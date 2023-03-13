GRN Pack geleceğe katkı sağlıyor

GRN Pack, ultrasonik ve tekstil dikişli bez çanta sunarken, müşterilerine kali­teli ve zamanında teslimat ile hizmet vermek, firmanın ön­celikli hedefi olarak yer alı­yor. Ürettiği ürünlerle çevreci ve doğa dostu olma düşün­cesi de GRN Pack’in önem verdiği ana hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişimi esas alan ve yeni­likçi anlayış çerçevesinde ilerleyen GRN Pack, gelecek ne­sillere daha yaşanabi­lir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmala­rını şekillendiriyor.

Geniş ürün yelpa­zesi ile öne çıkan GRN Pack, çevre dostu ürünlerini bugün iti­barıyla dünyanın dört bir yanına gururla ihraç ederken, çanta, ambalaj ve promos­yon alanlarında tüm insanlığa hem ekolo­jik hem de ekonomik çözümler sunuyor.

Geleceğe değer katıyor

Plastik poşetlerin doğada çö­zünmesi için 1000 yıldan fazla süre gerektiğini, GRN çantaları­nın ise sadece 3 ayda toprakta çözünebildiğini ifade eden GRN Pack Firma Sahibi Alper Dağde­len, “Gelecek nesillere yaşanabi­lir bir dünya bırakmak için tüm insanlığa önemli görevler düşüyor.

Bu noktada kaynakların etkin kulla­nımı ile birlikte, doğada yok olma sü­resi çok uzun yılları bulan plastik poşet kullanımının en aza indirilmesi, sürdürü­lebilir faaliyetler hayatı­mızda önemli bir yer tutuyor.

Bu noktada biz, çevre dostu yaklaşım ile sürdü­rülebilir değer ve hizmet üreten bir işletme olma­nın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Dağdelen, GRN Pack olarak, yüksek kapasiteli üretim tesislerinde geniş ürün yelpazesine sahip ol­duklarını sözlerine ekledi.