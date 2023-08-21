Karşılıksız çekler patladı

Türkiye Bankalar Birliği 2023 yılının Temmuz ayına ilişkin Bankalara İbraz Edilen ve Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek verilerini paylaştı.

Buna göre yılın ilk 7 ayında çek kullanımı, tutarları ve karşılıksız işlemi yapılan çeklerde ciddi artış görüldü.

Ocak – Temmuz döneminde kullanılan çek adeti geçen yıla göre yüzde 8,5 artarak 10 milyon 108 bin 576 olurken, bunların tutarı yüzde 80,3 artışla 2 trilyon 308 milyar 713 milyon TL’ye çıktı. Bu dönemde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin adeti ise yüzde 14,5 arttı. Karşılıksız çeklerin tutarı ise 80 milyar 914 milyon TL olarak hesaplandı.

Temmuzda ciddi artış

Bu yılın temmuz ayında bankalara ibraz edilen çeklerin adedi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123,2, bir önceki aya göre ise yüzde 144,4 arttı.

Bu dönemde ibraz edilen çeklerin tutarı 488 milyar 579 milyon dolar oldu.

Geçen ay 18 bin 426 çeke karşılıksız işlemi yapılırken, karşılıksız çeklerin tutarı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 497,9, bir önceki aya göre de yüzde 101,2 artarak 6 milyar 727 milyon TL olarak kayıtlara geçti.