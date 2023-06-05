Seçim bitti sıra ekonomide
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte iş dünyasında gözler ekonomiye çevrildi. Bursa iş dünyası ekonomiye vurgu yaparak, enflasyonla mücadele ve rekabetçi kur beklentilerini dile getirdiler.
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler ile seçim gündeminden etkilenen iş dünyası, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun tamamlanmasıyla birlikte ekonomide atılacak adımlara odaklandı. İş insanları, yeni kabinenin döviz kurları, faiz ve enflasyonla mücadeleye yönelik yapacağı hamleleri merak ederken, üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmaların desteklenmesini bekliyor.
İbrahim BURKAY
BTSO YK Başkanı ve TOBB YKÜ
Önümüzde yeni bir yüzyıl ve yeni hedefler var
Örnek bir katılım oranıyla giden Türk halkı üstün ferasetiyle tercihini net olarak ortaya koydu. Türkiye’de bir kez daha milli iradenin tecelli ettiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği başarıyla yeniden milletimizin büyük teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Seçimler Türkiye’nin demokratik olgunluğuna yakışır bir şekilde, son derece huzurlu bir ortamda tamamlandı. Seçim süreçlerini artık geride bıraktık. Şimdi önümüzde yeni bir yüzyıl ve yeni hedefler var. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ülkemizin ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerine ulaşması için bugüne kadar olduğu gibi yine hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin ardından, gündemin ilk sırasını yine ekonomi oluşturacak. Yeni kabinenin kurulmasıyla birlikte en kısa sürede üretime, ihracata, istihdama ve yeni yatırımlara odaklanmamız çok önemli. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunun daha sağlam adımlarla devam edebilmesi için başta kur, enflasyon ve cari açık gibi ekonomideki yapısal sorunlarımıza öncelik vermemiz gerekiyor. Ekonomi yönetiminin finansman imkanlarını artırma ve maliyetleri düşürme yönündeki adımlarının önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyoruz. Küresel ekonomideki toparlanmanın hızlanması ile beraber inşallah ülkemiz için yepyeni bir atılım dönemi başlayacaktır. Bursa iş dünyası olarak bizler ülkemizin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz.
Levent ESKİ
DOSAB YK Başkanı
Ekonomi temel gündem olmalı
Milletimizin iradesi sandığa yansımış, demokrasi geleneğimize yakışır bir olgunlukla seçim süreci tamamlanmıştır.
Bundan sonra, özel sektör olarak beklentimiz; ekonomideki temel meselelerimize odaklanmak… Zira sanayide daha iyi noktalara gelmek için hep birlikte yapmamız gereken çok şey olduğuna inanıyoruz. Ekonomiyi artık temel gündem maddemiz yapmalı; daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat için gereken noktalara hızlıca neşter vurmalıyız. Bizler özel sektör olarak çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz; ancak rekabet gücümüzü güçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.
Önümüzdeki süreçte özellikle enflasyon, kurlardaki görünüm, faizler ve nihayet yapısal reformlar gibi başlıklarda olumlu tablolar görmeyi ümit ediyoruz.
Erol GÜLMEZ
NOSAB YK Başkanı
Piyasa çok sıkıştı
Seçimler bitti, gerçekten çok zor günler yaşayan Türk ekonomisi herkesin öncelikli konusu olmalı. Artık biz bu ekonomiyi nasıl kurtarırız, para politikasında nasıl bir rahatlama yaratılır diye düşünmemiz lazım. Çünkü bankalar kredi vermiyor, piyasa çok sıkıştı. İş dünyası olarak bundan sonra ekonominin öncelikli konu olmasını bekliyoruz.
Ömer Faruk KORUN
HOSAB YK Başkanı
Sanayinin rekabet gücü artırılmalı
Milletimizin iradesiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve yeni meclisi oluşturan milletvekillerini tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Pandemi, deprem gibi zorlu süreçlerden geçtikten sonra girdiğimiz seçim atmosferinden bir an önce çıkıp, reel sektörün uzunca süredir ötelenen konularına eğilmek, bu konuları baş gündem maddesi yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Zira, kur seviyesi, faizlerde gelinen durum, finansmana erişmekteki güçlükler, enflasyon gibi temel başlıklarda hızlı adım atılacağını umuyoruz.
