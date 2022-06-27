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Sanayicinin girdi maliyetleri düşürülecek

Yurt içinde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri, sanayicilerin girdi maliyetlerini aşağıya çekmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla düşürüldü.

Haberler 27.06.2022, 23:02
Sanayicinin girdi maliyetleri düşürülecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cum­hurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kara­rı’nda değişiklik yapıldı.

Kararla, Türkiye’de yerli üretimi olma­yan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergi­leri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşür­mek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldü. Karar, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

İKT ülkeleri arasında gümrük tarifesi düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de “İslam Kon­feransı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Ara­sında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması” kapsamında düzenle­meye girildi.

Anlaşma kapsamında düzenlenen tarife indirimlerine ilişkin Tercihli Tarife Düzen­lemesi Protokolü (PRETAS), Türkiye ve söz konusu anlaşmaya ilişkin yükümlülükle­rini tamamlamış İKT üyesi 12 ülke (Bah­reyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Kral­lığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı) arasında geçerli olmak üzere İtha­lat Rejimi Kararı’na yansıtıldı.

Anlaşma kapsamında, 12’li gümrük ta­rife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi dü­zenlemesine gidildi.

Karar, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

#Sanayi #girdi #maliyet
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