fuarlarına katılımımızı gerçekleştiriyoruz, Haziran ayında İstanbul’da yapılan fuardan da beklentimiz tüm fuarlardan olduğu gibi yüksekti tabii fakat ziyaretçi ve müşterili profili açısından Automechanika Frankfurt hacmi ile sektörün beklentilerini daha fazla doyuran bir fuar. Kendi hedef kitlemiz ve büyüklük açısından karşılaştırmaya müsait değiller bir noktada. Katıldığımız diğer fuarlarda ağırlıklı olarak belli başlı ülkeler ön plana çıkarken, Automechanika Frankfurt’ta bu ülkeler arasındaki dağılım azalıyor.