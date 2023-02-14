Malafalı boru bükmenin uzmanı CESURBEND
Bursa’da 35 yıllık tecrü¬besiyle boru ve profil bükme makineleri ima¬latı gerçekleştiren CESUR¬BEND, malafalı boru bükme makinelerindeki uzmanlığıyla sektördeki rakiplerinden ayrışıyor.
Demirciler Sitesi’nde başlayan CESURBEND’in üretim yolculuğu, buradan Çalı Sanayi Sitesi’ne, sonrasında da İzmir Yolu’ndaki 2 bin 600 metrekarelik alandaki üretim tesisine taşındı. CESURBEND’in bunun yanında metal şase imalatı gerçekleştirdiği 1.000 metrekarelik ayrı bir tesisi bulunuyor. Firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Turan Cesur, babasından 2008 yılında devraldığı bayrağı daha yukarılara çıkarmak için çalışıyor.
“Uzmanlık alanımızda güçlenmek istiyoruz”
CESURBEND olarak uzmanlaştıkları alanda, ihracat odaklı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Turan Cesur, üretimleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Firma olarak uzmanlık alanımızda daha da güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Boru ve profil bükme ile şekillendirme makineleri üretiyoruz. Bunların farklı çeşitleri var. Malafalı boru bükme, 3 toplu profil kıvırma ve malafasız boru bükme makineleri gibi. Bunların yanında boru kurt ağzı açma makineleri ve end forming dediğimiz boru ucuna form verme makineleri imal ediyoruz.”
“Malafalı boru bükme imalatçısıyız”
“Biz, malafalı boru bükme imalatçısıyız” diyen CESURBEND Yönetim Kurulu Başkanı Turan Cesur, firmalarını sektördeki rakiplerinden ayrıştıran özellikleri ise şöyle tanımladı:
“CESURBEND olarak malafalı boru bükme makinelerinde uzmanlaştık. Sektörde bu tarz makineler üreten firmalar var.
Ancak sadece bu alanda uzmanlaşmış tek firma biziz. Profil, boru büküm tecrübe gerektiren bir iş. Malafalı boru bükmek ise meşakkatli bir süreç. Bizim bu konuda 20 yıllık tecrübemiz var. Müşterimizin elindeki malzemeyi gördüğümüzde, bunun nasıl bir makineyle, hangi yolla bükülebileceğini hemen tespit ediyoruz. Bu, bizim en büyük avantajımız.”