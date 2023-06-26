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Gemlik zeytini AB tesciliyle değerlenecek
Haberler 26.06.2023, 22:39
Gemlik zeytinine Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili verilmesi üreticiler arasında memnuniyetle karşılandı. İnce kabuklu, küçük çekirdekli ve etli olan, uzun raf ömrüyle bilinen, birçok ülkeye satılan Gemlik zeytini, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu AB tarafından tescillendi. Bursa’nın Gemlik ilçesi kırsal Katırlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Başkanı ve zeytin üreticisi Hüseyin Hulusi Bayrak, coğrafi işaret tescilinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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