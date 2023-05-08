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İplik Fuarı 1 Haziran’da başlıyor
İplik Fuarı Hazır giyim ve tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan ipliklerin sergilendiği İstanbul İplik Fuarı 1 – 3 Haziran tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Haberler 08.05.2023, 22:02
Hazır giyim ve tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan iplik endüstrisinde faaliyet gösteren üreticiler 19’uncu kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek.
16 – 18 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 19. İstanbul Uluslararası İplik Fuarı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında 1 – 3 Haziran tarihine ertelenmişti.
Konusunda bölgenin en önemli fuarlarından biri olan İstanbul Uluslararası İplik Fuarı geçtiğimiz yıl 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştı.
Bu yıl 245 firmanın katılım sağlayacağı fuar yerli üreticiler ile dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerini bir araya getirecek.
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