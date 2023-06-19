En büyük metal kesme makinesi üretildi

Metal kesme makinelerinde Türkiye’nin lider firmaları arasında olan Beka-Mak, 40 yıla yaklaşan sektör tecrübesini yenilikçi teknolojiler ve yatırımlarla birleştirerek, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Yenilikçi ve sürekli gelişim felsefesine sahip olan Beka-Mak, 2019 yılında kurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi ile birlikte Başköy bölgesindeki 22 bin 500 metrekare alana sahip fabrikasında 200’e yakın personeliyle üretimlerini sürdürüyor.

İlk ihracatını 1991 yılında Almanya’ya gerçekleştiren firma, bugün başta Avrupa, Rusya ve ABD olmak üzere dünyanın 80 ülkesine ihracat yapıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde bulunan 100’ün üzerindeki bayileriyle müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sağlayan Beka-Mak, yelpazesi, yüksek verimde çalışan daire ve şerit testere makineleri ile Türkiye ve dünyanın önde gelen çelik üreticilerinin tercihi oluyor.

Türkiye’deki en büyük metal kesim kapasitesine sahip yeni bir makine ürettiklerinin altını çizen Beka-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, “Beka-Mak 2200 XS modelimiz ile 2200 mm çapa kadar malzeme kesimi yapabilen yeni makine ürettik. KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen proje, 18 ay sonunda Beka-Mak Ar-Ge merkezi mühendisleri tarafından başarı ile tamamlanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı pazarda yoğun ilgi çeken 2200 XS modeli, VR teknolojisi ile sanal ortamda sergilenmeye başlanmıştır. Üretilen ilk makinenin satışı Polonya’ya yapılırken, makine kabulü Beka-Mak fabrikasında gerçekleştirilmiştir” dedi.