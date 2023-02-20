Konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022’ye göre ise yüzde 53,02 azaldı.

Konut satışlarında İstanbul, 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 23 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 42 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Yabancılara satışlar yüzde 0,6 azaldı

Türkiye genelinde ocakta yabancılara 4 bin 161 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı. Ocakta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara ocak ayında yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1592 satışla Antalya aldı.

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 1557 konut satın aldı. Rusya Federasyonu’nu 526 konutla İran, 229 konutla Irak ve 157 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

Bursa’da yeni konut satışları yüzde 21,1 düştü

Ocak ayında 3 bin 559 konutun satıldığı Bursa, en fazla konut satışının yapıldığı 5’inci il oldu.

Bursa’da konut satışları Aralık 2022’ye göre yüzde 53,7, geçtiğimiz yılın ocak ayına kıyasla ise yüzde 4,7 azaldı. Aralık 2022’de Bursa’da 7 bin 694 konut satılmıştı.

Ocak ayında Bursa’da ipotekli konut satışları 2022 yılının ocak ayına kıyasla yüzde 20,1 azalışla 639 oldu.

Bu dönemde Bursa’daki 0 konut satışları da yüzde 21,1 düşüş gösterdi. Ocakta Bursa’da 1,092 0 konut satışı gerçekleştirilirken, 2 bin 467 ikinci el konut satışı yapıldı. 0 konutların toplam satışlar içindeki payı yüzde 30,7 oldu.

Bursa’da yabancıya satışlar arttı

Ocak ayında Bursa’da yabancıya yapılan konut satışlarında yüzde 19,7 artış yaşandı. Geçtiğimiz ay yabancıya 140 konutun satılığı Bursa, bu rakamla Antalya, İstanbul ve Mersin’in ardından yabancılara en fazla konutun satıldığı 4’üncü il oldu.