Seçim bitti sıra ekonomide

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler ile seçim gündeminden etkilenen iş dünyası, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tamamlanmasıyla birlikte ekonomide atılacak adımlara odaklandı. İş insanları, yeni kabinenin döviz kurları, faiz ve enflasyonla mücadeleye yönelik yapacağı hamleleri merak ederken, üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaların desteklenmesini bekliyor.

İbrahim BURKAY

BTSO YK Başkanı ve TOBB YKÜ

Önümüzde yeni bir yüzyıl ve yeni hedefler var

Örnek bir katılım oranıyla giden Türk halkı üstün ferasetiyle tercihini net olarak or­taya koydu. Türkiye’de bir kez daha milli iradenin tecelli ettiği Cumhurbaşkan­lığı seçimlerinde gös­terdiği başarıyla yeni­den milletimizin büyük teveccühünü kazanan Cumhurbaş­kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo­ğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimler Türkiye’nin demokratik olgunluğuna yakışır bir şekilde, son de­rece huzurlu bir ortamda tamamlandı. Seçim süreç­lerini artık geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni bir yüzyıl ve yeni hedefler var. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemi­zin ‘Türkiye Yüzyılı’ he­deflerine ulaş­ması için bugüne kadar ol­duğu gibi yine hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin ardın­dan, gündemin ilk sırasını yine ekonomi oluşturacak. Yeni kabine­nin kurulmasıyla birlikte en kısa sürede üretime, ihracata, istih­dama ve yeni yatırımlara odaklan­mamız çok önemli. Ülkemizin sür­dürülebilir büyüme yolculuğunun daha sağlam adımlarla devam ede­bilmesi için başta kur, enflasyon ve cari açık gibi ekonomideki yapısal sorunlarımıza öncelik vermemiz gerekiyor. Ekonomi yöneti­minin finansman imkan­larını artırma ve maliyet­leri düşürme yönündeki adımlarının önümüz­deki süreçte de devam et­mesini bekliyoruz. Küresel ekonomideki toparlanma­nın hızlanması ile beraber inşal­lah ülkemiz için yepyeni bir atılım dönemi başlayacaktır. Bursa iş dünyası olarak bizler ülkemizin gü­cüne ve potansiyeline inanıyoruz.

Levent ESKİ

DOSAB YK Başkanı

Ekonomi temel gündem olmalı

Milletimizin iradesi san­dığa yansımış, demok­rasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla seçim süreci tamamlan­mıştır.

Bundan sonra, özel sek­tör olarak beklentimiz; ekonomideki temel meselelerimize odaklanmak… Zira sanayide daha iyi noktalara gelmek için hep birlikte yap­mamız gereken çok şey olduğuna inanıyoruz. Ekonomiyi artık te­mel gündem maddemiz yapmalı; daha fazla üretim, daha fazla istih­dam, daha fazla ihracat için gere­ken noktalara hızlıca neşter vur­malıyız. Bizler özel sektör olarak çalışmaya, üretmeye devam edi­yoruz; ancak rekabet gücümüzü güç­lendirmek gerektiğini düşünü­yoruz.

Önümüzdeki süreçte özel­likle enflasyon, kurlardaki gö­rünüm, faizler ve nihayet yapısal re­formlar gibi başlıklarda olumlu tablolar görmeyi ümit ediyoruz.

Erol GÜLMEZ

NOSAB YK Başkanı

Piyasa çok sıkıştı

Seçimler bitti, gerçekten çok zor günler yaşayan Türk ekonomisi herkesin öncelikli ko­nusu olmalı. Artık biz bu ekonomiyi nasıl kurtarırız, para politikasında nasıl bir rahatlama yaratılır diye dü­şünmemiz lazım. Çünkü bankalar kredi vermiyor, piyasa çok sıkıştı. İş dünyası ola­rak bundan sonra ekonominin ön­celikli konu olmasını bekliyoruz.

Ömer Faruk KORUN

HOSAB YK Başkanı

Sanayinin rekabet gücü artırılmalı

Milletimizin iradesiyle tekrar seçilen Cum­hurbaşkanımız Recep Tay­yip Erdoğan’ı ve yeni meclisi oluşturan milletvekillerini teb­rik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Pandemi, deprem gibi zorlu süreçlerden geçtik­ten sonra girdiğimiz seçim atmosferin­den bir an önce çıkıp, reel sektörün uzunca süredir ötelenen konula­rına eğilmek, bu konuları baş gündem maddesi yapmak ge­rektiğini düşünüyoruz. Zira, kur seviyesi, faizlerde gelinen durum, finansmana erişmekteki güçlük­ler, enflasyon gibi temel başlık­larda hızlı adım atılacağını umuyoruz.

