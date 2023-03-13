GRN Pack geleceğe katkı sağlıyor
Çanta, ambalaj ve promosyon alanlarında doğaya zarar vermeyen, ekolojik bez çantalar üreten ve bu alanda ülkemizin öncü firmalarından olan GRN Pack, ileri teknoloji ile geliştirdiği dayanıklı, doğa dostu ve tekrar kullanılabilir nonwoen (dokusuz kumaşlı) ürünlerle, sürdürülebilir geleceğe önemli katkı sağlıyor.
GRN Pack, ultrasonik ve tekstil dikişli bez çanta sunarken, müşterilerine kaliteli ve zamanında teslimat ile hizmet vermek, firmanın öncelikli hedefi olarak yer alıyor. Ürettiği ürünlerle çevreci ve doğa dostu olma düşüncesi de GRN Pack’in önem verdiği ana hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.
Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişimi esas alan ve yenilikçi anlayış çerçevesinde ilerleyen GRN Pack, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmalarını şekillendiriyor.
Geniş ürün yelpazesi ile öne çıkan GRN Pack, çevre dostu ürünlerini bugün itibarıyla dünyanın dört bir yanına gururla ihraç ederken, çanta, ambalaj ve promosyon alanlarında tüm insanlığa hem ekolojik hem de ekonomik çözümler sunuyor.
Geleceğe değer katıyor
Plastik poşetlerin doğada çözünmesi için 1000 yıldan fazla süre gerektiğini, GRN çantalarının ise sadece 3 ayda toprakta çözünebildiğini ifade eden GRN Pack Firma Sahibi Alper Dağdelen, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm insanlığa önemli görevler düşüyor.
Bu noktada kaynakların etkin kullanımı ile birlikte, doğada yok olma süresi çok uzun yılları bulan plastik poşet kullanımının en aza indirilmesi, sürdürülebilir faaliyetler hayatımızda önemli bir yer tutuyor.
Bu noktada biz, çevre dostu yaklaşım ile sürdürülebilir değer ve hizmet üreten bir işletme olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Dağdelen, GRN Pack olarak, yüksek kapasiteli üretim tesislerinde geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını sözlerine ekledi.