Kayra Yemek’in enerjisi güneşten
Kalite ve standartlarından ödün vermeden 25 yılı aşkın süredir Bursa yemek sanayinin önde gelen firmalarından biri olan Kayra Yemek, gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla da sektöründe öncü oluyor.
Semih AYDIN
Kayra Yemek, 2018 yılında taşındığı Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (Bursa OSB) yeni fabrikasına getirdiği teknolojik yeniliklerle sektördeki öncü konumunu güçlendiriyor.
Endüstriyel yemek sektöründe kullandığı inovatif ürünlerle ve yenilikçi yaklaşımla hem firmalarının hem de sektörün gelişiminde önemli rol oynayan Kayra Yemek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında da örnek oluyor.
Daha önce enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle mutfaklarında kullandıkları birçok makinede buharlı sistemlere geçtiklerini anımsatan Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, bu sayede enerjiden tasarruf sağlarken zamandan da kazandıklarını söyledi.
Bu alandaki yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kurdal, son olarak Bursa OSB’deki fabrikalarının çatılarını güneş enerjisi panelleriyle kapladıklarını ve sistemi devreye aldıklarını açıkladı. Kurdal, 240 kWh enerji üretecek çatı GES yatırımları sayesinde yıllık elektrik tüketimlerinin 3’te 1’ini güneşten karşılayacaklarını ifade etti.
Önümüzdeki süreçte yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını sürdürmeyi planladıklarını bildiren Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, “Diğer tesislerimizin çatılarına da GES kurmaya yönelik bir düşüncemiz var. Yenilenebilir enerji kullanarak hem enerji maliyetlerimizi dengelemeyi hem de doğaya dost bir şekilde üretim gerçekleştirmeyi istiyoruz” dedi.