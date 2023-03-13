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GRN Pack geleceğe katkı sağlıyor

Çanta, ambalaj ve promosyon alanlarında doğaya zarar vermeyen, ekolojik bez çantalar üreten ve bu alanda ülkemizin öncü firmalarından olan GRN Pack, ileri teknoloji ile geliştirdiği dayanıklı, doğa dostu ve tekrar kullanılabilir nonwoen (dokusuz kumaşlı) ürünlerle, sürdürülebilir geleceğe önemli katkı sağlıyor.

Haberler 13.03.2023, 23:43
GRN Pack geleceğe katkı sağlıyor

GRN Pack, ultrasonik ve tekstil dikişli bez çanta sunarken, müşterilerine kali­teli ve zamanında teslimat ile hizmet vermek, firmanın ön­celikli hedefi olarak yer alı­yor. Ürettiği ürünlerle çevreci ve doğa dostu olma düşün­cesi de GRN Pack’in önem verdiği ana hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.

Kurulduğu günden bu yana sürekli gelişimi esas alan ve yeni­likçi anlayış çerçevesinde ilerleyen GRN Pack, gelecek ne­sillere daha yaşanabi­lir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmala­rını şekillendiriyor.

Geniş ürün yelpa­zesi ile öne çıkan GRN Pack, çevre dostu ürünlerini bugün iti­barıyla dünyanın dört bir yanına gururla ihraç ederken, çanta, ambalaj ve promos­yon alanlarında tüm insanlığa hem ekolo­jik hem de ekonomik çözümler sunuyor.

Geleceğe değer katıyor

Plastik poşetlerin doğada çö­zünmesi için 1000 yıldan fazla süre gerektiğini, GRN çantaları­nın ise sadece 3 ayda toprakta çözünebildiğini ifade eden GRN Pack Firma Sahibi Alper Dağde­len, “Gelecek nesillere yaşanabi­lir bir dünya bırakmak için tüm insanlığa önemli görevler düşüyor.

Bu noktada kaynakların etkin kulla­nımı ile birlikte, doğada yok olma sü­resi çok uzun yılları bulan plastik poşet kullanımının en aza indirilmesi, sürdürü­lebilir faaliyetler hayatı­mızda önemli bir yer tutuyor.

Bu noktada biz, çevre dostu yaklaşım ile sürdü­rülebilir değer ve hizmet üreten bir işletme olma­nın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Dağdelen, GRN Pack olarak, yüksek kapasiteli üretim tesislerinde geniş ürün yelpazesine sahip ol­duklarını sözlerine ekledi.

#GRN Pack
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