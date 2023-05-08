İplik Fuarı 1 Haziran’da başlıyor

Hazır giyim ve tekstil sek­törünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstri­sinde faaliyet gösteren üretici­ler 19’uncu kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek.

16 – 18 Şubat tarihleri ara­sında düzenlenmesi planlanan 19. İstanbul Uluslararası İplik Fuarı, Kahramanmaraş mer­kezli meydana gelen ve bölge­deki 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında 1 – 3 Hazi­ran tarihine ertelenmişti.

Konusunda bölgenin en önemli fuarlarından biri olan İstanbul Uluslararası İplik Fuarı geçtiğimiz yıl 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Bu yıl 245 firmanın katılım sağlayacağı fuar yerli üreticiler ile dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerini bir araya getirecek.