Bundan sonraki süreçte hep birlikte daha fazla üret­mek, istihdam yaratmak ve dış satım için çalışmalıyız. Bu­nun için de sanayinin rekabet gücünü arttırmalı, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir ülke hedefimize emin adımlarla bera­berce yürümeliyiz.

Yalçın TOY

Kayapa OSB YK Başkanı

Ekonomiyi daraltan konular düzeltilmeli

Türkiye dün­yada demok­rasi sınavını başa­rıyla geçti. Seçim öncesi piyasalar­daki gerginlik, kredilere ulaşa­mama gibi ekonomiyi daraltan konuların seçim sonrası ilk iş ola­rak düzelmesini beklemekteyiz.

Özer MATLI

Bursa TB YKB

Daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız

Türk halkı seçimlerde sandığa gi­derek iradesini ortaya koydu. Büyük bir demokratik olgunluk içeri­sinde gerçekleşen seçimlerde halkımız, Türkiye’nin ne denli köklü demokrasi gele­neğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne ser­miştir. Yüksek katılımla ger­çekleşen seçimlerin ardından 28. dö­nemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak milletvekil­lerimizle ikinci tura kalan Cumhur­başkanı seçiminde halkımızın tevec­cühü ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Re­cep Tayyip Erdoğan’ı tebrik edi­yor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile ol­masını temenni ediyorum.

Türk halkı siyasi istikrarın ol­madığı bir yerde ekonomik istik­rarın ve güvenin mümkün olma­yacağı bilinciyle tercihini kullandı. Artık ülkemizin temel sorunlarına yoğunlaşma zamanı.

Zaman kaybetmeden oluştu­rulacak Bakanlar Kurulu’ndan temennimiz, reel sektörün yatı­rım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını artıracak destekleri bir an önce hayata geçirmesidir.

Türk iş dünyası olarak bizler bu­güne kadar olduğu gibi Cumhuriyeti­mizin yeni yüzyılında da üzerimize düşeni yaparak daha müreffeh bir Türkiye için tüm gücümüzle çalış­mayı sürdüreceğiz.

Buğra KÜÇÜKKAYALAR

BUSİAD YK Başkanı

Üretimin artmasını umuyoruz

Deprem, Rusya-Ukrayna Savaşı ve seçim dönemine giren ülkemizin ekonomisi de güven, öngörülebilirlik ve istikrar üçlüsü açısından sorunlar yaşamıştır. Seçim sürecinin bitmesiyle birlikte, ekonomi için olmazsa olmaz olan bu psikolojik faktörlerin bir an önce yoluna girmesini ve üretim hızımızın artmasını umuyoruz. Dövizde denge ve finansa ulaşımda kolaylık sağlanmasıyla birlikte, Türk iş insanı yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir. Bunu BUSİAD olarak yaptığımız İktisadi Yönelim Anket’lerinin sonuçlarında da görüyoruz.

Rasim ÇAĞAN

BOSİAD YK Başkanı

Ekonomi serbest piyasa koşullarına döndürülmeli

Ben Türkiye’nin ekonomik krizde olan bir ülke olduğunu düşünmüyorum. İlk çeyrekte yüzde 4 büyüyen bir ekonomi için ‘krizde’ demek doğru olmaz. Ancak mevcut durumda, yüksek enflasyon altında büyüyen fakat kalkınma ile ilgili problemleri olan, refahın tüm kesimlere dağılmadığı bir ekonomimizin olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizde hayat pahalılığı, cari açık ve kamu açığı sorunumuz var. Seçim kaygısı nedeniyle serbest piyasa şartlarının dışına çıkmış olan ekonomiyi tekrar serbest piyasa koşullarına döndürmeliyiz.

