Endüstri Fuarı’nda Bursa rüzgarı esti

Dünyanın en önemli endüstri fuarı Hannover Messe bu yıl 17 – 21 Nisan tarihleri arasında global arenadan 4 bini aşkın katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. De­utsche Messe AG tarafından organize edilen Hanno­ver Messe Fuarı, bu yıl “Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji” teması ile gerçekleşti. Fu­arda, otomasyon ve akışkan sistemleri, dijital eko­sistemler, enerji çözümleri, mühendislik çözümleri, geleceğin merkezi, basınçlı hava ve vakum ile glo­bal pazarlar ve iş dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergilendi. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan ve bu yıl 76’ncı kez düzenlenen fuara Türkiye’den 170’in üzerinde firma katılım sağladı. Fuarda stant açan 14 Bursa fir­ması ise yeni ürünleri ve inovatif teknolojileri ile zi­yaretçilerden tam not aldı.

Serdar SAĞLAM

Yavuzlar Dişli YKB Yrd.

Pandeminin etkileri azalıyor

Hannover Messe Uluslararası Endüstri Fuarı, bu sene organizasyon ortak ülkesi Endonezya ile birlikte kapılarını ziyaretçilerine açtı. Birçok ülkeden 4 binin üzerinde katılımcının ve ülkemizden 182 firmamızın katıldığı fuara Bursa’mızdan 14 firma katılım gösterdi.

Hannover Messe geçen sene 4 gün düzenlenmesine karşılık bu sene 5 gün olarak düzenlendi. Önceki senelere göre pandeminin etkilerinin azaldığı gözlemlenirken, fuar tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesinin kısmen de olsa, Müslüman ziyaretçilerin katılımını az da olsa etkilediği gözlemlendi.

Fuardaki Türk katılımcıların ve bizim genel görüşümüz, çok verimli ve yoğun bir fuar olduğu yönünde. Dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçiler ile birlikte geniş bir bağlantı ağı oluştu. Fuar haftası ekilen tohumların sonraki ay ve yıllarda mutlaka fidana dönüşeceği aşikar.

Fuar organizasyonu için olumsuz bir şey ile karşılaşmasak da fuara gelen vatandaşlarımıza vize vermekte ve tüm ziyaretçilere pasaport kontrolünde az da olsa zorluklar ile karşılaştıkları gözlemlendi.

Özellikle vize mevzusunda katılımcı olmasına ve sadece fuar ziyaretçisi olarak gelecek vatandaşlarımızın vize alamamaktan şikayetçi oldukları gözlemledim. Bu konunun ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgilenilmesi gereken bir konu olduğu kanaatindeyim.