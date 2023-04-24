OSB’lerde kiralar uçtu
Türkiye’deki OSB’lerde yıllık ortalama kira artışı yüzde 111 oldu. Adana yüzde 189’luk kira artışıyla ilk sırada yer alırken, Bursa’da bu artış yüzde 99 seviyesinde gerçekleşti.
TSKB Gayrimenkul Değerleme, sanayi açısından yüksek hareketliliğe sahip 18 ildeki 31 organize sanayi bölgesindeki (OSB) kira artışlarını araştırdı. Araştırmada, son yıllarda sanayi yapılarına yönelik talebin artmasıyla hem arsa satış değerlerini hem de fabrika değerlerini yükselttiği gözlemlendi.
Yıllık kira artışlarında yüzde 189 ile ilk sırayı Adana alırken, bu ili yüzde 176’lık kira artışıyla İzmir ve yüzde 175 ile Manisa takip etti. Bursa’daki OSB’lerde yıllık ortalama kira artışı oranı ise yüzde 99 oldu.
Araştırmada, “2020 yılında yaşanan pandemi süreci ile birlikte öncelikle Marmara Bölgesi’nde görülen talep artışının 2021 yılı itibarıyla fiyatları diğer bölgelere kıyasla daha çok artırması ve kira düzeyinin en yüksek bölgeler olması bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alıyor” denildi.
Arsa değerleri yüzde 117 arttı
TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasında OSB’lerde yıllık ortalama arsa değer artışının yüzde 117 civarında olduğu bilgisine yer verildi. Yıllık arsa değer artışlarında Kayseri, İzmir, Antalya, Manisa ve Adana ön plana çıkarken bölgelerde enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştiği belirtildi. Bursa’daki OSB’lerde yıllık ortalama arsa değer artışı yüzde 99 seviyesinde gerçekleşti.
İnşaat maliyetinde yaşanan artışlar ve endüstriyel yapılara artan talebin geri dönüş sürelerinde artışa yol açtığı kaydedilen araştırmada, Türkiye genelinde endüstriyel yapıların geri dönüş sürelerinin 2022 yılındaki ortalama değeri olan 16,6 yıldan 2023 yılında 18,0 yıla yükseldiği belirtildi. Bursa’da bu oran 15 yıl oldu.