Politika faizlerini bir miktar arttırıp, döviz üzerindeki baskıyı kademeli olarak düşürerek rekabetçi kur ile cari açığımızı düşürmeli ve olası döviz krizinin önüne geçmeliyiz.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YK Başkanı

Yapısal reformlar gündeme alınmalı

Milletimizin teveccühüyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sa­yın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Milletimiz, 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta yüksek katılım sağ­layarak demokrasi geleneğimize yakışır şekilde önemli bir mesaj ver­miştir. Seçim sonucunun ülkemize ve mil­letimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim gündemi geride kaldığına göre asıl günde­mimiz olan ekonomiye daha fazla odakla­nacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha müreffeh bir Türkiye için daha fazla çalışma ve üretme zamanı. Küresel piyasa­larda yaşanan daralmanın da etkisiyle, 2023 yılı iş dünyamız için zorluklarla baş­ladı. Küresel enerji piyasasında sürege­len kriz, enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik ihracatçımızın rekabet gü­cünü etkiledi. Diğer yandan girdi maliyet­leri de üretim planlarımızı gözden geçir­memizi gerektirdi. Mevcut kırılgan küresel ortamı da göz önünde bulundurduğu­muzda ekonomide öngörülebilirliğin art­ması ve sorun teşkil eden başlıklara yöne­lik daha etkin çözümlerin üretilmesi iş dünyamızın başarı ivmesini yükselte­cektir. İş dünyamızın da beklentileri doğrultusunda yeni bir yön verilecek makroekonomik yol haritasıyla yatırım or­tamı da mutlak suretle iyileşecektir. Çıta­mızı yükseltme azminin yanı sıra sürdürüle­bilir büyüme artışı hedefiyle ülke ekonomimizi güçlendirecek yeni yapısal re­formların gündeme alınmasını bekliyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme odaklı he­deflerine ulaşması için üretimden gelen gü­cümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Engin ÇETİNER

GÖRSİAD YK Başkanı

Faiz - enflasyon dengesi sağlanmalı

Seçimin ardından ekonomide faiz – enflasyon dengesini sağlayacak adımlar atılmalı. Üreticilere kredi kolay­lığı, ihracatçıyı zor duruma düşüren döviz kurundaki ser­best piyasa ile banka kurundaki fark azal­tılmalı. Mümkünse ihracat döviz kuru be­lirlenmeli. Yatırım yapan ihracatçı firmalara uygun faizli uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı. Aksi durumda Tür­kiye’nin ihracat rakamlarında azalma meydana gelebilir.

Hakan SÖĞÜNMEZ

KSİAD YK Başkanı

Ekonomik veriler düzelmeli

Seçim bitti. Ülkemiz ol­ması gerekenden fazla zaman kaybetti. Seçim bittiğine göre taş­ların bir an önce yerine oturmasını te­menni ediyoruz. İş insanları olarak eko­nomik verilere ve bunların gidişatına bakıyoruz. Son dönemde özellikle ihra­catçı firmalar çok fazla mağduriyet yaşa­dılar. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bunun yanında kurlarda bir be­lirsizlik hakim. Merkez Bankası, Kapalıçarşı ve serbest piyasa olmak üzere üç farklı kur oluştu. Bu yüzden acilen kurların düzeltilmesi ve stabil hale gelmesi gerekiyor. Bunun akabinde faizin doğal sürecine bırakıl­ması gerekiyor. Özel bankalar kredilerde yüzde 35 civarında faiz uygularken, bu durum kamu bankalarında yüzde 12 civa­rında. Ancak buna rağmen krediye ulaş­makta zorluk yaşıyoruz. Ekonomik veriler olumlu olursa biz üreticiler olarak hızlı bir şekilde ülkemize katkı sunarız.

Ramazan KAYA

MARSİFED YK Başkanı

Popülist yaklaşımlardan vazgeçilmeli

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin huzur içinde gerçekleşmiş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekillerini kutluyorum.

Ekonominin başına hem yurt içine hem de yurt dışına güven verecek bir kişi getirilmelidir.

Öncellikle kısa vadeden ziyade, 5 yıllık bir çalışma planı ve uygulama takvimi ortaya konmalı ve popülist yaklaşımlardan vazgeçilmelidir.

Uygulanan para ve maliye politikaları değiştirilmeli, TCMB’nin bağımsızlığı sağlanmalı ve enflasyonu düşürmeye odaklanmalıdır.

Kur üstündeki baskılar, kademeli olarak hafifletilmelidir. İhracatçılara getirilen kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Yeni bir sanayileşme programı devreye alınmalı, yüzde 3’lerde olan yüksek teknoloji ihracatımızın payını arttırmak için teşvikler arttırılmalıdır.

