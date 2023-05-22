Ermaksan & Aselsan iş birliği

Bursa makine sektörünün köklü firmalarından Ermaksan savunma sanayine yönelik çalışmalarıyla da bu alanda yerlileşmenin sağlanmasında önemli rol oynamaya devam ediyor.

Ermaksan, Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan Aselsan işbirliği ile hayata geçireceği proje kapsamında 885 nm milli lazer diyot yonga geliştirecek.

Ermaksan’dan yapılan açıklamada projenin başlangıç toplantısının firmanın yüksek teknoloji merkezinde yapıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Bilimin ışığında pazarı geliştiren ve genişleten iki lider firma olarak, bu projeyle birlikte daha da ileriye adım atıyoruz.

Lazer teknolojisinin sunduğu potansiyeli derinleştirmek ve inovasyona katkıda bulunmak için heyecanlıyız. Geleceğin teknolojilerine yön veren bu projeyle, daha da güçlü ve rekabetçi bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.