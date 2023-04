May Servis’in kalitesi dünyayı sarıyor

Semih AYDIN

May Fren’in arıza tespit cihazı TKC-008-C ile birlikte 2019’da başlat­tığı May Servis Noktası projesi dünya ge­nelinde hızla yayılıyor. Proje kapsamında 70’ten fazla servis noktası oluşturuldu ve Türkiye’de 40’tan fazla şube bulunuyor.

May Fren Genel Müdürü Taner Yılmaz, TKC-008-C’nin diğer arıza tespit cihazla­rından farkının araca bağlı kalmadan, arıza olan ürünü nokta atışı olarak tespit edebilmesi ve bu noktada operatörün yetkinliğini düşürerek tamiratın hızlıca yapılmasının sağlanması olduğunu söy­ledi. Yılmaz, bu projeyle arızalı ürünlerin çöpe atılmak yerine tamir edilerek satışa sunulduğunu ve burada 1 yıl garanti sunduklarını ifade etti. Ürünün dünya lansmanını geçen yıl düzenlenen Auto­mechanika Frankfurt Fuarı’nda yaptıkla­rını belirten Yılmaz, “TKC-008-C ile ilgili dünya genelinden çok olumlu geri dö­nüşler aldık. Bu ürünümüzün kullanıl­dığı May Servis Noktalarının sayısı her geçen gün artıyor. Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya, İtalya, Sırbistan, Güney Af­rika, Tanzanya, Rusya, İran, Suudi Ara­bistan, Malezya ve Singapur gibi dünya­nın farklı kıtalarında 20’den fazla böl­gede hizmet veriyoruz ve sürekli bunlara yenileri ekleniyor” dedi.

TKC-008-C projesiyle Türkiye’de ulaş­tıkları yaygınlığı dünya genelinde de sağ­lamayı hedeflediklerini kaydeden Yıl­maz, ürünü geliştirmeye yönelik çalışmalarının da son hızla devam etti­ğini dile getirdi. Yılmaz, operatörün yet­kinliğini azaltacak ve yapay zeka ile en­tegre olarak çalışacak TKC-009 ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.