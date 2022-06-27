Sanayicinin girdi maliyetleri düşürülecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cum­hurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kara­rı’nda değişiklik yapıldı.

Kararla, Türkiye’de yerli üretimi olma­yan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergi­leri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşür­mek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldü. Karar, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

İKT ülkeleri arasında gümrük tarifesi düzenlemesi

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de “İslam Kon­feransı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Ara­sında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması” kapsamında düzenle­meye girildi.

Anlaşma kapsamında düzenlenen tarife indirimlerine ilişkin Tercihli Tarife Düzen­lemesi Protokolü (PRETAS), Türkiye ve söz konusu anlaşmaya ilişkin yükümlülükle­rini tamamlamış İKT üyesi 12 ülke (Bah­reyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Kral­lığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı) arasında geçerli olmak üzere İtha­lat Rejimi Kararı’na yansıtıldı.

Anlaşma kapsamında, 12’li gümrük ta­rife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıkçılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi dü­zenlemesine gidildi.

Karar, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.