Malafalı boru bükmenin uzmanı CESURBEND

Demirciler Sitesi’nde başlayan CESUR­BEND’in üretim yolculuğu, buradan Çalı Sanayi Sitesi’ne, sonrasında da İzmir Yo­lu’ndaki 2 bin 600 metrekarelik alandaki üre­tim tesisine taşındı. CESURBEND’in bunun yanında metal şase imalatı gerçekleştirdiği 1.000 metrekarelik ayrı bir tesisi bulunuyor. Firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Turan Cesur, babasından 2008 yılında devraldığı bayrağı daha yukarı­lara çıkarmak için çalışıyor.

“Uzmanlık alanımızda güçlenmek istiyoruz”

CESURBEND olarak uzmanlaştıkları alanda, ihracat odaklı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Turan Cesur, üretimleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Firma olarak uzmanlık alanı­mızda daha da güçlenerek yolu­muza devam etmek istiyoruz. Boru ve profil bükme ile şekillen­dirme makineleri üretiyoruz. Bun­ların farklı çeşitleri var. Malafalı boru bükme, 3 toplu profil kı­vırma ve malafasız boru bükme makineleri gibi. Bunların yanında boru kurt ağzı açma makineleri ve end forming dediğimiz boru ucuna form verme makineleri imal ediyoruz.”

“Malafalı boru bükme imalatçısıyız”

“Biz, malafalı boru bükme imalatçısıyız” diyen CESURBEND Yönetim Kurulu Başkanı Turan Cesur, firmalarını sek­tördeki rakiplerinden ayrıştıran özel­likleri ise şöyle tanımladı:

“CESURBEND olarak malafalı boru bükme makinelerinde uzmanlaştık. Sektörde bu tarz makineler üreten fir­malar var.

Ancak sadece bu alanda uzmanlaş­mış tek firma biziz. Profil, boru büküm tecrübe gerektiren bir iş. Malafalı boru bükmek ise meşakkatli bir süreç. Bizim bu konuda 20 yıllık tecrübemiz var. Müşterimi­zin elindeki malzemeyi gördüğümüzde, bunun nasıl bir makineyle, hangi yolla bü­külebileceğini hemen tespit ediyoruz. Bu, bizim en büyük avantajımız.”