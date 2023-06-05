Marsala’ya büyük güven

Semih AYDIN

Tekstil sektöründe elde ettiği başarılı büyümeyle adından söz ettiren Marsala Tekstil, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda önemli firmaların tercihi oluyor.

Geride bıraktığımız dönemde Defacto tarafından akredite edilen Marsala Tekstil Laboratuvarı, Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarından LC Waikiki tarafından da akredite edildi.

LC Waikiki’ye yoğun üretim yaptıklarını ve en iyi tedarikçilerinden biri olduklarını dile getiren Marsala Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı M. Çetin Özel, “Laboratuvarımız akredite olmadığı için ürettiğimiz kumaşları testler için başka laboratuvarlara gönderiyorduk. Bu da hem maliyetli oluyordu hem de ciddi bir onay süreci bekliyorduk” dedi.

“Üretim ve teslim süreci gelişecek”

Laboratuvarlarının akredite olmasıyla birlikte burada yaptıkları testlerin kabul edildiğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akreditasyonla birlikte kumaş üretim ve teslim sürecimizde ciddi bir gelişme olacak. Üretim sürecimiz en 2 gün kısalacak. Böylelikle LC Waikiki için hızlı moda ürünleri tedarikçiliğimizde bir adım daha ilerlemiş olacağız.”

Özel, laboratuvarı akredite olmayan diğer tedarikçilerin test için kendilerine kumaş gönderebileceğini de belirtti.

Marsala Tekstil Laboratuvarı’nın LC Waikiki tarafından akredite olmasında emeği geçen çalışanlarına teşekkür eden M. Çetin Özel, uluslararası akreditasyon almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.