Bundan sonraki süreçte hep birlikte daha fazla üretmek, istihdam yaratmak ve dış satım için çalışmalıyız. Bunun için de sanayinin rekabet gücünü arttırmalı, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir ülke hedefimize emin adımlarla beraberce yürümeliyiz.
Yalçın TOY
Kayapa OSB YK Başkanı
Ekonomiyi daraltan konular düzeltilmeli
Türkiye dünyada demokrasi sınavını başarıyla geçti. Seçim öncesi piyasalardaki gerginlik, kredilere ulaşamama gibi ekonomiyi daraltan konuların seçim sonrası ilk iş olarak düzelmesini beklemekteyiz.
Özer MATLI
Bursa TB YKB
Daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız
Türk halkı seçimlerde sandığa giderek iradesini ortaya koydu. Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen seçimlerde halkımız, Türkiye’nin ne denli köklü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yüksek katılımla gerçekleşen seçimlerin ardından 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak milletvekillerimizle ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçiminde halkımızın teveccühü ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Türk halkı siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olmayacağı bilinciyle tercihini kullandı. Artık ülkemizin temel sorunlarına yoğunlaşma zamanı.
Zaman kaybetmeden oluşturulacak Bakanlar Kurulu’ndan temennimiz, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını artıracak destekleri bir an önce hayata geçirmesidir.
Türk iş dünyası olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da üzerimize düşeni yaparak daha müreffeh bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.
Buğra KÜÇÜKKAYALAR
BUSİAD YK Başkanı
Üretimin artmasını umuyoruz
Deprem, Rusya-Ukrayna Savaşı ve seçim dönemine giren ülkemizin ekonomisi de güven, öngörülebilirlik ve istikrar üçlüsü açısından sorunlar yaşamıştır. Seçim sürecinin bitmesiyle birlikte, ekonomi için olmazsa olmaz olan bu psikolojik faktörlerin bir an önce yoluna girmesini ve üretim hızımızın artmasını umuyoruz. Dövizde denge ve finansa ulaşımda kolaylık sağlanmasıyla birlikte, Türk iş insanı yatırımlarına hız kesmeden devam edecektir. Bunu BUSİAD olarak yaptığımız İktisadi Yönelim Anket’lerinin sonuçlarında da görüyoruz.
Rasim ÇAĞAN
BOSİAD YK Başkanı
Ekonomi serbest piyasa koşullarına döndürülmeli
Ben Türkiye’nin ekonomik krizde olan bir ülke olduğunu düşünmüyorum. İlk çeyrekte yüzde 4 büyüyen bir ekonomi için ‘krizde’ demek doğru olmaz. Ancak mevcut durumda, yüksek enflasyon altında büyüyen fakat kalkınma ile ilgili problemleri olan, refahın tüm kesimlere dağılmadığı bir ekonomimizin olduğunu düşünüyorum. Ekonomimizde hayat pahalılığı, cari açık ve kamu açığı sorunumuz var. Seçim kaygısı nedeniyle serbest piyasa şartlarının dışına çıkmış olan ekonomiyi tekrar serbest piyasa koşullarına döndürmeliyiz.
Politika faizlerini bir miktar arttırıp, döviz üzerindeki baskıyı kademeli olarak düşürerek rekabetçi kur ile cari açığımızı düşürmeli ve olası döviz krizinin önüne geçmeliyiz.
