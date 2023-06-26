Uludağ OSB’de Enes Çelik dönemi

Bursa ekonomisinin ve sanayisinin önemli aktörlerinden olan Uludağ OSB’de Genel Kurul süreci tamamlandı. Divan Başkanlığı’nı Aydın Çıkıkçı’nın yaptığı seçime 183 üye katıldı. 2 listenin yarıştığı seçimde geçerli oyların 96’sını alan Enes Çelik Uludağ OSB’nin yeni başkanı seçildi. Aydın Çıkıkçı ise Uludağ OSB Müteşebbis Heyet Başkanı oldu. Uludağ OSB’nin ilk kez seçimli bir genel kurul yaptığını dile getiren Enes Çelik, “Bölge sanayicilerimiz Yönetim Kurulu’nu ve Müteşebbis Heyeti’ni kendisi seçti. Bu da üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırdı” dedi.

Genel Kurul’daki yoğun katılımdan mutluluk duyduklarını kaydeden Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, “Üzerimizdeki sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağız. Bugüne kadar bölgemizde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Seçimlerin bölgemize ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Uludağ OSB’nin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Enes Çelik, Tekin Macit, Emir Kavçin, Muharrem Akyıldız ve Murat Hatipoğlu.