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Kayra Yemek’in enerjisi güneşten

Kalite ve standartlarından ödün vermeden 25 yılı aşkın süredir Bursa yemek sanayinin önde gelen firmalarından biri olan Kayra Yemek, gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla da sektöründe öncü oluyor.

Haberler 10.04.2023, 23:34
Kayra Yemek’in enerjisi güneşten

Semih AYDIN

Kayra Yemek, 2018 yılında taşın­dığı Bursa Organize Sanayi Böl­gesi’ndeki (Bursa OSB) yeni fabrikasına getirdiği teknolo­jik yeniliklerle sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor.

Endüstriyel yemek sektö­ründe kullandığı inovatif ürünlerle ve yenilikçi yakla­şımla hem firmalarının hem de sektörün gelişiminde önemli rol oynayan Kayra Yemek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında da örnek oluyor.

Daha önce enerji maliyetlerinde ya­şanan artışlar nedeniyle mutfakla­rında kullandıkları birçok makinede buharlı sistemlere geçtiklerini anımsa­tan Kayra Yemek Genel Müdürü Tay­fun Kurdal, bu sayede enerjiden tasarruf sağlarken zamandan da ka­zandıklarını söyledi.

Bu alandaki yatırımlarına devam et­tiklerini belirten Kurdal, son olarak Bursa OSB’deki fabrikalarının çatılarını güneş enerjisi panelle­riyle kapladıklarını ve sistemi devreye aldıklarını açıkladı. Kurdal, 240 kWh enerji üretecek çatı GES yatırımları sayesinde yıllık elektrik tüketimlerinin 3’te 1’ini güneşten karşılayacak­larını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte yenile­nebilir enerji alanındaki yatı­rımlarını sürdürmeyi planladıklarını bildiren Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, “Diğer tesislerimizin çatılarına da GES kur­maya yönelik bir düşüncemiz var. Ye­nilenebilir enerji kullanarak hem enerji maliyetlerimizi dengelemeyi hem de doğaya dost bir şekilde üretim gerçekleştirmeyi istiyoruz” dedi.

#Kayra Yemek
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