Nilüfer ÇEVİKEL
DOSABSİAD YK Başkanı
Yapısal reformlar gündeme alınmalı
Milletimizin teveccühüyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Milletimiz, 14 Mayıs’ta ve 28 Mayıs’ta yüksek katılım sağlayarak demokrasi geleneğimize yakışır şekilde önemli bir mesaj vermiştir. Seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim gündemi geride kaldığına göre asıl gündemimiz olan ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha müreffeh bir Türkiye için daha fazla çalışma ve üretme zamanı. Küresel piyasalarda yaşanan daralmanın da etkisiyle, 2023 yılı iş dünyamız için zorluklarla başladı. Küresel enerji piyasasında süregelen kriz, enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik ihracatçımızın rekabet gücünü etkiledi. Diğer yandan girdi maliyetleri de üretim planlarımızı gözden geçirmemizi gerektirdi. Mevcut kırılgan küresel ortamı da göz önünde bulundurduğumuzda ekonomide öngörülebilirliğin artması ve sorun teşkil eden başlıklara yönelik daha etkin çözümlerin üretilmesi iş dünyamızın başarı ivmesini yükseltecektir. İş dünyamızın da beklentileri doğrultusunda yeni bir yön verilecek makroekonomik yol haritasıyla yatırım ortamı da mutlak suretle iyileşecektir. Çıtamızı yükseltme azminin yanı sıra sürdürülebilir büyüme artışı hedefiyle ülke ekonomimizi güçlendirecek yeni yapısal reformların gündeme alınmasını bekliyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir büyüme odaklı hedeflerine ulaşması için üretimden gelen gücümüzle katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Engin ÇETİNER
GÖRSİAD YK Başkanı
Faiz - enflasyon dengesi sağlanmalı
Seçimin ardından ekonomide faiz – enflasyon dengesini sağlayacak adımlar atılmalı. Üreticilere kredi kolaylığı, ihracatçıyı zor duruma düşüren döviz kurundaki serbest piyasa ile banka kurundaki fark azaltılmalı. Mümkünse ihracat döviz kuru belirlenmeli. Yatırım yapan ihracatçı firmalara uygun faizli uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı. Aksi durumda Türkiye’nin ihracat rakamlarında azalma meydana gelebilir.
Hakan SÖĞÜNMEZ
KSİAD YK Başkanı
Ekonomik veriler düzelmeli
Seçim bitti. Ülkemiz olması gerekenden fazla zaman kaybetti. Seçim bittiğine göre taşların bir an önce yerine oturmasını temenni ediyoruz. İş insanları olarak ekonomik verilere ve bunların gidişatına bakıyoruz. Son dönemde özellikle ihracatçı firmalar çok fazla mağduriyet yaşadılar. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bunun yanında kurlarda bir belirsizlik hakim. Merkez Bankası, Kapalıçarşı ve serbest piyasa olmak üzere üç farklı kur oluştu. Bu yüzden acilen kurların düzeltilmesi ve stabil hale gelmesi gerekiyor. Bunun akabinde faizin doğal sürecine bırakılması gerekiyor. Özel bankalar kredilerde yüzde 35 civarında faiz uygularken, bu durum kamu bankalarında yüzde 12 civarında. Ancak buna rağmen krediye ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Ekonomik veriler olumlu olursa biz üreticiler olarak hızlı bir şekilde ülkemize katkı sunarız.
Ramazan KAYA
MARSİFED YK Başkanı
Popülist yaklaşımlardan vazgeçilmeli
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin huzur içinde gerçekleşmiş olmasını memnuniyetle karşılıyor ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve milletvekillerini kutluyorum.
Ekonominin başına hem yurt içine hem de yurt dışına güven verecek bir kişi getirilmelidir.
Öncellikle kısa vadeden ziyade, 5 yıllık bir çalışma planı ve uygulama takvimi ortaya konmalı ve popülist yaklaşımlardan vazgeçilmelidir.
Uygulanan para ve maliye politikaları değiştirilmeli, TCMB’nin bağımsızlığı sağlanmalı ve enflasyonu düşürmeye odaklanmalıdır.
Kur üstündeki baskılar, kademeli olarak hafifletilmelidir. İhracatçılara getirilen kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Yeni bir sanayileşme programı devreye alınmalı, yüzde 3’lerde olan yüksek teknoloji ihracatımızın payını arttırmak için teşvikler arttırılmalıdır.
