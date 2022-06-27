Tekstil ve hazır giyimin ihracat şampiyonları ödüllerini aldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin birlikte düzenlediği ‘2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri’, Uludağ İhracatçı Birlikleri merkez binasında gerçekleştirildi.

Katma değerli üretim, istihdama katkı ve ülke ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

206 firmanın ödüllendirildiği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri Töreni’ne Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, UİB Koordinatör Başkanı-Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve firma temsilcileri katıldı.

Tekstil sektöründe da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., önceki yıl olduğu gibi yine ilk sırayı alırken Fistaş Dış Ticaret Pazarlama A.Ş ile Zorlu Dış Ticaret A.Ş., en başarılı firmalar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., EDT Dış Ticaret A.Ş. ve Öz Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı.

Birlik olarak 2022 yılında da Türk tekstiline katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yeşil üretim ve sürdürülebilir konularında farkındalık oluşturacak projelere öncelik verdiklerini dile getirdi.

BTSO Yönetim Kurulu İbrahim Burkay ise tekstil ve konfeksiyon sektörünün 30 milyar doların üzerinde ihracat ile hem trendleri belirlediğini hem de tekstil dünyada tasarımda söz sahibi bir konumda yer aldığını söyledi. Bursa’nın hem hazır giyim hem de tekstil sektörlerinde en önemli şehirlerin başında geldiğinin altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, “Bursa, İstanbul’a yakın bir senkronizasyonda. Mesafelerin kısaldığı bir ortamda hep birlikte daha çok başarılı işlere imza atacağız” dedi.

206 firma ödüllendirildi

Toplamda 206 firmanın ödüllendirildiği 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri’nde tekstil sektöründen 148, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 58 olmak üzere toplamda 206 firma ödül almaya hak kazandı.

UTİB; tekstil sektöründe en çok ihracat yapan ilk 3 firmayı platin, 13 firmayı altın, 25 firmayı gümüş, 26 firmayı bronz ihracat başarı ödülü ile ödüllendirirken, 81 firmaya da başarılı çalışmalarından dolayı ‘İhracata Katkı Sertifikası’ verdi.

UHKİB ise hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen en çok ihracat yapan ilk 3 firmaya platin, 11 firmaya altın, 19 firmaya gümüş, 23 firmaya da bronz ihracat ödülü verildi.