Osman Güler

IBIA YK Başkanı

Belirsizlikler ortadan kalkmalı

Ülke olarak Cumhurbaşkanlığı se­çimi ile TBMM 28. dönem milletve­killiği seçimlerini tamamladık. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olma­sını diliyoruz. İş dünyası olarak bundan sonra eko­nominin öncelikli konu ol­masını bekliyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalkması, yatırım ortamının gibi konulara öncelik verilmelidir

Murat KAYA

GESİAD YK Başkanı

Ekonomik istikrar sağlanmalı

Seçimlerin hemen ardından ilk iş olarak ülke ekonomisinin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası bankalar vasıtasıyla kredi ve finansmana ulaşmakta zorlanıyor. İlk önce ekonomik istikrarın sağlanması için adımlar atılmalı ve iş dünyasının yaşadığı zorluklara el atılarak önü açılmalı. Doğru gündemlerle bugünleri hep birlikte atlatabiliriz.

Alparslan ŞENOCAK

MÜSİAD Bursa Şb. Bşk.

Ülkemiz için hep beraber üreteceğiz

Devletimize ve milletimize hayırlı ol­sun. Milletimiz istikrardan yana ira­desini açık ve net bir şekilde ortaya koy­muştur. Sayın Cumhurbaş­kanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı ön­cülüğünde, MÜSİAD ailemizin her bir ferdiyle başta Bursa’mız olmak üzere hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl; güçlü ve büyük Türkiye’nin yüzyılıdır.

Şeyda ŞENÇAYIR

BUİKAD YK Başkanı

Ekonomide kadın sayısı artırılmalı

Türkiye olarak demokrasinin gereği olan bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Öncelikle sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tam bağımsız, ekonomik ve sosyal yönden güçlü bir Tür­kiye için birlik ve beraberlik zamanı oldu­ğunu düşünüyorum. Ülkemizin acil çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesi en elzem isteğimizdir. Mevcut ekonomimizin du­rumu, hepimizin de bildiği gibi ciddi sorun­lar barındırıyor. Yüksek enflasyonun ya­rattığı hayat pahalılığı, dö­viz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve piyasada yaşanan sıkıntısı, güven ve istikrar ortamı eksik­liği, hızlıca bu sorunların çözülmesini isti­yoruz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında, ülke ekonomimizde yer alan kadın sayısı­nın artırılması öncelikli çalışma konuların­dan biri olmalıdır. Girişimci kadın sayısının artırılması, şirket yönetim kurullarındaki kadın sayısının fazlalaşması ve siyasi arena­daki kadın temsilci sayısının hakkettiği de­ğere ulaşarak artırılması ülke ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken biz iş dünyası ve iş kadınları olarak Atatürk ‘ün muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ça­lışmaya devam ediyor olacağız.

Şeref DEMİR

İMSİAD YK Başkanı

Krediler ulaşabilir olmalı

Seçim atmosferinin ortadan kalka­rak ülkemizin istikrara yeniden ka­vuşması önemli. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini dili­yorum. İhtiyaç ve konut kredilerinin ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Finansmana ulaşımının kolaylaştırılması ile piyasala­rın rahatlayacağını düşünüyorum.

Ömer Yıldız

BEKSİAD YK Başkanı

İhracatın önü açılmalı

28 Mayıs’ta tamamlanan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonrasında reel sektörün beklentisi ekonominin ilk gündem konusu olarak ele alınması ve gerekli adımların atılmasıdır.

İhracatın önünü açacak, piyasaları rahatlatacak adımlar önümüzü açacaktır. Döviz kurlarında ikili fiyatların ortadan kalkması üreticilerin ve ticaret erbaplarının elini güçlendirecektir.

Fatih ŞAKİR

BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı

Türkiye’nin önü açık

İş dünyasının en büyük beklentisi istikrarın sağ­lanması. Seçimlerin tamamlanması ile belirsizlik ortadan kalkacak, herkes işine bakacaktır. Tür­kiye’nin önü açık diye düşünüyorum. İnşal­lah hep birlikte geleceğimize doğru güçlü adımlarla yürüyüşümüze devam edeceğiz.