Osman Güler
IBIA YK Başkanı
Belirsizlikler ortadan kalkmalı
Ülke olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile TBMM 28. dönem milletvekilliği seçimlerini tamamladık. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. İş dünyası olarak bundan sonra ekonominin öncelikli konu olmasını bekliyoruz. Belirsizliklerin ortadan kalkması, yatırım ortamının gibi konulara öncelik verilmelidir
Murat KAYA
GESİAD YK Başkanı
Ekonomik istikrar sağlanmalı
Seçimlerin hemen ardından ilk iş olarak ülke ekonomisinin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası bankalar vasıtasıyla kredi ve finansmana ulaşmakta zorlanıyor. İlk önce ekonomik istikrarın sağlanması için adımlar atılmalı ve iş dünyasının yaşadığı zorluklara el atılarak önü açılmalı. Doğru gündemlerle bugünleri hep birlikte atlatabiliriz.
Alparslan ŞENOCAK
MÜSİAD Bursa Şb. Bşk.
Ülkemiz için hep beraber üreteceğiz
Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Milletimiz istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmalı öncülüğünde, MÜSİAD ailemizin her bir ferdiyle başta Bursa’mız olmak üzere hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl; güçlü ve büyük Türkiye’nin yüzyılıdır.
Şeyda ŞENÇAYIR
BUİKAD YK Başkanı
Ekonomide kadın sayısı artırılmalı
Türkiye olarak demokrasinin gereği olan bir seçim dönemini daha geride bıraktık. Öncelikle sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tam bağımsız, ekonomik ve sosyal yönden güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik zamanı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin acil çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesi en elzem isteğimizdir. Mevcut ekonomimizin durumu, hepimizin de bildiği gibi ciddi sorunlar barındırıyor. Yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve piyasada yaşanan sıkıntısı, güven ve istikrar ortamı eksikliği, hızlıca bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında, ülke ekonomimizde yer alan kadın sayısının artırılması öncelikli çalışma konularından biri olmalıdır. Girişimci kadın sayısının artırılması, şirket yönetim kurullarındaki kadın sayısının fazlalaşması ve siyasi arenadaki kadın temsilci sayısının hakkettiği değere ulaşarak artırılması ülke ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken biz iş dünyası ve iş kadınları olarak Atatürk ‘ün muasır medeniyet hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor olacağız.
Şeref DEMİR
İMSİAD YK Başkanı
Krediler ulaşabilir olmalı
Seçim atmosferinin ortadan kalkarak ülkemizin istikrara yeniden kavuşması önemli. Bu anlamda seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İhtiyaç ve konut kredilerinin ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Finansmana ulaşımının kolaylaştırılması ile piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum.
Ömer Yıldız
BEKSİAD YK Başkanı
İhracatın önü açılmalı
28 Mayıs’ta tamamlanan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonrasında reel sektörün beklentisi ekonominin ilk gündem konusu olarak ele alınması ve gerekli adımların atılmasıdır.
İhracatın önünü açacak, piyasaları rahatlatacak adımlar önümüzü açacaktır. Döviz kurlarında ikili fiyatların ortadan kalkması üreticilerin ve ticaret erbaplarının elini güçlendirecektir.
Fatih ŞAKİR
BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı
Türkiye’nin önü açık
İş dünyasının en büyük beklentisi istikrarın sağlanması. Seçimlerin tamamlanması ile belirsizlik ortadan kalkacak, herkes işine bakacaktır. Türkiye’nin önü açık diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte geleceğimize doğru güçlü adımlarla yürüyüşümüze devam edeceğiz.
Zarif ALP
RUMELİSİAD YK Başkanı
Yatırım ortamı iyileştirilmeli
Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte artık belirsizlik ortamı da sona ermiş oldu. Şimdi ekonomi gündemine odaklanmamız gerekiyor. Beklentimiz, istikrarlı ve dengeli bir ekonomik kalkınmanın devam etmesi olacaktır. Ekonomi politikalarının yeniden belirlenmesi ile beraber enflasyon kur makasının daraltılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasında. Sanayi bölgelerinin oluşturulması, artırılması ve sanayi bölge yönetmenliklerinin gözden geçirilerek en fazla 3 yıl içinde sanayi bölgelerinde yer alanların yatırım yapmasının zorunluluk olması, sanayi bölgelerinin ranttan çıkarılması için gerekenlerin yapılması gerekiyor, bu konu çok önemli.
