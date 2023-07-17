IDEF başlıyor

IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği, dünyada tüm coğrafyalardan üst düzey devlet ve özel sektör yetkililerinin katıldığı IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na Bursa’dan 23 firma katılacak.

Türkiye’de savunma sanayiinin en büyük buluşması IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı yurt içinden ve yurt dışından gelen yoğun talepler doğrultusunda mevcut sergi salonlarına bir yenisini daha ekleyerek 2023 yılında rekor sayıda ziyaretçi ve katılımcıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Savunma sanayii devlerini tek çatı altında buluşturan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 2021 yılında 53 ülkeden 1.238 katılımcı firma ve 94 ülkeden 68 bin 795 profesyonel ziyaretçi ağırladı.

Katılımcı ve ziyaretçilerin yanı sıra 81 ülke 2 uluslararası kuruluştan 163 heyetin ağırlandığı fuarda 94 imza töreni ile ulusal ve uluslararası sözleşmelere imza atılan fuar, 2023 yılında da her coğrafyadan katılımcı ve profesyonel ziyaretçiyi buluşturmaya hazırlanıyor.