Zarif ALP

RUMELİSİAD YK Başkanı

Yatırım ortamı iyileştirilmeli

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı teb­rik ediyorum. Seçimlerin tamamlanmasıyla bir­likte artık belirsizlik ortamı da sona ermiş oldu. Şimdi ekonomi gündemine odaklanmamız gere­kiyor. Beklentimiz, istikrarlı ve dengeli bir ekono­mik kalkınmanın devam et­mesi olacaktır. Ekonomi poli­tikalarının yeniden belirlen­mesi ile beraber enflasyon kur makasının daraltılması, yatırım ortamının iyileştiril­mesi ve finansmana erişimin ko­laylaştırılması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasında. Sanayi bölgelerinin oluşturulması, ar­tırılması ve sanayi bölge yönetmenliklerinin göz­den geçirilerek en fazla 3 yıl içinde sanayi bölgele­rinde yer alanların yatırım yapmasının zorunluluk olması, sanayi bölgelerinin ranttan çı­karılması için gerekenlerin yapılması gerekiyor, bu konu çok önemli.

Erdinç ACAR

ARSİYAD YK Başkanı

Çalışmaya ihtiyacımız var

Seçimler bitti. Bun­dan sonra tabii ki işe ve çalışmaya ihtiyacımız var. Önceli­ğimiz kesinlikle ekonomi olmalı. Çünkü gün so­nunda herkesin evine ek­mek götürmesi gerekiyor. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle yapmalıyız.

Nermin CEYHAN

TEKSİDER YK Başkanı

Tedbirlere öncelik verilmeli

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardın­dan seçim süreci tamamlandı. Sonuçla­rın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerden dolayı piyasalarda biraz durgunluk ile finansmana ulaşmakta sıkıntılar oluş­muştu. Bundan sonraki sü­reçte belirsizlikleri ortadan kaldıracak, piyasaları rahatlatacak, en­flasyonu kontrol atına alacak ekonomik tedbirlere öncelik verilmesini bekliyoruz.

İdris DOĞRUL

BİSİAD YK Başkanı

Uzun vadeli planlar desteklenmeli

Yeni sistemde Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri önemli politik olaylardır. Seçmen kararı vermiş, sandığa yansıtmıştır.

Bu seçimler, Türkiye'nin en üst düzeydeki siyasi pozisyonu olan Cumhurbaşkanını belirlemiştir.

Seçimler genellikle yoğun bir politik mücadeleye sahne oldu. Kendi vizyonlarını, politika önerilerini ve liderlik niteliklerini vurguladılar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin iç politikasını, dış ilişkilerini ve ekonomisini etkileyebilecek önemli bir dönüm noktasındır.

Milletvekilliği seçimlerinde ise vatandaşların temsilcilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi ve siyasi partilerin politikalarının ve liderlerinin değerlendirildiği bir sürece sahne oldu. Milletvekilliği seçimleri, ülkedeki siyasi dengeyi de gözler önüne serdi. Vekil listelerinin vatandaşın tercih noktasında, istenilen listeler olmadığı gözden kaçırmamak gerekir.

Her iki seçim de Türkiye'nin demokratik sürecinde önemli bir rol oynadı ve vatandaşların siyasi tercihlerini ortaya koydu. Seçimlerde ki sonuçlar, ülkedeki siyasi gelişmeleri ve yönelimleri belirlemede etkili olabilir ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede önemli bir faktör olarak görülebilir.

Türkiye'de hükümetin ekonomide ivedilikle çözüm bulması gereken bazı önemli konular şunlar olabilir:

1. Enflasyon ve Mali İstikrar: Yüksek enflasyon, ekonomik istikrarı tehdit eden bir sorundur. Hükümetin enflasyonu kontrol altına alacak politikaları uygulayarak fiyat istikrarını sağlaması gerekmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir bir mali politika izlemek, bütçe açıklarını azaltmak ve kamu borçlarını yönetmek de önemli bir konudur.

2. İstihdam ve Ekonomik Büyüme: İşsizlik oranının düşürülmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi, hükümetin öncelikli hedefleri arasında olmalıdır. İş dünyası, istikrarlı bir ekonomik ortamın oluşturulması ve iş yaratma potansiyelini artıracak teşviklerin sağlanması konusunda beklentilerini dile getirebilir.

3. Yabancı Yatırımların Çekilmesi: Hükümetin yabancı yatırımları teşvik edici politikalar izlemesi, ekonomiye döviz girişini artırabilir ve istihdam yaratma potansiyelini güçlendirebilir. İş dünyası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokratik engellerin azaltılması ve yabancı yatırımcıların güvenini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını bekleyebilir.

4. Sektörel Sorunlara Çözüm: Hükümetin, özellikle enerji, tarım, sanayi, turizm gibi stratejik sektörlerde yaşanan sorunlara çözüm bulması beklenir. Bu sektörlerdeki rekabetçilik, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında adımlar atılması, iş dünyası tarafından olumlu karşılanabilir.