Erdinç ACAR
ARSİYAD YK Başkanı
Çalışmaya ihtiyacımız var
Seçimler bitti. Bundan sonra tabii ki işe ve çalışmaya ihtiyacımız var. Önceliğimiz kesinlikle ekonomi olmalı. Çünkü gün sonunda herkesin evine ekmek götürmesi gerekiyor. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde el birliğiyle yapmalıyız.
Nermin CEYHAN
TEKSİDER YK Başkanı
Tedbirlere öncelik verilmeli
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçim süreci tamamlandı. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerden dolayı piyasalarda biraz durgunluk ile finansmana ulaşmakta sıkıntılar oluşmuştu. Bundan sonraki süreçte belirsizlikleri ortadan kaldıracak, piyasaları rahatlatacak, enflasyonu kontrol atına alacak ekonomik tedbirlere öncelik verilmesini bekliyoruz.
İdris DOĞRUL
BİSİAD YK Başkanı
Uzun vadeli planlar desteklenmeli
Yeni sistemde Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri önemli politik olaylardır. Seçmen kararı vermiş, sandığa yansıtmıştır.
Bu seçimler, Türkiye'nin en üst düzeydeki siyasi pozisyonu olan Cumhurbaşkanını belirlemiştir.
Seçimler genellikle yoğun bir politik mücadeleye sahne oldu. Kendi vizyonlarını, politika önerilerini ve liderlik niteliklerini vurguladılar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin iç politikasını, dış ilişkilerini ve ekonomisini etkileyebilecek önemli bir dönüm noktasındır.
Milletvekilliği seçimlerinde ise vatandaşların temsilcilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi ve siyasi partilerin politikalarının ve liderlerinin değerlendirildiği bir sürece sahne oldu. Milletvekilliği seçimleri, ülkedeki siyasi dengeyi de gözler önüne serdi. Vekil listelerinin vatandaşın tercih noktasında, istenilen listeler olmadığı gözden kaçırmamak gerekir.
Her iki seçim de Türkiye'nin demokratik sürecinde önemli bir rol oynadı ve vatandaşların siyasi tercihlerini ortaya koydu. Seçimlerde ki sonuçlar, ülkedeki siyasi gelişmeleri ve yönelimleri belirlemede etkili olabilir ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede önemli bir faktör olarak görülebilir.
Türkiye'de hükümetin ekonomide ivedilikle çözüm bulması gereken bazı önemli konular şunlar olabilir:
1. Enflasyon ve Mali İstikrar: Yüksek enflasyon, ekonomik istikrarı tehdit eden bir sorundur. Hükümetin enflasyonu kontrol altına alacak politikaları uygulayarak fiyat istikrarını sağlaması gerekmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilir bir mali politika izlemek, bütçe açıklarını azaltmak ve kamu borçlarını yönetmek de önemli bir konudur.
2. İstihdam ve Ekonomik Büyüme: İşsizlik oranının düşürülmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi, hükümetin öncelikli hedefleri arasında olmalıdır. İş dünyası, istikrarlı bir ekonomik ortamın oluşturulması ve iş yaratma potansiyelini artıracak teşviklerin sağlanması konusunda beklentilerini dile getirebilir.
3. Yabancı Yatırımların Çekilmesi: Hükümetin yabancı yatırımları teşvik edici politikalar izlemesi, ekonomiye döviz girişini artırabilir ve istihdam yaratma potansiyelini güçlendirebilir. İş dünyası, yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokratik engellerin azaltılması ve yabancı yatırımcıların güvenini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını bekleyebilir.
4. Sektörel Sorunlara Çözüm: Hükümetin, özellikle enerji, tarım, sanayi, turizm gibi stratejik sektörlerde yaşanan sorunlara çözüm bulması beklenir. Bu sektörlerdeki rekabetçilik, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında adımlar atılması, iş dünyası tarafından olumlu karşılanabilir.
