May Servis’in kalitesi dünyayı sarıyor
May Servis Noktaları’nın Türkiye ve dünyadaki kullanım alanı hızla artıyor. May Fren, 2019 yılında piyasaya çıkardığı TKC-008-C modeli ile araçlardaki arıza tespitlerini daha kolay getiriyor ve sektördeki rakiplerinden ayrışıyor.
Semih AYDIN
May Fren’in arıza tespit cihazı TKC-008-C ile birlikte 2019’da başlattığı May Servis Noktası projesi dünya genelinde hızla yayılıyor. Proje kapsamında 70’ten fazla servis noktası oluşturuldu ve Türkiye’de 40’tan fazla şube bulunuyor.
May Fren Genel Müdürü Taner Yılmaz, TKC-008-C’nin diğer arıza tespit cihazlarından farkının araca bağlı kalmadan, arıza olan ürünü nokta atışı olarak tespit edebilmesi ve bu noktada operatörün yetkinliğini düşürerek tamiratın hızlıca yapılmasının sağlanması olduğunu söyledi. Yılmaz, bu projeyle arızalı ürünlerin çöpe atılmak yerine tamir edilerek satışa sunulduğunu ve burada 1 yıl garanti sunduklarını ifade etti. Ürünün dünya lansmanını geçen yıl düzenlenen Automechanika Frankfurt Fuarı’nda yaptıklarını belirten Yılmaz, “TKC-008-C ile ilgili dünya genelinden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu ürünümüzün kullanıldığı May Servis Noktalarının sayısı her geçen gün artıyor. Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya, İtalya, Sırbistan, Güney Afrika, Tanzanya, Rusya, İran, Suudi Arabistan, Malezya ve Singapur gibi dünyanın farklı kıtalarında 20’den fazla bölgede hizmet veriyoruz ve sürekli bunlara yenileri ekleniyor” dedi.
TKC-008-C projesiyle Türkiye’de ulaştıkları yaygınlığı dünya genelinde de sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, ürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarının da son hızla devam ettiğini dile getirdi. Yılmaz, operatörün yetkinliğini azaltacak ve yapay zeka ile entegre olarak çalışacak TKC-009 ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.