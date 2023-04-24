OSB’lerde kiralar uçtu

TSKB Gayrimenkul Değerleme, sanayi açısından yüksek hareketliliğe sahip 18 ildeki 31 organize sanayi bölgesindeki (OSB) kira artışlarını araştırdı. Araştırmada, son yıllarda sanayi yapılarına yönelik talebin artmasıyla hem arsa satış değerlerini hem de fabrika değerlerini yükselttiği gözlem­lendi.

Yıllık kira artışlarında yüzde 189 ile ilk sı­rayı Adana alırken, bu ili yüzde 176’lık kira artışıyla İzmir ve yüzde 175 ile Manisa takip etti. Bursa’daki OSB’lerde yıllık ortalama kira artışı oranı ise yüzde 99 oldu.

Araştırmada, “2020 yılında yaşanan pan­demi süreci ile birlikte öncelikle Marmara Bölgesi’nde görülen talep artışının 2021 yılı itibarıyla fiyatları diğer bölgelere kıyasla daha çok artırması ve kira düzeyinin en yük­sek bölgeler olması bu durumun başlıca se­bepleri arasında yer alıyor” denildi.

Arsa değerleri yüzde 117 arttı

TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştır­masında OSB’lerde yıllık ortalama arsa değer artışının yüzde 117 civarında olduğu bilgisine yer verildi. Yıllık arsa değer artışla­rında Kayseri, İzmir, Antalya, Manisa ve Adana ön plana çıkarken bölgelerde enflas­yonun üzerinde bir artış gerçekleştiği belir­tildi. Bursa’daki OSB’lerde yıllık ortalama arsa değer artışı yüzde 99 seviyesinde ger­çekleşti.

İnşaat maliyetinde yaşanan artışlar ve en­düstriyel yapılara artan talebin geri dönüş sürelerinde artışa yol açtığı kaydedilen araş­tırmada, Türkiye genelinde endüstriyel yapı­ların geri dönüş sürelerinin 2022 yılındaki ortalama değeri olan 16,6 yıldan 2023 yı­lında 18,0 yıla yükseldiği belirtildi. Bursa’da bu oran 15 yıl oldu.