İş dünyasının beklentileri, istikrarlı bir ekonomik ortam, şeffaf ve adil bir iş yapma ortamı, düşük maliyetler, rekabetçi vergi politikaları, altyapı yatırımları ve hukukun üstünlüğünün sağlanması gibi faktörlere odaklanabilir. Ayrıca, politika belirsizliğinin azaltılması, uzun vadeli planlamaların desteklenmesi ve iş dünyasının görüşlerinin alınması da önemli beklentiler arasında yer alabilir.
Yavuz KAZANGİL
TOSYÖV Bursa YK Başkanı
Ekonomi istikrar bekliyor
Seçimler geride kaldı, ekonomi istikrar bekliyor. Ekonomi artık herkesin öncelikli konusu oldu. Enflasyon, kur artışları gibi konular uzun vadeli planlarla hareket ederek kontrol altına alınmalı, sıkıntılar giderilmeli.
Emre YILDIZ
ASKON Bursa Şube Başkanı
Piyasalara hareket gelecektir
Öncelikle 2023 Seçim sonuçlarının ülkemize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni dönemde ülkemiz için yüksek enflasyonun ekonomi gündemimizden çıktığı, yatırımların, üretimin ve ihracatın arttığı bir dönem olmasını diliyorum. İstikrar ve güven ortamının seçimlerin ülke gündeminden çıkması ile tekrar oluşması piyasalara hareketlilik getirecektir. Cumhurbaşkanımıza yeni dönemde başarılar diliyorum. Hep birlikte ülkemizin daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz.
Yusuf ŞEHİTOĞLU
İMDER YK Başkanı
Kaynak problemi çözülmeli
Öncelikle seçimlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim gündemi tüm masalardaydı ve hayat durdu diyebilirim. Artık hepimizin işimize odaklanması gerekmektedir.
İlk olarak ekonominin en önemli unsuru olan uluslararası güven duygusunu tesis edecek bir ismin ekonominin başına geçmesi gerekmektedir. Rasyonel ve piyasadan kopuk olmayan, hazineye yük getirmeyen çözümlerle ilerleyerek öncelikli kaynak probleminin çözülmesi gerekmektedir. Finans kurumları böylece üzerlerindeki maliyet baskısından kurtulacaktır. Diğer taraftan üretimin arttırılması, tedarik zincirinde ham madde ve yarı mamulün iç piyasaya tedarikinin kesilmemesinin sağlanması gerekmektedir. Kaynak ve tedarik zinciri tarafında çözüm bulunan üreticiler kur baskısından kurtulacaktır. Çünkü enflasyon arttıkça üretici kapasite düşürüyor, kapasite düşürdükçe az olan kıymetli oluyor, fiyat artışları tetikleniyor, ihtiyacı olmayanlar farklı al-sat ticaretlerine giriyor ve en önemlisi işsizlik tetikleniyor. Çözüm asgari ücreti artırmak değil fiyatlar genel seviyesini kontrol altına alabilmektir.
M. Ali Ertan HOŞGÖR
TÜMSİAD Bursa Şb. Bşk.
Daha çok üretmeliyiz
28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.
Ülkemiz ekonomisinin istikrarlı şekilde büyümesini devam ettirerek yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüdüğünü görmekteyiz.
Piyasalara istikrarın yansıması olan bu rakamları, daha çok üreterek muhafaza etmeli, Türkiye Yüzyılı’nı bu minval üzere inşa etmeliyiz.
Hasan EKER
TÜRSAB Genel Başkan Yrd.
Belirsizlik kaldırılmalı
Seçimlerden dolayı biraz durgunluk oluşmuştu, belirsizlikler söz konusuydu. Artık seçimler geride kaldı. Bu seçim sonucunda herkesin seçilen yönetimi desteklemesi ve ekonomide de bir an önce taşların yerine oturmasıyla iş dünyasının önündeki belirsizlik kaldırılmalı. Üretmeye ve istihdamı devam ettirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla yeni seçilen hükümetimizin desteklenmesi ve piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor.