Gemlik zeytini AB tesciliyle değerlenecek

Gemlik zeytinine Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler arasında memnu­niyetle karşılandı. İnce kabuklu, küçük çekirdekli ve etli olan, uzun raf ömrüyle bilinen, birçok ülkeye satılan Gemlik zeytini, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu AB tarafından tescillendi. Bursa’nın Gemlik ilçesi kırsal Katırlı Mahallesi’nde faaliyet göste­ren Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Baş­kanı ve zeytin üreticisi Hüseyin Hulusi Bayrak, coğrafi işaret tescilinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.