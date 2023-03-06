Yavuzlar Dişli hedef büyüttü
Kremayer dişli ve bunun yanında pek çok benzer ihtiyaç kaleminin üretimi konusunda Türkiye’nin lider firmalarından olan Yavuzlar Dişli, 25 yılı aşkın tecrübesiyle makine imalatına da başladı. Firma, YDS Techonology markası altında ürettiği sert kesim makineleriyle piyasadan büyük beğeni topladı.
Semih AYDIN
Bursa’da 1996 yılında kurulan ve günümüzde birçok farklı tipteki dişli üretimi ve talaşlı üretim makine yedek parça imalatı gerçekleştiren Yavuzlar Dişli, YDS Technology markası altında ürettiği sert kesim makineleriyle gücüne güç katmayı hedefliyor.
Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, Yönetim Kurulu üyeleri Sevgi Yılmaz ve Ozan Demircan firmanın faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini ‘Salı Sohbetleri’nde Ekohaber okuyucuları için anlattı. Bursa’da Kayapa Yolu üzerindeki 2 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin metrekare kapalı alana kurulu fabrikasında, yaklaşık 50 çalışanıyla üretim yapan Yavuzlar Dişli’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, “Yıllık 130 binden fazla pinyon ve zincir ile 35 bin metreyi aşkın dişli üretim kapasitesine sahibiz. Ürünlerimizi tescilli markamız YDS Dişli işe müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bunlar makine, demir-çelik, mermer, taşıma sistemleri, otomasyon sistemleri, tekstil ve savunma sanayinde kullanılıyor” dedi.
2022 yatırım yılı oldu
Geçtiğimiz yıl kuruluşlarının 25’inci yılını kutladıklarını anımsatan Sağlam, “2022 bizim için yatırım yılı oldu Makine parkurumuzu genişlettik ve istihdamımızı yüzde 10 artırdık.
Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde gerçekleştirdiğimiz sert kesim makinelerimizin imalatına hız verdik. Tüm yatırımlar neticesinde 2022’yi ihracatta yeni pazarlar bulma ve ihracatımızı artırma noktasında başarılı bir şekilde tamamladık” diye konuştu.
İlk ihracatlarını 2010 yılında yaptıklarını kaydeden Serdar Sağlam, “Günümüzde üretimimizin yüzde 50’sini 20’den fazla ülkeye satıyoruz.
Bu yıl için ihracatta yüzde 15 artış hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hedefimiz üretimimizin yüzde 65’ini 30 ülkeye ihraç etmek” açıklamasında bulundu. Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, karşılaştıkları en önemli sorunların başında ise kalifiye eleman geldiğinin altını çizdi. Sağlam, “İhracat ağırlıklı çalışan firmalar olarak bizler iş bulmakta zorlanmıyoruz.
Asıl problemimiz çalışacak eleman bulamamakta. Özellikle ara eleman ve yetiştirilmek üzere eleman bulma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.