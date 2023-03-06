Yavuzlar Dişli hedef büyüttü

Semih AYDIN

Bursa’da 1996 yılında ku­rulan ve günümüzde birçok farklı tipteki dişli üretimi ve ta­laşlı üretim makine yedek parça imalatı gerçekleştiren Yavuzlar Dişli, YDS Technology markası al­tında ürettiği sert kesim makine­leriyle gücüne güç katmayı hedefliyor.

Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağ­lam, Yönetim Kurulu üyeleri Sevgi Yılmaz ve Ozan Demircan firmanın faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini ‘Salı Sohbetle­ri’nde Ekohaber okuyucuları için anlattı. Bursa’da Kayapa Yolu üzerindeki 2 bin metrekaresi ka­palı olmak üzere 3 bin metrekare kapalı alana kurulu fabrikasında, yaklaşık 50 çalışanıyla üretim yapan Yavuzlar Dişli’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, “Yıllık 130 binden fazla pinyon ve zincir ile 35 bin metreyi aşkın dişli üretim kapasitesine sa­hibiz. Ürünlerimizi tescilli marka­mız YDS Dişli işe müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bunlar makine, demir-çelik, mermer, taşıma sis­temleri, otomasyon sistemleri, tekstil ve savunma sanayinde kullanılıyor” dedi.

2022 yatırım yılı oldu

Geçtiğimiz yıl kuruluşlarının 25’inci yılını kutladıklarını anım­satan Sağlam, “2022 bizim için yatırım yılı oldu Makine parkuru­muzu genişlettik ve istihdamı­mızı yüzde 10 artırdık.

Ar-Ge çalışmalarımız netice­sinde gerçekleştirdiğimiz sert kesim makinelerimizin imalatına hız verdik. Tüm yatırımlar netice­sinde 2022’yi ihracatta yeni pa­zarlar bulma ve ihracatımızı artırma noktasında başarılı bir şe­kilde tamamladık” diye konuştu.

İlk ihracatlarını 2010 yılında yaptıklarını kaydeden Serdar Sağlam, “Günümüzde üretimimi­zin yüzde 50’sini 20’den fazla ül­keye satıyoruz.

Bu yıl için ihracatta yüzde 15 artış hedefliyoruz. Cumhuriyeti­mizin 100’üncü yılında hedefimiz üretimimizin yüzde 65’ini 30 ül­keye ihraç etmek” açıklamasında bulundu. Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, karşılaştıkları en önemli sorunların başında ise kalifiye eleman geldiğinin altını çizdi. Sağlam, “İhracat ağırlıklı çalışan firmalar olarak bizler iş bulmakta zorlanmıyoruz.

Asıl problemimiz çalışacak ele­man bulamamakta. Özellikle ara eleman ve yetiştirilmek üzere ele­man bulma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.