İş dünyasının beklentileri, istikrarlı bir ekonomik ortam, şeffaf ve adil bir iş yapma ortamı, düşük maliyetler, rekabetçi vergi politikaları, altyapı yatırımları ve hukukun üstünlüğünün sağlanması gibi faktörlere odaklanabilir. Ayrıca, politika belirsizliğinin azaltılması, uzun vadeli planlamaların desteklenmesi ve iş dünyasının görüşlerinin alınması da önemli beklentiler arasında yer alabilir.

Yavuz KAZANGİL

TOSYÖV Bursa YK Başkanı

Ekonomi istikrar bekliyor

Seçimler geride kaldı, ekonomi istikrar bekliyor. Ekonomi artık herkesin öncelikli konusu oldu. Enflasyon, kur artışları gibi konular uzun vadeli planlarla hareket ederek kontrol altına alınmalı, sıkıntılar giderilmeli.

Emre YILDIZ

ASKON Bursa Şube Başkanı

Piyasalara hareket gelecektir

Öncelikle 2023 Seçim sonuçla­rının ülkemize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlı, uğurlu olma­sını diliyorum. Yeni dönemde ülkemiz için yüksek enflasyonun eko­nomi gündemimiz­den çıktığı, yatırımla­rın, üretimin ve ihracatın arttığı bir dönem olmasını diliyorum. İstikrar ve güven ortamının seçimlerin ülke gündeminden çıkması ile tekrar oluşması piyasalara hareketlilik getirecektir. Cumhurbaşkanımıza yeni dönemde başarılar di­liyorum. Hep birlikte ülkemizin daha güçlü ol­ması için çalışmaya devam edeceğiz.

Yusuf ŞEHİTOĞLU

İMDER YK Başkanı

Kaynak problemi çözülmeli

Öncelikle seçimlerin memle­ketimize hayırlı olmasını di­liyorum. Seçim gündemi tüm masalardaydı ve hayat durdu diyebilirim. Artık hepimizin işimize odaklanması gerekmektedir.

İlk olarak ekonominin en önemli unsuru olan uluslararası güven duygusunu tesis edecek bir is­min ekonominin başına geçmesi gerekmektedir. Rasyonel ve piyasadan kopuk olmayan, hazineye yük getirmeyen çözümlerle ilerleyerek önce­likli kaynak probleminin çözülmesi gerekmek­tedir. Finans kurumları böylece üzerlerindeki maliyet baskısından kurtulacaktır. Diğer taraftan üretimin arttırılması, tedarik zincirinde ham madde ve yarı mamulün iç piyasaya tedarikinin kesilmemesinin sağlanması gerekmektedir. Kay­nak ve tedarik zinciri tarafında çözüm bulunan üreticiler kur baskısından kurtulacaktır. Çünkü enflasyon arttıkça üretici kapasite düşürüyor, kapasite düşürdükçe az olan kıymetli oluyor, fi­yat artışları tetikleniyor, ihtiyacı olmayanlar farklı al-sat ticaretlerine giriyor ve en önemlisi iş­sizlik tetikleniyor. Çözüm asgari ücreti artırmak değil fiyatlar genel seviyesini kontrol altına ala­bilmektir.

M. Ali Ertan HOŞGÖR

TÜMSİAD Bursa Şb. Bşk.

Daha çok üretmeliyiz

28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı se­çim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

Ülkemiz ekonomisinin is­tikrarlı şekilde büyüme­sini devam ettirerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 ora­nında büyüdüğünü görmek­teyiz.

Piyasalara istikrarın yansıması olan bu rakamları, daha çok üreterek muha­faza etmeli, Türkiye Yüzyılı’nı bu minval üzere inşa etmeliyiz.

Hasan EKER

TÜRSAB Genel Başkan Yrd.

Belirsizlik kaldırılmalı

Seçimlerden dolayı biraz durgunluk oluşmuştu, belirsizlikler söz konusuydu. Artık seçim­ler geride kaldı. Bu seçim sonucunda her­kesin seçilen yönetimi des­teklemesi ve ekonomide de bir an önce taşların yerine oturmasıyla iş dünyasının önündeki belirsizlik kaldırıl­malı. Üretmeye ve istihdamı devam et­tirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeni seçilen hükümetimizin desteklenmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edil­mesi gerekiyor.