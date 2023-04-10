Kayra Yemek’in enerjisi güneşten

Semih AYDIN

Kayra Yemek, 2018 yılında taşın­dığı Bursa Organize Sanayi Böl­gesi’ndeki (Bursa OSB) yeni fabrikasına getirdiği teknolo­jik yeniliklerle sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor.

Endüstriyel yemek sektö­ründe kullandığı inovatif ürünlerle ve yenilikçi yakla­şımla hem firmalarının hem de sektörün gelişiminde önemli rol oynayan Kayra Yemek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında da örnek oluyor.

Daha önce enerji maliyetlerinde ya­şanan artışlar nedeniyle mutfakla­rında kullandıkları birçok makinede buharlı sistemlere geçtiklerini anımsa­tan Kayra Yemek Genel Müdürü Tay­fun Kurdal, bu sayede enerjiden tasarruf sağlarken zamandan da ka­zandıklarını söyledi.

Bu alandaki yatırımlarına devam et­tiklerini belirten Kurdal, son olarak Bursa OSB’deki fabrikalarının çatılarını güneş enerjisi panelle­riyle kapladıklarını ve sistemi devreye aldıklarını açıkladı. Kurdal, 240 kWh enerji üretecek çatı GES yatırımları sayesinde yıllık elektrik tüketimlerinin 3’te 1’ini güneşten karşılayacak­larını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte yenile­nebilir enerji alanındaki yatı­rımlarını sürdürmeyi planladıklarını bildiren Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, “Diğer tesislerimizin çatılarına da GES kur­maya yönelik bir düşüncemiz var. Ye­nilenebilir enerji kullanarak hem enerji maliyetlerimizi dengelemeyi hem de doğaya dost bir şekilde üretim gerçekleştirmeyi istiyoruz” dedi.