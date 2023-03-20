T.Ş.T. Lift Cezayir pazarına açılıyor

Semih AYDIN

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasında otomotivden mobilyaya kadar amortisörün olduğu her alana geniş ürün çeşitliliğiyle hizmet veren T.Ş.T. Lift Amortisör yeni ihracat pazarlarına açılmak ve mevcut pazarlarındaki konumunu güçlendirmek için fuar faaliyetlerine tam gaz devam ediyor.

Cezayir’de 13 – 16 Mart tarihleri arasında düzenlenen Equip Auto Algeria 2023 Fuarı’na katılan firma Kuzey Afrika’daki ihracat hacmini daha da artıracak görüşmeler gerçekleştirdi.

T.Ş.T Lift Amortisör Dış Ticaret Müdürü Deniz Alagöz, Cezayir’de otomotiv yan sanayi alanında çok fazla yerel üretici olmadığı için bu pazarın farklı ülkelerdeki üreticiler için önemli fırsatlar barındırdığını dile getirdi.

Fuara çok sayıda Türk firmasının yanı sıra Çin ve Fransa’dan da ciddi katılım olduğunu belirten Alagöz, “Üretimi güçlü olan ülkeler bu pazarda kendilerine pay arıyorlar. Cezayir de ülke olarak buna ihtiyaç duyuyor. Dışarıdan gelen her türlü ürünü çok rahatlıkla alabilirler. Çünkü üretici bir ülke değiller. Bu kapsamda fuar hem ziyaretçi sayısı ve müşteri yoğunluğu açısından bizleri oldukça memnun etti” dedi.