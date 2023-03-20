ERFAB bayileri ile buluştu

Bursa Sheraton Hotel’de 10 – 11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ERFAB bayi buluşmasında 2022 yılı değerlendirmesi yapılırken yeni iş birlikleri yatırımları yanında ERFAB’ın hedefleri, deneyimleri ve vizyonu vurgulandı. ERFAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, “Gücümüzü ülkemizin farklı bölgelerine yayılan geniş bayi ağımızdan alıyoruz. Bu yıl da odağımız, her zaman olduğu gibi müşterilerimiz olacak. Çok daha proaktif olacağız. Diğer taraftan marka iletişim yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye ve dünyada makine sektörünün 13 lider markasının distribütörlüğünü üstlenen ERFAB’ın 2023 bayi toplantısı üst ve orta kademe yöneticilerin sunumları ile başladı. Türkiye’nin ilk ve tek yerli caka bükme makineleri üreticisi ERBEND’ in bu yıl pazarda yer alacağı iki yeni model tanıtımın ardından lazer kesme makinelerinde performansı ile yerli üreticinin tercihi olan HSG Lazer markasının teknolojik gelişmeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Bayi toplantısı kapsamında iş ortakları ile beraber olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını paylaşan ERFAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, konuşmasında “Yakın zamanda geride bırakılan pandemi koşullarına ve piyasalardaki durgunluk beklentilerine rağmen Erfab olarak yeni yatırımlar, pazarlama ve satış faaliyetleri ile başarılı bir yılı geride bıraktık. ERFAB, yüksek nitelikli, çözüm odaklı satış ve teknik servis ekibiyle, satış öncesi ve sonrası hizmetleri müşterilerine kolay, pratik ve zaman kaybı yaşatmadan çözüm sağlıyor” dedi.

“Hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük’

Toplantıda, ERFAB’ın gelecek hedeflerini detaylarıyla ele alan bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Mert Tunalıgil “ERFAB’ın temelinde yenilik var, yeni teknoloji var. Şirket olarak kendimizi yenilerken ülkemiz imalat sanayinin hizmetine sunduğumuz iş birliğimiz bulunan markalarımızdaki teknoloji yenilikleri, çok yönlü iş yönetim anlayışımızı ve hedeflerimizi de sık sık gözden geçiriyoruz” dedi.